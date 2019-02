Szükséged van rám - akkor is, ha nem vallod be magadnak!

Vajon tudnám még fokozni a boldogságodat? Sikerülne csodásabbá tennem az életed? Te pedig be tudnád fogadni, magadévá tudnád tenni a lángolást, amivel imádlak?

Hiszen már most is tökéletes, kerek és egész az életed. Talán bele sem férek... Lehet, hogy semmit sem nélkülözöl: megkapsz mindent, amit egy kapcsolattól vársz. Ha így van, nem üldözlek az érzéseimmel. Ha azonban úgy érzed, a jót még jobbá kell tenned, ha többre vágysz annál, mint amennyi eddig jutott - akkor kellek neked. Szükséged van rám. Még akkor is, ha nem vallod be magadnak.

Tudom, hogy párkapcsolatban élsz, de ez nem elég neked. Pótlásra vágysz. Miért adnád fel önmagad? Miért hagynád, hogy a melletted élő férfi csak a saját álmaival foglalkozzon, amihez te csupán asszisztensnek kellesz? Persze ő kiválóan érzi magát, a világa kerek egész. Neked is juttat maga mellett helyet, a történet mégsem rólad szól - mellékszereplő vagy.

Miért kellene lemondanod egy olyan szerelemről, ami sokkal nagyszerűbb? Ami olyan jó, hogy elképzelni sem tudod? Nem hiszel benne, de csak azért, mert eddig azt sem tudtad, hogy létezik. Választhatsz. Maradsz, vagy lépsz? Megelégedsz azzal, amit kapsz, vagy továbbhaladsz egy szinttel feljebb, a teljes boldogság felé?

Ha nincs kétséged afelől, hogy a lehető legjobb helyen vagy, semmi teendőd. Utasíts el, és élvezd az életed! Ám ha úgy érzed, hogy valami nem az igazi - és lehetne jobb is! -, akkor csomagolj, és vágj bele! Állj odébb a folytonos agyalás és lemondás helyett! Értem: nem tudhatod, mi vár rád. Ismeretlen, felderítetlen tájak felé indulsz - de ha hiszel magadban, és bízol a jövőben, akkor minden álmod valóra válhat. Hidd el, velem minden célodat elérheted!

Gondold át, mit szeretnél! Csak egyre kérlek: ha mellettem döntesz, onnantól kezdve ne tétovázz tovább! Ne nézz hátra! Higgy benne, hogy jól döntöttél! Persze, nem kötelező új irányt kitűznöd. Maradhatsz, ahol vagy.

A lényeg, hogy később ne érezd úgy: örökre lemondtál a lehetőségről, hogy szebb életed legyen. Ne a félelem, ne is a kényszer tartson a helyeden, hanem a szilárd meggyőződés, hogy ott jó neked!

Tudom, nehéz a választás. Hiszen ha maradsz, sosem győződhetsz meg róla, teljesebb lett volna-e az életed velem. Csak álmokat szőhetsz: "Milyen lett volna, ha..." Egy biztos: senki más nem tud tenni az álmaidért, csak te magad. Egyedül neked van módod rá, hogy befolyásold a jövődet.

Esélyt adsz a vágyaidnak, vagy örökre eltemeted őket?

