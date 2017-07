Petőfi kedvese gyorsan eldobta "özvegyi fátylát"... De vajon miért?

Mind tudjuk, hogy milyen csúfos véget ért Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme: az asszony még a gyászév letelte előtt "eldobta özvegyi fátylát" - ahogy a költő megjósolta. De azt már kevesen tudják, hogy Júlia ezt a Petőfi iránt érzett állhatatos szerelemből tette.

Szendrey Júliának nem volt szerencséje a férfiakkal. Ráadásul első férje, Petőfi Sándor halála után olyan, mintha Szendrey Júlia is meghalt volna. Mert mi mást tudsz róla azon túl, hogy ő volt Petőfi Sándor felesége?

"A költő úr megunta a házaséletet."

Petőfi híres volt arról, hogy nem vetette meg a szebbik nemet, ezen felül még egy tisztes polgári foglalkozása sem volt, melyből megfelelő módon eltarthatta volna a családját. Legalábbis Júlia édesapja szerint, aki erőteljesen lobbizott is a "költő úr" ellen.

Szendrey Ignác - az édesapa - olyan jól forgatta a lapokat, hogy Júlia helyett Petőfi majdnem egy debreceni színésznőt, Prielle Kornéliát vette feleségül.

Bár végül mégis Júlia mellett kötött ki a híres költő, nem sok adatott szegény asszonynak a boldogságból: kevesebb, mint két évig voltak házasok, amikor is férje eltűnt a szabadságharc egyik csatájában. Bár apósa szerint csupán annyi történt, hogy "a költő úr megunta a házaséletet", így aztán "milyen jól jött egy ilyen háborúság", ahol a felelőtlen családapa eltűnhetett. A kétségbeesett Júlia azonban nem foglalkozott apja véleményével:

Én el fogok menni Konstantinápolyba, meg fogom keresni Bemet, ő végre meg fogja szüntetni minden kétségemet. (...) Ő meg fogja mondani nekem, hogy mi történt Sándorral.

Haynautól sem riadt vissza!

Egyetlen embertől kaphatott csak útlevelet: a véres kezű osztrák hadvezértől, Haynautól. Hozzá készült Pestre, és sikerült is beszélnie a katonai kormányzóval, de nem járt szerencsével. Ám azon a napon egy másik meghatározó esemény is történt.

Vendéglátó családjánál egy társasági összejövetelen találkozott egy görnyedt járású, komor képű fiatalemberrel - akihez később hozzá is ment. Ő volt Horvát Árpád történész, aki úgy tűnt, megszánta az asszonyt, és elárulta neki, hogy Liechtenstein Ferenc herceget emberségesnek, jólelkűnek mondják - és nem mellesleg igen nagy befolyása van Haynaura is. Liechtenstein generális tényleg fogadta a kétségbeesett özvegyet, és segített is neki, de egyáltalán nem önzetlenül: az útlevél kiadásának feltételéül szabta, hogy olykor-olykor tegye nála tiszteletét az asszony.

Mivel Júlia ebben nem látott semmi kivetnivalót, többször is meglátogatta a herceget. És ezzel megállíthatatlan pletykaáradatnak adott táptalajt. Sőt, Horváth Árpád is napi szinten látogatta Júliát! "Micsoda skandallum!" - károgta a közvélemény. Amire a nő csak ennyit reagált: "A pesti társaság jól értesült asszonyai koptassák máson a nyelvüket!"

Kitoloncolás vagy szeretői státusz

Ami azonban ezután jött, arra nem számított. Júliát beidézték a rendőrségre, és nagy megrökönyödésére kiderült, hogy a katonai kormányzóság engedélyére van szükség, hogy lejárt erdélyi útlevelével Pesten tartózkodhasson. Szorult helyzetében ismét a herceghez fordult. Ekkor beindult a "Liechtenstein gépezet", melyet nevezhetnénk a tisztességtelen szándékú férfiak mocskos kis játékának is...

A herceg ugyanis kezességet vállalt volna érte, ha Júlia hajlandó "bizonyos dolgokra". Júliát kétségek közt őrlődött: ha megteszi azokat a "bizonyos dolgokat", talán még útlevelet is kaphat Törökországba, ahol szerelmét akarta felkutatni.

A fiatal özvegy végső elkeseredettségében Horvát Árpádhoz fordult, aki szerint egyetlen jó megoldás születhet ebben a helyzetben: ha egy pesti lakos nőül veszi Júliát. Így történt, hogy Szendrey Júlia még a gyászév letelte előtt újra férjhez ment.

Ekkor még nem tudta, hogy a fehér lovon érkező megmentője nem látott mást benne, "mint csak buja állati szenvedélye köteles megosztóját". A tanár szerint ugyanis az asszonynak nincs más kötelessége, mint a "férj kéjvágyát kielégíteni". S amikor már az addig rejtegetett pornográf képeket és könyveket Júliának is mutogatni akarta, Júlia rádöbbent: "Életemnek ama legszerencsétlenebb szakában, midőn szavai után ítélve benne megmentőmre véltem találni, s nem másra, csak egy kéjenc állatra találtam". Házasságukból négy gyermek született.

S bár Júlia a munkában sikeres, hiszen 1858-ban Andersen fordítása népszerű fogadtatásra lel, verseit, novelláit szívesen közlik a lapok, a kor konvenciói nem engedték, hogy ünnepelt nőként haljon meg - alig 39 évesen. Ám egy évvel halála előtt még talált magában annyi erőt, hogy nagy betegen elhagyja férjét, és férjhez készült menni Tóth József házitanítóhoz. Ennyi adatott neki a boldogságból: két év Petőfivel és egy év Tóth Józseffel.

Nyitókép: Wikipedia