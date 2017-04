A múlt évszázad négy legnagyobb énekese között egyedüli nőként tartják számon - Frank Sinatra, Nat King Cole és Elvis Presley társaságában.

A jazz királynőjének, a dal nagyasszonyának, Lady Scatnek vagy Ella mamának nevezik, ő mégis több volt ezeknél a jelzőknél. Minden idők leghíresebb énekesnője, az utánozhatatlan Ella Fitzgerald ma lenne 100 éves.

Szegény családban nőtt fel, elvált szülők gyermekeként, és csak 15 éves volt, amikor elveszítette édesanyját. Mostohaapja rendszeresen bántalmazta, ezért megszökött otthonról, otthagyta az iskolát, és pár évig az utcán élt. Belekóstolt a sötét alvilági életbe, és az utcán énekelt, hogy megkeresse a mindennapi betevőre valót. Ám ő nem énekesnői pályáról álmodott, hanem táncosnő szeretett volna lenni. Jelentkezett is egy tehetségkutatóra, de nem sokkal azelőtt, hogy színpadra állhatott volna, begörcsölt a lába. Így a zsűritagok megkérték, hogy énekeljen inkább egy dalt. Nem sokkal később már a neves jazzdobos, Chick Webb zenekarában volt szólista.

Mindössze 18 éves volt, amikor első dalát, a Love and Kissest lemezre vették. 3 évvel később jelent meg legismertebb slágere, az A-tisket, A-tasket.

A-Tisket, A-Tasket

A jazzdobos halála után átvette a zenekar vezetését, de pár éven belül már többre vágyott: szólókarrierbe kezdett. A swingkorszakban elég foglalkoztatott volt, több zenekar tagja volt, majd a háború után Amerika legismertebb énekesnőjévé vált. Nemcsak autentikus jazzt, hanem poposabb hangvételű dalokat is énekelt, és a blues is nagy szerelme lett. A kor legismertebb szerzői álltak sorba kegyeiért.

Cheek to Cheek

Lady Scat A scatet, vagyis a halandzsázó, ritmusos, improvizatív éneklést Dizzy Gillespie big bandjének köszönhetően fejlesztette ki, ahogy a fúvósok bebop korszakban jellemző virtuóz játékát próbálta leutánozni a hangjával. Miután sajátos technikáját tökélyre fejlesztette, már nemcsak a jazzklubok, hanem a nagyobb koncerttermek és a nevesebb szállodák közönsége is hallani akarta azt, amit rajta kívül más nem tudott.

Lullaby of Birdland

"Ha énekelek, az érzelmek minden gátlás nélkül törnek elő belőlem - úgy, ahogy abban a pillanatban azzal kapcsolatban érzek, amiről éppen énekelek. ... Mivel az érzelmeket gyakran már nem tudom szavakba önteni, azok úgy törnek elő belőlem, mint a beszélni nem tudó kisbabákból a sírás."

Ellát imádták a filmsztárok, nagy rajongója volt többek között Elizabeth Taylor és Richard Burton, de még Marilyn Monroe is az ő lemezeit hallgatta. A szőke színésznő annyira csodálta az énekesnőt, hogy miután a Mocambo Club a bőrszíne miatt nem akarta szerepeltetni Ellát, rögvest intézkedni kezdett.

Night and Day

Fitzgerald a legrangosabb fesztiválok törzsfellépőjeként fürdött a sikerben, mozifilmekben és ismert tv show-kban szerepelt. Megállás nélkül turnézott, és nemzetközi karrierje is sínen volt, ugyanis Norman Ganz,a jazztörténet legsikeresebb producere vette a szárnyai alá.

Ez volt Ella pályájának csúcsa!

Hatalmas sztárként tartották számon, az egész világ a lába előtt hevert. Műsorában többféle műfaj dalai helyet kaptak, bársonyos hangjához egyaránt illett a swing, a bebop, a musical, és nyitott volt a legújabb stílusokra is. Szerette Marvin Gaye, Stevie Wonder és a Beatles dalait is. Duettezett Louis Armstronggal és Frank Sinatrával.

The Lady is a Tramp

"A szeretet melegsége a legfontosabb dolog ebben az életben" - ez volt a hitvallása, és ez érződött minden egyes fellépésén. Érzelmeit a legszélesebb skálán élte meg, dalainak előadása közben a lehető legmagasabb hőfokon égett. Koncertjein megmutatta páratlan hangterjedelmét és kiváló improvizációs képességét. Egyszerre volt lehengerlő díva és szerény, őszinte kislány.

It Don't Mean a Thing

Egészségi állapota folyamatosan romlott, így az 1980-as évektől már egyre kevesebb koncertet vállalt. Többször operálták a szívével, a cukorbetegsége következtében majdnem megvakult, és érszűkület miatt mindkét lábát amputálni kellett. 1996-ban, 79 évesen halt meg Beverly Hills-i otthonában. Dalai, sajátos előadói stílusa örökké halhatatlanná tették a muzsikusok és a laikus közönség körében is.

Summertime

Nyitókép: AFPforum