3 férfitípus, akiktől sikítva menekülj!

Van három férfitípus, akiktől menekülj! Ha új kapcsolatba kezdesz, próbálj meg olvasni a jelekből, hogy - amennyire lehetséges - még időben kiszúrd őket! Ha tudod, melyik típusba tartoznak, az szinte már annyi, mintha látnád a jövőt.

Éppen úgy, ahogy egy jó sakkjátékos látja előre a lépéseket. Ha pedig nem tetszik, amit látsz, előzd meg! Hiszen nincs elpazarolni való időd...

A "duzzogós"

Ha netán visszautasítod, sanszod sincs rá, hogy kulturált emberi lényként tudjátok lezárni a szinte még el sem kezdett fejezetet. Bevágja a durcit - talán azért, mert nála létezik első látásra szerelem. Sértett egója bosszúért kiált, és kezdetét veszi az őrület. Fájdalmának a közösségi oldalakon is hangot ad. Próbál finom célzásokkal élni, ám amikor látja, hogy rá sem bagózol, bedurvul: árgus szemekkel figyeli, miket posztolsz, és mindent magára vesz.

Első körben szenved. Posztok tömkelege "ordít" az üzenőfaláról, hogy ő már SZABAD, és hogy összetörték a szívét. Aztán olyan képek és zenék következnek, amik éreztetik, hogy már másfelé fordult. Ne hidd, hogy te vagy az egyetlen nő a világon! Persze, te már rég átléptél ezen az éppen csak bimbódzó kapcsolaton, és a posztjairól is csak a barátnődtől szerzel tudomást, hiszen eszedben sincs az ő üzenőfalát lesni. Ám rögtön felforr az agyvized, mikor meglátod, hogy felteszi a fotóidat - igaz, elhomályosítva -, és különböző megjegyzéseket szerkeszt rá...

Védekezés: Szólítsd fel, hogy törölje a képed, ellenkező esetben jelented az oldal üzemeltetőinek! Légy vele tisztában, hogy mindaz, amit művel, csak provokáció! Lesi, várja, hogy mikor írsz, cseszed le vagy közlöd: szánalmasnak tartod a cselekedeteit. Két sort ugyan muszáj vele kommunikálnod, de aztán csapd rá az ajtót - majd megnyugszik.

Az "értetlen"

Elküldted, lezártad, nem folytatod. Ő pedig mosolyogva veszi tudomásul, amit mondasz: "Nézd, mi nem egymást keressük, majd te is megtalálod a neked valót, és én is..." Aztán, mintha mi sem történt volna, ugyanúgy rád ír reggel. Szép napot kíván, és felteszi a kérdést: "Mikor találkozunk?"

Szemedet tágra nyitod, egy apró ideg táncot jár az arcodon. Mi nem volt érthető abban, hogy szakítottál? Válaszolsz, de egyszerűen átsiklik a lényegen. Felemlegeti, milyen jót sétáltatok a hegyen, és ezt milyen jó lenne megismételni. Próbálkozol még egy darabig, hogy értsen a szóból, de eredménytelenül. Ilyenkor jogos a ghosting: próbálsz eltűnni. Letiltod, de mindenhol rád talál. Ha bojkottálod a telefonszámát, felhív másikról. Az egész olyan, mint egy zaklatás.

Védekezés: Tényleg tiltsd le mindenhol, és közöld vele, hogy feljelentés lesz a dologból, ha nem tágít!

A "tüchtig"

Hacsak nem vagy te is rend- és tisztaságmániás, tartsd nyitva a szemed! Az első két randin persze még nem fogsz gyanút, hogy a fickó tüchtig, pedig tökéletesen áll még a haja szála is. Ám telik az idő... Eljön a nap, hogy felmentek hozzá vacsorafőzés szándékával. Előtte bevásároltok. Fogj gyanút, ha tematikusan pakol be a bevásárlókocsiba! Főleg, ha pici ránc képződik az orra fölött, amikor csak úgy behajítasz egy tejfölt a többi cucc közé, és nem veszed figyelembe, hogy az nem a felvágottak közé való, hanem a tejtermékekhez...

Hazaértek a ragyogó tisztaságú lakásba, kipakol a ragyogó tisztaságú hűtőbe. (Ekkor arra gondolsz, hogy bezzeg a te hűtődben még ott hever az egy hete kibontott szeletelt kolbász és néhány lejárt joghurt is...) Két kézzel, akkurátusan kirázza a multis nejlonzacskót, majd megfogja a két csücskét, és mértani pontossággal, alapos odafigyeléssel összehajtogatja - gyufásskatulya nagyságúra! Na, ez az a pont, amikor emelkedj fel a székről, vesd rá magad villámgyorsan a cipődre, húzd fel, és uzsgyi! Gondold csak végig: aki ezt műveli egy nejlonszatyorral, amellett miféle mértani pontossággal megszabott életed lenne?

Védekezés: Itt csak a prevenció segíthet. Már a boltban közöld vele, hogy nyitva hagytad a csapot, és haza kell rohannod...

Nyitókép: Shutterstock