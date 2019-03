Nem igaz, hogy minden nőnek a rosszfiúk kellenek!

Rengetegszer olvasni olyan panaszt a férfiaktól, hogy amíg jófiú volt az illető, addig a kutyának sem kellett - bezzeg, miután szívtelen macsóként kezdett viselkedni, egyből bomlottak utána a nők!

Sőt, csomó pasi azt is nehezményezi, hogy a nők a rosszfiúkba szeretnek bele, de a jófiúkhoz mennek feleségül - akit aztán megcsalnak egy rosszfiúval... Mert állítólag bennük vannak meg azok a személyiségjegyek, amiket a nők vonzónak találnak.

Lazák, szexisek, magabiztosak, tudják, hogyan kell hódítani. Vagányak és bátrak. Ezeket a tulajdonságokat pedig valamiért összekapcsoljuk azzal a feltételezéssel, hogy az ilyen pasi szívtipró is, ágyról ágyra jár, megzabolázhatatlan és vad. Pedig egy rosszfiú is lehet unalmas, és egy jófiú is élhet izgalmas életet.

Elég szomorú, ha valakinek csak a rosszfiúkra jellemző kiszámíthatatlanság tartja fenn az érdeklődését. Az ilyen pasik tudatosan bizonytalanságban tartják a szerelmes nőt, aki óránként nézegeti a telefonját, hátha történik valami... Végül a férfi nagy kegyesen dob neki egy üzenetet, hogy "Bocs, elfoglalt voltam az elmúlt napokban, de ma este ráérek." Pedig ettől még lehet, hogy dögunalom a figura. Hiszen nem a nemzetközi űrkutatás projekt és az afrikai éhező gyerekek megmentése között volt félúton. Valószínűleg csak papírhalmokat tologatott, sört iszogatott a kanapén fetrengve, vagy csajokat nézett a Tinderen...

Tahónak lenni nem trendi!

Kedves Férfiak! Az izgalmas személyiség fontos. Tök jó, ha van egy jó szakmád, szenvedélyed, hobbid, vagy tág az érdeklődési köröd. Ám nem attól lesz valaki érdekes karakter, hogy tahó. Egy ideig talán fenn lehet vele tartani a másik érdeklődését, de hosszú távon nem igazán működőképes. Előbb-utóbb ott fognak hagyni egy olyan pasiért, aki normálisan viselkedik.

Miért tűnik úgy, hogy a rosszfiúknak sikere van?

Egy egészséges lelkivilággal és önértékeléssel rendelkező nő nem abban leli örömét, hogy a párja kiszámíthatatlanul viselkedik, és ide-oda csapong a figyelmes partner és a napokra eltűnő bunkó között. Ha mégis eltűri egy darabig, annak más oka van. Valószínűleg az udvarlás kezdeti szakaszában már beleélte magát az alakuló kapcsolatba, és megszerette a férfit, mire kiderült, hogy az nem akar semmi komolyat.

A nőkben viszont fut a több ezer éves nevelő-gondoskodó evolúciós program - főleg szerelmesen -, így hát elkezdenek reménykedni, hogy a szeretett férfi megváltozik. Egy ideig bíznak benne, hogy ők lesznek a nagybetűs Nő a rosszfiú életében, aki végül jó útra tér a kedvükért. Ám ez általában csak átmeneti állapot - idővel minden nőnél elszakad a cérna...

Miért maradsz mégis hoppon néha, ha jófiú vagy?

Van olyan szitu, amikor két régi jó barát rájön, hogy szuperül funkcionálnak szerelmespárként is, ám általában már az ismerkedés elején eldől, hogy két ember között van-e kémia. Vagyis jobban jársz, ha már az elején eldöntöd, hogy férfiként vagy barátként közelítesz egy nőhöz. Sokszor ugyanis azért kerül barátzónába valaki, mert barátként közelített, és a nő nem látta a benne lakozó potenciális férfit.

Vagy mert a visszautasítás után elfogadta a "legyünk inkább barátok" ajánlatot, reménykedve, hogy idővel változni fog a helyzet. Tehát az a lényeg, hogy semmiképp sem azért kerülsz barátzónába, mert kedves és udvarias vagy a gyengébbik nemmel - hiszen az úriember viselkedés soha nem megy ki a divatból.

A rosszfiúk által kínált izgalmaknál sokkal érdekesebbek a megbízható férfiak által kínált élmények. El lehet menni együtt via ferrátázni, tandem ejtőernyőzni, vagy akár borzongatni egy "ijesztgetős" filmen. Hiszen a közös élmények és az adrenalin szorosabbra fűzik a köteléket két ember között. Szóval, ha túlságosan jófiúnak érzed magad, inkább keress egy érdekes hobbit, és egyértelmű szándékkal közelíts a nők felé, ahelyett, hogy átmész bunkóba!

A vagánynak tűnő tahó viselkedéssel akár azt a lányt is elveszítheted, aki életed párja lehetett volna - hiszen a normális nőknek hosszú távon nincs szükségük rosszfiúkra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Ennél az rosszfiú őrületnél nagyobb félreértés a világon nincs

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock