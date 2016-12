7+1 házibuli-sláger - új köntösben

A szilveszteri házibulik komoly vitáknak engednek terepet: önjelölt DJ-k ölik egymást, hogy milyen zene szóljon. Általában két táborra szakadnak: az egyik az örökzöld slágereket preferálja: mert azokat mindenki szereti. A másik csapat szerint azok már rém unalmasak, sőt már-már idegesítőek.

De szerencsére nekünk van egy zseniális Levink, aki megtalálta a járható "arany középutat".

Íme, 7+1 sláger, amit új köntösbe bújtattak! Így kiszolgálják a nosztalgia iránti igényt, mégse kaparja majd senki a falat az unalomig ismételt dallamoktól!

1. Rihanna: Umbrella - a The Baseballs feldolgozásában

Mit is mondhatnék a The Baseballs nevet viselő német bandáról, akik az 50-es és 60-as évek rockabilly hangulatát újra visszahozták a köztudatba? Talán csak annyit, hogy instant levettek a lábamról, amikor először meghallottam az Umbrella feldolgozásukat. Az a fajta dal, ami azonnal képes spontán zenés-táncoseszméletvesztéssé változtatni a legbealvósabb házibulit is. Ez pedig egy olyan fegyvertény, amit Rihanna eredetijéről nem lehet elmondani.

És akkor a klipről még egy szót se szóltam. Ilyenkor mindig az az érzésem támad, hogy későn születtem.

2. Katy Perry: Roar - a Russkaja feldolgozásában

Katy Perry dala a klipjével együtt eléggé tarzanos hangulatba tudja juttatni az embert, de itt meg is áll a történet. Mert még ha szórakozóhelyeken, plázákban vagy rádióban halljuk is, nem igazán érzünk leküzdhetetlen vágyat az éneklésre.

Bezzeg, ha meghallgatjuk a Russkaja változatát, és megnézzük hozzá akár csak egyszer is a klipet! Első hallgatásra elvarázsol, másodikra elkezded énekelni. Ezzel bizonyítottnak érzem a tételt, hogy minden sokkal jobb lesz, ha kap egy kis rézfúvós támogatást. - Gondoljunk csak Lusta Dick produkciójára a Macskafogóban!

Visszatérve a Russkajára, ez a bécsi illetőségű orosz Turbo Polka Metal formáció annyira lelkesen adja át a dalt, hogy az embernek szinte kedve támad egész alakos állat jelmezeket keresni magának és barátainak.

3. A-ha: Take On Me - a Reel Big Fish feldolgozásában

Ki ne ismerné a norvég A-ha legnagyobb - és egyetlen igazi- sikerszámát? Főleg a képregényes-élőszereplős klip miatt, de már ha meghalljuk az első akkordokat, azonnal tudjuk.

Hát ez az A-ha Take On Me-je!

Ezen az állapoton változtatott a Reel Big Fish nevű amerikai ska punk csapat, akiknek sikerült új formába rázni az ismert szerelmi sztorit, feldobni rézfúvósokkal az eredeti szintipop dalt, illetve a klipben három percig sétálni egy végtelen metróaluljáróban. Vagy alagsori karbantartó folyosón. Ezzel az új változattal már bátran nekiindulhatunk barátainkkal az éjszakának!

4. Neil Diamond: Red Red Wine - a UB40 feldolgozásában

Bevallom, én erre a dalra nagyon sokáig azt hittem, Bob Marley énekli. Egyszerűen annyira reggae, amennyire egy dal csak lehet. Egy amolyan lazulós, nyugis, - minden rendben van a világgal -, dal.

Az eredetije, amit Neil Diamond jegyez, sokkal szomorúbb. Egy olyan személyről szól, akinek már csak a vörösbor segít a feledésben. A country szerelmesei bizonyára az eredeti, balladásabb hangvételű dal mellett maradnak.

Nekem viszont jobban bejön a könnyedebb változat. A UB40 dala könnyed, a kertben vagy a teraszon beborozós nyári estékre való, és ennél nem is akar többet.

5. Against Me!: True Trans Soul Rebel - Miley Cyrus és Laura Jane Grace feldolgozásában

Ezt a dalt eredetileg az amerikai Against Me! punk rock banda követte el, és a gyermekkora óta tartó nemi identitás zavarából transzgender nőként coming outoló - és a születési nevét elhagyó - Laura Jane Grace írta a szövegét, és voltaképp erről a döntésről szól maga a dal.

Ezt később Miley Cyrus és Laura Jane Grace újra feldolgozta, és egészen máshogy szól, mint az eredeti rock szám. A feldolgozás dallamosabb, kevésbé rockos, miközben a dalszöveg ugyanolyan erős és a dal mondanivalója ugyanannyira aktuális.

6. Teddybears ft. Mad Cobra: Cobrastyle - a Robyns feldolgozásában

A svéd Teddybears és a jamaikai Mad Cobra száma kivételesen magával ragadó, és önkéntelenül is gyorsabban kezdünk lépkedni rá. A klip pedig... ööö... érdekes, de legalább egy pillanatig se kell komolyan venni. Összességében majdnem annyira menő, mintha a Bombfunk MC S Freestylere szólna a világ hátterében.

Robyn változata ennél lágyabb, de dinamikájában mit sem változott. A klip meg felkelti az emberben azt a gyermeki vágyat, hogy fehér falakra és fehérbe öltözött emberekre különböző színű festékeket applikáljon. Elismerem, hogy ebben az esetben pillanatnyi hangulatom alapján választottam a két változat között.

7. No Angels: Daylight in your life - Az Audiosmog feldolgozásában

Nem mondom, hogy a No Angels változata a dalból rossz lenne, csak éppen nem annyira jó, mint az Audiosmog feldolgozása. Az eredeti könnyed, egyszerű és nem akar semmi csavart vinni az életünkbe.

Hát a feldolgozás? Nos, nézzétek meg magatok! Itt már a klipnek is van értelme, hiszen hol máshol szórnak szét a hálás publikum között 10.000 dollárt egy furgon tetején koncertezve? Na ugye! Ilyenkor mindig elgondolkodom, nálunk miért nincsenek ilyen akciók?

+1 Helloween: Dr. Stein - a Helloween feldolgozásában

Ez az a helyzet, amikor a ráadás egyben a kakukktojás is a listán. Ugyanis a Dr. Stein mindkét változatát a Helloween jegyzi, csak épp az eredetit 1988-ban vették fel, és a Keeper of The Seven Keys Part 2 című albumukra. Power metal a javából, a banda talán legismertebb dala.

Aztán 2009-ben gondoltak egyet, és a fennállásuk 25. évfordulója apropóján felvették újra, ezúttal jazz-rock stílusban. És meglepő módon így is működött. Sőt!

Jó bulizást és Boldog Új Évet Kívánok! ;)

Nyitókép: AFP