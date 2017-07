Büszkeség és balítélet a 21. században

Mit tanulhatsz napjainkban egy 18. századi írónőtől? Sokkal többet, mint gondolnád!

Jane Austen, aki megannyi örökéletű szerelmi történet, köztük Mr. Darcy és Miss Elizabeth Bennet kiötlője, maga soha nem ment férjhez. Mégis olyan kiforrott karakterekről mesél könyveiben, hogy ha fele annyi érdekes, szélsőségesen bolond vagy kivételesen melegszívű ember is vette őt körül, mint amennyit megálmodott, akkor biztosan izgalmas élete lehetett férj nélkül is.

A Büszkeség és balítéletet az 1800-as évek elején írta, és valószínűleg ezt a könyvét ismerik a legtöbben - bár nem ez a legjobb műve. De van-e létjogosultsága az Austeni történeteknek a mai nő számára? Mindenképpen igen! Garantáltan nem fogsz csalódni, ha idén olvasol tőle valamit.

Ezt szerintünk 5 okból is érdemes megtenned:

1. A jó modor mindig divatos

És különösen üdítő olyan valóságban élve olvasni róla, mikor az emberek már a liftbe vagy a boltba be- és kilépéskor sem köszönnek. Jane szereplői még tudták, milyen a megfelelő társadalmi érintkezés, a látogatások illő hossza, vagy milyen hatása van egy jól megírt levélnek. Arról, hogy elmulasztott valaki egy meghívást, nem vitt vendégségbe ajándékot, nyilvánosan panaszkodott, hallani sem lehetett. Sőt, az, havalaki jó modorát belső ellenszenve ellenére is meg tudta őrizni, csak még nagyobb elismerésre adott okot. Néha eltűnődőm, mit szólna egy-két karakter, ha belecsöppenne mai rohanó, mogorva, udvariatlan világunkba.

2. Változatos szóhasználat

Valahányszor olvasom a könyveit, megfigyelhetően választékosabban kezdek beszélni. A remek fordításnak köszönhetően élvezetes mondatszerkezetek és könnyed szófordulatok vonulnak végig a regényen, amik akaratlanul is rögzülnek az emberben. A szókincsed növelése soha nem volt ilyen egyszerű. És bár a "minden napra egy szó" vécépapírral is próbálkozhatsz, de azért a strandon azt olvasgatni nem olyan menő, mint például az Emmát.

3. A történet magja: a párválasztás

Nem, nem mindig a szerelem volt az oka az egybekeléseknek - bár az is jó indok, azonban nem az egyetlen. Felmentően ír azokról, akik kényelemből, azonos családi háttér miatt vagy unalmasan normális életet remélve döntenek a házasság mellett. És mi izgatná jobban a mai nőt, mint a párválasztás, a szerelem, a megcsalás, a kapcsolati érdekek és az intrika? Ezek persze a kornak megfelelő társadalmi közegben és térben vannak előadva. De a téma változatlan, és ígérem, ezek olvasása minden nyári kalandra éhes női szívet leköt.

4. Munkamentes övezet

Számomra a szabadidőt vétek olyan könyvre pazarolni, ahol ugyanarról olvasok, ami elől a szabim alatt éppen menekülnék. A határidők, a gyereknevelés, a stressz, önismereti problémák, karrierépítés. Az Austen könyvek olyan alternatív világot kínálnak, ahol a nőknek a bálokon, elmés beszélgetéseken és a férjfogáson kívül egyéb dolga nem igen akadt. Persze ez nekik még így is teljes "munkaidős" elfoglaltság volt. És ugyan tisztában vagy vele, hogy ez ma már nem működhet így, azért jó néha elkalandozni egy olyan életbe, ahol a hímzés tudomány, és a stressz nevetséges.

5. Intelligencia a külső felett

Miss Eliza nem volt a legszebb a Bennet család leányai közül, nővére után csak a második ebben a sorban. De elméjét olvasással pallérozta, hímzett, kiválóan zongorázott és énekelt. Emma férjét pedig leginkább a lány apja iránti szeretete, barátai iránt érzett ragaszkodása és jó házvezetőnői képessége nyűgözte le.

Mi ez, ha nem gyönyörködtető bizonyítéka annak, hogy az írónő, bár meg nem veti, de nem tartja elengedhetetlennek és elegendőnek a szépséget? Nála a legfőbb női erények a bölcsesség, a szeretetreméltóság és a higgadtság. És habár hálószobai titkokba nem szívesen avatja be az olvasókat, de ha hozzáképzeljük, hogy a hölgy ezek mellett még lepedőakrobata is, akkor tegye fel a kezét az a modernkori férfi, aki nagyon ellenkezne!

Így hát ideális nyári olvasmány minden Austen mű. Strandoláshoz hideg rozéval, szalmakalapban.

