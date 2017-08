Meglepő "udvarlási" szokások a múltból és a jelenből

Meghódítani egy nőt sosem volt könnyű. Amitől az egyik lány elalél, attól a másik sikítva rohan ki a világból. Sajnos sosem létezett tuti biztos udvarlási trükk.

Ami az egyik kultúrában bevett és elfogadott szokás, az a másikban prostitúció, és nem mámoros éjszaka, hanem börtön jár érte! Minden kornak, kultúrának és személynek megvan a maga stratégiája, hogy miként is cserkéssze be a kiszemelt áldozatot. Ezek pedig nagyon is eltérhetnek egymástól!

Az ősember és a bunkósbot

A tudósok ma sem értenek egyet, hogyan is volt ez az udvarlás dolog az őskorban. Az egyik közkedvelt teória szerint a kedves ősember kiszemelte magának a nőt (mondhatjuk nyugodtan, hogy az áldozatot),odament hozzá, és bunkósbottal leütötte. Majd bevonszolta a barlangjába. Hát nem romantikus!? Azért szerencsére ma a férfiak ennél sokkal szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak.

A Trójaiak, akik rossz lóra tettek

Már az ókorban sem vacakoltak sokat virágcsokrokkal vagy szerenádokkal, néha csak úgy egyszerűen megszöktették a lányt. Így tett Paris is, Trója hercege. A gond ott volt, hogy a szépséges Helene már más, jelen esetben a spártai király felesége volt. Menelaosz nem vette túl jól ezt a szerelmi háromszöges lapot, és utánament kedves feleségének. Persze nem egyedül - ha már volt neki-, vitte a hadseregét is. 10 évnyi csatározás után egy összetákolt lóval tettek pontot az ügy végére. Ma meg már egy virágcsokornak is hogy tudnak a nők örülni...

A Monarchia kora

Na, ebben a korban tényleg számított, hogy ki mennyi idős, milyen a hintója és milyen ranggal rendelkezik. Nem voltak ám véletlen találkozások, a szülők pontosan tudták, hogy kihez akarják hozzáadni a lányukat! A fiatalok bálokon vagy társas összejöveteleken találkozhattak, amik igazából inkább egy lóvásárra hasonlítottak. Elég csak megnézi a Kőszívű ember fiai örök klasszikust. Nemhogy a férfiak lakására, de még egyedül a hintójukba sem ülhettek be a hölgyek. Milyen romantikus is lehetett egy kocsikázás: a szerelmes férfi, a szende nő és a szúrós szemű gardedám!

Thaiföld és a nővásár

Thaiföld egyes részein nem pazarolnak sok időt a romantikára. Kinek kell plüss maci vagy rózsacsokor!? Ott kérem szépen, ez kő kemény business. A férfi leül a nő anyjával, aztán indul az alkudozás. Megveheti a hölgyet egy hónapra, vagy egy évre. Aztán, ha bevált, hosszabbíthat, vagy örökre is a férfié lehet. Ha jobban belegondolok, mi így vettük a kocsinkat...

Ha egy orvostanhallgató udvarol...

Hogy saját sztorival is ráerősítsek a dologra, elárulom, hogy nálunk félresiklott a romantika az elején. Nem kicsit, hanem nagyon. Így jár az ember lánya, ha egy orvostanhallgatóval kezd. Az egyik Valentin-napunkat ugyanis a kísérleti műtőben töltöttük patkányboncolással. Igen, jól olvastad. Patkányt boncoltunk Valentin-napon. Vagyis a párom boncolt, én meg csak ültem, pislogtam és próbáltam nem hányni. Nem tehetett róla szegény kísérleti alany, hogy pont aznap dobta fel a tappancsait. Nesze neked romantika meg udvarlás!

