Királyok szeretői - keserű asszonysorsok

Mióta világ a világ, volt, van és lesz szeretője a férfiaknak. De mi lesz velük, ha megunják őket? Manapság mondhatni, hogy semmi, mehetnek Isten hírével. Nem kapnak apanázst, várat, birtokot, nem jár nekik bánatdíj, ha lejár az idejük.

De nem volt ez mindig így. Milyen volt régen a szeretők szerepe és sorsa? Hiszen köztudott, hogy a királyok mindig is tartottak szeretőket.

Csak szüzekkel kezdett

Volt, aki elővigyázatos volt, és tudta, hogy a tűzzel játszik, mert nemi betegségek tömkelegét kaphatja el ágyasaitól. Így aztán a köztudottan hatalmas szexuális étvágyú XV. Lajos fiatal szüzeket válogatott ágyasaiul. És ezenkívül öt lánytestvérén (!) élte ki beteges vágyait. Még 20 évesek sem voltak, amikorra megunta és kiházasította, vagy zárdába küldte őket.

Szeretőnek lenni jó anyagi befektetés volt

A fenti példából kiindulva azt gondolnánk, hogy minden szerető áldozat volt akkoriban, hiszen a lányok nem önszántukból választották ezt a státuszt. Egyesek azonban pont, hogy erre pályáztak, hiszen biztos megélhetést és jó anyagi körülményeket jelentett ez a "munkakör". Egy életre bebiztosítva érezhette magát az, aki egy befolyásos és dúsgazdag ember szeretője lett. Hiszen a király akár egy olyan rangra is felemelhette a megunt hölgyet, amely aztán kiváló jövedelmet biztosított tulajdonosának.

A király testközelből nézte az akkori "pornófilmet"

De a perverzitások sem voltak ismeretlenek az uralkodói hálószobákban. Olyan is előfordult ugyanis, hogy a rutintalan királynak bemutatót tartott az újdonsült pár, és az uralkodó, mint egy pornófilmet, teljes átéléssel követte az eseményeket az ágy szélén. Majd meg is tapsolta az "előadást". Így elméletben kitanulhatta, mit is kell majd éles helyzetben tennie. XIII. Lajos eleinte viszolygott a nemi élettől. Talán kezdeti sikertelen próbálkozásai tartották távol a szexuális örömöktől.

Ez az ellenérzés azonban megszűnt, amikor Catherine de Vendome, Lajos féltestvére, IV. Henrik törvénytelen lánya férjhez ment. A király ugyanis a nászágyon ülve végignézte az egész nászéjszakát, amikor - bár lehet, hogy nem az uralkodó kedvéért -, többszöri ráadás is történt. :)

Beszélgetés közben, egy csoda folytán fogant XIV. Lajos

És nem voltak tabuk az apácák sem, egyeseket ugyanis ők hoztak lázba. XIII. Lajos pl. a hitbuzgó La Fayette-ért volt oda, akit többször meg is látogatott a párizsi zárdában. És bár annak ellenére, hogy órákon keresztül csak a látogatókat elválasztó rácson át beszélgettek, valamilyen "csoda" folytán mégis megfogant a leendő XIV. Lajos.

Nem csak a fiatal szeretők voltak a slágerek

Olyan is megtörtént, hogy a királyi szerető gyengédebb gondoskodásban részesült, több ajándékot kapott, mint a feleség. Ilyen szerető volt Diane de Poitiers, aki bár húsz évvel volt idősebb a királynál, II. Henrik felesége, Medici Katalin mégis teljes mértékben háttérbe szorult mellette. Hiába szült 11 gyermeket urának, mégis a másik nő maradt az egyetlen szerelme élete végéig.

Igaz, ha megismerjük Henrik gyermekkorát, érthetővé és teljesen emberivé válik a történet. Kisgyerekként V. Károly császár madridi udvarában élt, apja egy öreg tábornok özvegyére bízta. A magas, szép, szőke asszony anyai gondoskodással nevelte, később azonban más babérokra tört, és elcsábította Henriket.

Azt, hogy király lehetett-e egy király szeretőjének lenni, csak azok a bizonyos hölgyek tudhatják. Az azonban biztos, hogy sokan közülük nem csupán háló-, hanem lelki társak, tanácsadók is voltak. És kisebb-nagyobb mértékben az uralkodóra tett befolyásuk miatt az ő kezük is nagyban benne volt a történelem alakulásában.

