Vigyázz az emlékekkel, a múlt alattomosan mérgezi meg a jelent!

A múlt egyedül a te emlékezetedben él. Csak annyi hatalma van feletted, amennyit adsz neki. Annyi lesz belőle a jelenedben, amennyit beengedsz az életedbe. Hiszen te hívod elő a régi eseményekből mindazt, ami már csak emlék.

Ne engedd, hogy a jelened rovására menjen és elfoglalja az új élmények helyét! Vége van - elmúlt. Csukd hát be azt a könyvet, ami emlékekkel van tele, és rakd fel a polcra, a többi közé! Ne hagyd elöl, hogy bármikor, akaratlanul is beleolvashass!

Persze, nem lehet teljesen kizárni az életedből, hiszen a múltadnak köszönhetően lettél az, aki vagy. Ám ettől még meg kell tanulni szelektálni az emlékeidet. Csak arra szabad figyelmet fordítani, ami hasznodra válhat, amiből tanulhatsz!

A régmúlt nem arra való, hogy örökre abban élj. Inkább válts át jelen időre, és arra koncentrálj, ami most vesz körül! A jövőt is tartsd szem előtt! Gondold végig, mi történhet veled, ha ma helyesen élsz! Találd meg, vedd észre, fedezd fel, szeresd meg azt, ami itt és most van!

Ne keseregj, mert valami valamikor nem úgy történt, ahogy szeretted volna! Még egy régi párkapcsolat emlékébe sem szabad úgy beleragadni, hogy eltakarja előled az új lehetőségeket. Hiszen akkor, csak akkor válnak valóra, ha észreveszed és a közeledbe engeded őket.

A legnagyobb szerelem sem méltó arra, hogy túl sokáig megfosszon egy újabb - talán még nagyobb - boldogságtól. Engedd meg a jelennek, hogy láthatóvá, elérhetővé, élhetővé váljon, és fogadd el mindazt, amit adhat!

Előbb vagy utóbb már nem lesz számodra idegen, a részévé válsz majd. Örülj az ajándékainak! Az emlékkönyveidet pedig csak akkor vedd a kezedbe, ha direkt fel akarod lapozni őket! Tudatosan figyelj arra, hogy ne tölts túl sok időt velük - még akkor sem, ha csodaszép időket idéznek!

Ha élvezni és szeretni akarod az életed, meg kell tanulnod elengedni, lezárni a múltat: kezelhetővé kell tenned az emlékeidet! Csak parancsszóra és alkalomadtán jöhetnek elő, nem napi szinten. Néhanapján persze előszedheted a régi képeket, gyönyörködhetsz a megsárgult fotókban.

Felidézheted az egykori érzéseidet, megkönnyezve a szerelmet, melyet legnagyobbnak véltél, mégis továbbállt, elsuhant. Ám ha megkönnyebbültél a könnyektől, be kell zárnod az emlékek kapuját. Táplálkozz a jelenből! Attól legyél büszke és boldog, amiért most küzdesz, és amit most csinálsz!

