Vannak olyan zenekarok, zenészek, énekesek, akik nélkül lehet élni, de nem érdemes.

Három énekesnőt szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, három olyan tehetséget, akiktől színesebb a világ, és édesebb az élet.

Lianne La Havas

A görög apa és a jamaikai anya '89-es születésű gyermekéért egészen Angliáig kell barangolni, ugyanis ott él és alkot Lianne La Havas. Az összetéveszthetetlenül egyedi hangszínű, félvér, szép fiatal lány teljesen beleillik a londoni hangulatba magas talpú cipőivel, öltözködésével és különleges frizurájával. Elengedhetetlen kelléke a gitárja, amin nem profi gitárvirtuózként játszik, hanem egyszerű akkordokkal kíséri magát, így tökéletesen a hangja felé terelve a figyelmünket.

Remek választás őt hallgatni utazás alatt, kocsiban ülve, egyedül töltött estéken vagy főzés közben: táplálja az alkotó erőt és felébreszti a bennünk lakó művészt.

Norah Jones

Őt gondolom, nem sok mindenkinek kell bemutatni. Többszörös Grammy-díjas énekesnő, aki maga írja a zenéi egy részét, és páratlan éneklése mellett még mesteri fokon zongorázik is. Nagyon nehéz feladat egy hangszeren (jól) játszani és énekelni mellette, és ez a lány ezt nem is akárhogyan műveli. Azon kívül, hogy a hangját százféleképpen képes megszólaltatni, és művészete vitathatatlan, Norah Jones egy páratlan szépség is egyben. Filmekben is szerepelt, többek közt egy romantikus művészfilmben Jude Law oldalán, a My Blueberry Nights-ban.

Indiai származása adja Norah Jones-nak azt a fűszerességet, amivel kitűnik a többi énekesnő közül. Apja és lánytestvére is világhírű szitárművészek, ettől a vonaltól ugyan ő eltért a blues és a country világába, de az egyértelmű, hogy az egész családban ősi, zsigeri zeneiség lakozik.

Norah Jones az élet összes pillanatába beleillik: a vidám és szomorú percekbe egyaránt, az egyedüllétbe és a társaságba, az utazásba és az egy helyben maradásba, de még egy meghitt éjszakai együttlétbe is.

Lila Downs

A 49 éves bájos, mexikói-amerikai énekesnő sokak számára ismeretlen lehet. Én életemben először a Frida című, Frida Kahlo életét feldolgozó filmben láttam. Természetesen a filmben is felejthetetlen dalokat énekel, amikre lehetetlenség nem felfigyelni. Később, miután A-tól Z-ig áttanulmányoztam az összes albumát, volt szerencsém megnézni őt élőben a Szigeten. Feledhetetlen vizuális és zenei élményt nyújtott mexikói népviseletben, a csodálatos hangjával.

Lila Downs többek között a saját dalait énekli, de olyan tisztelettel és szeretettel nyúl vissza a közép-amerikai népzenéhez, hogy ez adja meg a művészetének utánozhatatlanságát és varázslatosságát. Amikor őt hallgatja az ember, olyan szárnyra kap, ami egészen ismeretlen tájak fölé repíti. Annyi energiát sugároz magából a dalain keresztül, hogy már 16 éves koromban is hatalmas hatással volt rám. Emlékszem, őt hallgattam, amikor kamaszként elköltöztünk, és az új szobám falán lévő radiátorra azt festettem, hogy "Légy szerelmes az életbe!"

Mexikó csodás világába varázsol minket, a tengerpartjára, a reggeleibe, a párás éjszakáiba, Frida mellé a forradalomba és Diego Rivera vásznára. Lila Downs-t érdemes akkor hallgatni, amikor azt akarjuk, hogy megszálljon minket az alkotó erő, az életkedv és a művésziség. Jól esik társaságban, buliban, reggel vagy este, mert ha opera, akkor Pavarotti, ha világzene, akkor Lila Downs.

Sápszky Dóri

Nyitókép: AFPforum