Babonák - tudatlanság vagy hagyományőrzés?

Jó, ha tudod: ha viszket a tenyered, nem biztos, hogy allergiád van, hanem azt is jelenti, pénz áll a házhoz. De csak akkor, ha a bal, mert amennyiben a jobb kezedet kell megvakarnod, sajnos kiadásokra számíthatsz.

Valld be, hogy néha te is őrült módon keresed a gombodat, ha kéményseprőt látsz, és kikerülöd a fekete macskát, hogy az ne előtted menjen át! Mert a babonák mind a mai napig velünk élnek. Ha nem is vesszük őket teljesen komolyan, azért bennünk van, hogy mi van, ha mégis...

Cipő

Bevallom, bár a babonáknak éppen a megmagyarázhatatlan jelenségek magyarázata a célja, nekem pont a cipővel kapcsolatos babona okoz fejtörést.:

A hiedelem szerint új cipőt nem szabad az asztalon hagyni, mert balszerencsénk lesz. Erről az jut az eszembe: ha régit teszel rá, akkor meg koszos lesz.

Hasonlóan értelmezhetetlen számomra az is, hogy ha valaki fél cipővel a lábán járkál, akkor az egész évre rosszat jelent.

Mennyire reális ez? Ki tárolná a cipőjét az asztalon, és róná fél pár cipőben az utakat?

Ajtó

Vigyázni kell arra is, hogy az ajtó ne az utcára, hanem befelé nyíljon, máskülönben balszerencse sújtja a házat. És ez még nem elég. Aki éjszaka az ajtó mögé ül, az rossz hírbe keveredik - így szól a fáma. Szegény portások. Csak náluk tudok elképzelni hasonló helyzetet, mivel eszembe nem jutna éjszaka egy kisszéken az ajtónk mögött ücsörögni.

De ha szeretnél vendéget fogadni, csak egy rosszul záródó ajtóra van szükséged, ami magától is kinyílik, vagy be kell verned a könyököd. Mert bármelyik történjen is, hamarosan vendéged érkezik.

Nem jó hír a notórius felejtőknek, akik mindig visszafordulnak az ajtóból valamiért, hogy ezzel otthon hagyják a szerencséjüket. De megúszhatod ezt, ha mielőtt újra elindulsz, leülsz néhány másodpercre. Persze csak ha van időd, mert lehet nagyobb szerencsétlenség vár rád, ha elkésel valahonnan az ücsörgés miatt.

Gomb

Ma már számos alternatív megoldása létezik a begombolkozásnak, ezért elég nehéz néha egy gombot találni, amit megfoghatsz, ha kéményseprőt látsz - pedig akkor szerencséd lesz. Bár még mindig nagyobb az esélye, mint annak, hogy a mai világban találkozz egy ilyen kormos képű szakemberrel.

Bor

Érdekes, hogy az angoloknál a pohártörés az erős érzelmek jele. Igen ám, de nem a veszekedéskor a falhoz vágottról beszélek. Hanem arról, amikor egy pohár bor véletlenül leesik, és a pohár eltörik. Ez boldog és tartós érzelmekkel teli házasságot jövendölt az ügyetlenkedőnek.

Macska

Mindenkinek ismerős lehet az előttünk áthaladó macskáról szóló babona. Na, de nem mindegy az sem, merről érkezik az a macska! Mert, ha balról jobbra, az szerencsétlenséget, fordítva azonban szerencsét hoz.

Pénztárca

Semmiképpen se ajándékozz üres pénztárcát senkinek, mert a megajándékozott egész életében szegény marad! És azt se hagyd, hogy a tiéd teljesen kiürüljön! Mindig legyen egy pénzérme a tárcádban, akkor soha nem fogsz szűkölködni.

Tüsszentés

Ha beszélgetés közben tüsszentünk, és utána azt mondjuk, "igaz", akkor az beigazolja, hogy amit előtte mondtunk, az megfelel a valóságnak. Na, de nem mindegy ám az sem, hogy a jobb- vagy a bal oldaladon állót tüsszented le - és nem csak szerintük. Ha jobbra prüszkölsz, akkor pénz áll a házhoz, ha balra, csalódás vár rád.

Víz

Hányszor előfordul, hogy olyan pohárba öntesz vizet, amiből még nem ittad ki teljesen a folyadékot! Pedig, ha tudnád, hogy ez mit jelent, soha nem tennél ilyet! Ezzel a cselekedeteddel ugyanis a rossz szellemeket vonzod magadhoz.

Ajaj, viszket a szemem! Még szerencse, hogy a bal! Biztosan sokan lájkolják majd a cikket! :)

Nyitókép: iStockphoto