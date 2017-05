Anyák napján tarts anya-lánya sorozat maratont!

Ismét itt az anyák napja, én már nagyon vártam rá - főleg, hogy ez az első ilyen jeles nap, amit én is anyukaként élhetek meg. Ennek apropóján eszembe jutott, hogy hányféle sorozatbeli anya és lánya létezik, és csokorba is szedtem őket.

Ahol a lány a felnőtt: Pusszantlak, Drágám!

Talán még emlékeztek a BBC Pusszantlak, Drágám! című sorozatára, melyben Edina Monsoon az anya, Saffron pedig a lány. Elvileg. Gyakorlatilag viszont Saffy sokkal felnőttebb módon viselkedik, mint hedonista, hippi anyja. Eddie ugyanis kb. folyamatos delíriumban révedezik, és party-ról party-ra jár legjobb barátnőjével. Ez idő alatt Saffy egyetemre megy, próbál normális felnőtt életet kialakítani magának, plusz folyamatosan takarítja el a romokat az anyukája után.

Az öribarik: Született feleségek

A Született feleségeket mindenki ismeri, így Susan Mayert (Teri Hatcher) és lányát, Julie-t is. Ebben a kapcsolatban is sokszor érettebben viselkedik a lány, mint az anya - bár én Susan és Julie kapcsolatát inkább afféle barátságnak mondanám. Bár ez nem mindig pozitív, tekintve, hogy Susan rendszeresen Julie-ra zúdítja a párkapcsolati problémáit - akkor is amikor a kislány még csak általános iskolás. Viszont a néha előforduló összezörrenések ellenére is egyértelmű, hogy ők nagyon szeretik egymást.

A folyton nehézségekkel küzdők: Kaliforgia

A probléma Hankkel kezdődik és Moody-val végződik... Gondolom rájöttetek, hogy a Kaliforgia Karen és Becca Moody-járól van szó. Ahol is az apa (David Duchovny) miatt a lány időről időre visszaköltözik édesanyjához, aki ezáltal egyfajta mentsvárat is jelent számára. Noha azért Becca a kamaszokhoz hűen elég gyakran dühös a szüleire - édesanyjára azért, mert újra és újra elhiszi Hanknek, hogy megváltozott. Aztán meg jön a kiborulás, sírás-rívás és szétköltözés - amit nyilván a kamaszlányt is nagyon megviseli.

Modernék: Modern család

A Modern család anyukájának Claire-nek, két lánya is van. A két lány tűz és víz: Alex a kocka könyvmoly, akit, csak a tanulás és a jövője érdekel. Haley pedig folyton pasizik és emellé még divatőrült is. Így talán érthető, hogy Claire állandóan azon aggódik, hogy Haley majd elköveti ugyanazokat a hibákat, amiket ő kamaszkorában, és tizenévesen terhes lesz. Ezt próbálja minden erejével megakadályozni, de kiderül, hogy nem kéne erre annyira rástresszelni, ugyanis Haley közel nem olyan hülye, mint ahogy azt a szülei gondolják...

Tökéletesék: Szívek szállodája

Lorelai Gilmore-ról és lányáról, Rory-ról van szó. Ők a tökéletes anya-lánya kapcsolat megtestesítői. Rory szófogadó kislányból sikeres nővé cseperedik - számomra néha már idegesítően megfelel minden elvárásnak. Lorelai pedig mindig a lánya érdekeit tartja szem előtt. Például hajlandó Rory miatt kompromisszumokat kötni a szüleivel, akiket nem igazán kedvel.

És nektek milyen az anya-lánya kapcsolatotok? ;)

Nyitókép: iStockphoto