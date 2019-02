Rab vagy a saját kalitkádban - pedig nem lenne kötelező!

Mit gondolsz, milyen érzés lenne, ha valaki a kezedbe nyomná a fejedben cikázó negatív gondolatok leiratát? Valahogy így hangzana: "Basszus, már megint elfelejtettem befizetni a villanyszámlát, ki fogják kapcsolni az áramot!"

"Utálom a munkámat. A világ legidegesítőbb főnökével kell dolgoznom, aki folyton cseszeget, és leszólja az ötleteimet. Fel kellene mondanom, de nem merek, mert félek, hogy nem találok jobbat. A pasim újabban gyanúsan viselkedik. Lehet, hogy egy másik nő van a dologban? Mi lesz velem, ha elhagy? Kinek fogok kelleni túl a negyvenen?" Kifelé könnyed mosolyt erőltetsz magadra, de belül rettegés szorongatja a szívedet.

Rab vagy a saját kalitkádban...

Ahelyett, hogy élveznéd a pillanat nyújtotta örömöket. A kávé illatát. A felkelő Nap sugarait. A szeretteiddel töltött időt. Ahelyett, hogy minden napot új lehetőségként élnél meg. Őrlődsz, egyre csak őrlődsz a végtelenségig...

Ez nem jó. Fárasztó. Fojtogató. Debilizáló. Amíg nem nézel farkasszemet a saját mumusaiddal, nem lesz lehetőséged harmonikus és nyugodt életre. Jó hír viszont, hogy ha tudatában vagy a téged irányító erőknek, akkor megtanulhatod uralni őket. Ha ez sikerül, hidd el, megtalálod a belső békédet - igazából mindig is megvolt, csak nem figyeltél oda rá. Kövesd a következő három tanácsot, és kitörhetsz a krónikus aggódás labirintusából!

Ne akarj olyasmit irányítani, amit nem tudsz!

Az elméd tele van olyan gondokkal, amik teljesen lekötik a figyelmedet. Ezek közül néhány magától megoldódik, mások komoly szellemi erőfeszítést követelnek. A harmadik csoportba tartozókat viszont nem tudod irányítani, hiába is erőlködsz. A kontroll hiánya feszültséget okozhat benned, de ez az érzés teljesen természetes. A probléma ott kezdődik, amikor megpróbálod irányítani az irányíthatatlant.

Hogy mit tehetsz? Elfogadod azokat a helyzeteket, amikkel nem tudsz mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy azonosulnod kell velük, vagy, hogy örülnöd kéne nekik. Itt arról van szó, hogy képes vagy arra fókuszálni, amit befolyásolhatsz.

Félelmeidet építő energiákká alakíthatod!

Az aggodalmaid veled és benned vannak. Fogva tartanak, kitöltik minden percedet, és elszívják a bátorságodat. Ha nem tanulod meg a félelem generálta energiákat transzformálni, akkor mindig szenvedni fogsz. Amikor tehát legközelebb rád törnek a rossz érzések, ragadj tollat, és írd ki magadból! Így látni fogod a saját szemeddel, kik az ellenségeid.

Következő lépésként pedig találj ki olyan tevékenységeket, ahová átcsoportosíthatod ezeket az energiákat! Például, rettegsz attól, hogy a párod elhagy, megcsal? Görcsölés helyett dolgozz a kapcsolat megerősítésén! Bármi foglalkoztat is, ne hagyd, hogy felfaljanak a negatív gondolatok!

Meditálj!

Számos kutatás alátámasztotta már, hogy a meditáció mérsékli az aggódást és javítja a kognitív funkciókat, beleértve a problémamegoldást is. A mindennapi gyakorlás segít abban, hogy elcsituljon a fejedben kavargó zűrzavar. Mielőtt meditálni kezdesz, kapcsold ki a telefont, a tévét és minden egyéb kütyüt! Válassz egy számodra kényelmes testhelyzetet, csukd be a szemed, és koncentrálj a légzésedre! Már napi 20 perc befelé figyelés is kedvezően hat a hangulatodra, és a testedet is egyensúlyba hozza.

Megérdemled, hogy olyan életet élj, amiben jól érzed magad - de tenned kell érte!

Nyitókép: Shutterstock