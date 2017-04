Jackie Kennedy - aki nem ismerte azt a szót, hogy “lehetetlen”

Ő volt Amerika titokzatos hercegnője, és valószínűleg minden idők leghíresebb first ladyje. Hogy Jacqueline Bouvier Kennedy még ma is legenda, nem csak a kis, kerek kalapoknak és a letisztult gyöngysoroknak köszönheti.

Jackie-t mindenki imádta. Kivéve a Kennedy asszonyok: férje nőrokonai körében egyáltalán nem volt népszerű - talán a féltékenység és az irigység játszott ebben szerepet. De az is lehetséges, hogy csak annyi volt a gond: Jackie nagyon más volt, mint a többiek. Anyósával sem volt jó a viszonya, azonban nagyhatalmú apósával roppant szeretetteljes, szoros kapcsolatot ápolt.

Jackie Kennedy, aki a New York-i művelt felsőosztály szimbóluma volt, elszegényedett arisztokrata családból származott. Bár a rossz nyelvek azt állítják, hogy a későbbi elnökkel kötött frigy nem szerelmi házasság volt, hanem egzakt megegyezésen alapult, mindketten profitáltak a másikból. Kennedy megkapta maga mellé a tökéletes, dekoratív, intelligens feleséget a választási harchoz - aki a politikusokat és a lakosságot is lehengerelte sármjával -, az asszony pedig anyagilag lett bebiztosítva.

De ezt igazán csak a rossz nyelvek állíthatják, ugyanis Jackie iskolázottságával, sziporkázó intellektusával és a munkához való hozzáállásával nyilván jól megélt volna a saját lábán is.

"A Fehér Házat az ország ékkövévé szeretném tenni" - mondta.

Ez remekül sikerült, még abban a nagyon rövidre szabott időben is, ami neki jutott. Mielőtt first lady-ként 1961. januárjában átvette volna a Fehér Ház irányítását, az amerikai elnöki hivatal olyan volt, mint egy szigorú kaszárnya. Mamie Eisenhower a hatékonyságot, a rendet és a takarékosságot tartotta a legfontosabbnak. Az épület szépítésére pedig nem költöttek többet, mint ami a legszükségesebb volt. A kulturális élet is erősen hanyatlott: a szerény zenei esteken szendvicseket szervíroztak teával és punccsal. Leonard Bernstein megjegyzése szerint: "Az étel ehetetlen, a bor silány volt, és még dohányozni sem szabadott."

Az új First Lady ezt a "sivárságot" és a társasági életet is nagyon radikálisan átalakította. Kifinomult, igényes háztartást hozott létre, ami mágnesként vonzotta a politikusokat ugyanúgy, mint a kiemelkedő művészeket és tudósokat. Az is igaz, hogy Jackie-nek két héten belül sikerült a renoválásra szánt büdzsét felélnie - és még csak a család privát helyiségeit "tette rendbe". De a fiatal elnökfeleség nem aggódott olyan apróságon, mint a pénz:

"Semmi gond! Majd találunk arra módot, hogy mindent megkapjunk, amire szükség van." - nyugtatgatta a pénzügyekért felelős Wolf urat, aki ugyanúgy a lábai előtt hevert az új főnöknőnek, mint egész Amerika. Jackie Kennedy nagy célja az volt, hogy a Fehér Házat kultúrtörténetileg megérdemelt helyre helyezze. Ezért egy kis manipulációtól sem riadt vissza, amellyel gazdag polgárokat vett rá a "nemes ügy" támogatására.

Például az alábbi meglehetősen pimasz kérdéssel szerezte meg a Fehér Háznak a 250.000 dollárt érő Benjamin Franklin portrét Walter Annenbergtől - persze teljesen ingyen: "Nem gondolja, hogy nemes cél érdekében Philadelphia egy jelentős polgára nem adományozta volna oda Philadelphia egy másik jelentős polgárának a portréját?"

De nemcsak "koldulással" szerezte meg a szükséges műtárgyakat, hanem bevételi forrást is teremtett a renoválási büdzsé számára: mivel korábban újságíróként dolgozott, összedobott egy kis útikönyvet a Fehér Ház látogatóinak. A könyv minden tekintetben hatalmas siker lett, így Jackie a bevételből biztosította további műtárgyak és bútorok vásárlását.

Nincs lehetetlen

Az élet minden területén nagyon célratörően működött, Jackie Kennedy szókincsében nem létezett a "lehetetlen" szó. Az egyetlen dolog, amit nem tudott kontroll alatt tartani, az férje szexuális hűtlensége volt. De Jackie emelt fővel viselte a sorscsapásokat és a betegesen hűtlen férjének megszámlálhatatlan afférját is. A nyilvánosság előtt támogató feleség és szerető anya volt. Minden körülmények között megtartotta az önuralmát, és mindenben segítette a férjét.

Köztudott volt róla az is, hogy függetlenül attól, hogy kivel beszélgetett, minden figyelmét a beszélgetőtársára irányította - amit kora nagy politikusai igencsak értékeltek.

Miután az elnök merénylet áldozata lett, az amerikaiak egy csapásra elvesztették álompárjukat. Jackie Kennedy Onassis újraházasodott és egy görög olajmágnáshoz ment hozzá, majd rákban halt meg 1994-ben New York-i lakásában.

