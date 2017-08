Diana, a naiv kislány, aki azt hitte, boldog lehet

Ma 20 éve halt meg autóbalesetben Diana walesi hercegnő, akinek a története úgy indult, mint a mesében: a fiatal és szerelmes lány hozzámegy Nagy-Britannia leendő királyához.

Ám ebben az esetben sajnos elmaradt a "boldogan élnek, amíg meg nem halnak". A mese szomorú véget ért.

Az évszázad esküvője

A híresen nőcsábász Károlynak nem volt más választása: meg kellett házasodnia. De a szigorú szabályok miatt csak egy hajadon, szűz, protestáns arisztokrata lány jöhetett számításba. És itt jött a képbe Diana, aki minden egyes kritériumnak megfelelt. Fiatal volt és naiv, ezért fogalma sem volt róla, valójában milyen házasságba megy bele. Ő csak a jóképű herceget látta a fehér lovon. Nem akart mást, csak jó feleség és anya lenni.

Kis túlzással a fél világ nyomon követte az esküvőjüket. Ott állt a Szent Pál-székesegyházban az alig 20 éves Diana, aki hozzáment egy igazi herceghez. Hát nem erről álmodik minden lány?

Fiatalok voltak és boldogok. Legalábbis látszólag.

Házassága és válása...

Diana azonban hamar rádöbbent, hogy amit elképzelt, annak nincs sok köze a valósághoz. Nehezen illeszkedett be a szigorú szabályokkal teli királyi családba, házasságuk Károllyal pedig hamar pokollá vált. Sokáig fiai jelentették az egyetlen boldogságot számára. Tökéletes anya volt.

Viszont magánéleti válságára ugyanúgy reagált, ahogy sok más feleség is tette volna: depresszió, bulimia és vásárlási láz követték egymást. Évekig szenvedett a házasságban, kölcsönös megcsalások közepette. Míg Diana más-más férfiak karjában kereste a vigaszt, addig Károly hű maradt régi szerelméhez, Camillához. Amikor belátták, hogy ez így nem mehet tovább, szétköltöztek. Majd évekkel később elváltak.

Hercegnéből az elesettek védelmezője

Miután házassága tönkrement, Diana keresni kezdett egy új célt magának, amit hamar meg is talált. Segíteni kezdett az embereken. Mindig is fontos volt neki, hogy karitatív munkát is végezzen, de magánéleti gondjai után ez még hangsúlyosabbá vált számára. Ezért kihasználta, hogy bárhová ment, a média követte. Ő volt a legtöbbet fotózott ember azokban az időkben, szó szerint egy lépést sem tehetett meg paparazzók nélkül. Ezt az óriási érdeklődést pedig a saját javára fordította.

Olyan problémákra hívta fel az emberek figyelmét a sajtón keresztül, amivel addig nem sokat törődtek.Diana volt az első híresség, aki egy AIDS beteghez hozzáért nyilvánosan, az aknamező mellett sétáló hercegnő képe pedig világhírűvé vált.

Halála és öröksége

Halála szabályosan sokkolta a világot. 36 évesen, nagyon fiatalon halt meg Párizsban egy autóbalesetben. A tragédiát részben az a hatalmas figyelem okozta, ami mindig is körülvette. Lesifotósok hada elől menekült nap mint nap, csak úgy, mint az utolsó éjszakáján Franciaországban.

Habár Diana 20 éve nincs köztünk, emléke az emberekben élénken él. Itt Angliában egész évben megemlékezéseket tartanak róla. Nincs olyan hét, hogy ne jelenne meg róla egy cikk, vagy ne nevezzenek el szobrot vagy kertet a hercegnőről.

Az emberek nem felejtik a szívek királynőjét.

Nyitókép: AFPforum