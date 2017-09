Még a pápa is ellenezte - Liz Taylor és Richard Burton

Liz Taylor és Richard Burton szerelme tökéletes példája az igazi "se veled se nélküled" kapcsolatnak. Kétszer is nekifutottak a házasságnak, de mindkétszer csúnya válás lett a vége. Azért valljuk be, voltak intő jelek!

A kezdetek

Nincs mit szépíteni, szerelmi életük egy patchwork takaróhoz hasonlított. Találkozásuk előtt kettejüknek együttvéve megvolt a fél celebvilág. Liz éppen negyedik a házasságát taposta Eddie Fisherrel, akit nem is oly rég saját legjobb barátnőjétől, Debbie Reynoldstól nyúlt le. Az ekkor szintén házas Burton hódításainak listáján pedig olyan nevek szerepeltek, mint például Gábor Zsazsa. És akkor jött Olaszország és a Kleopátra forgatása...

Az egymásra találás

Mind a két sztár fogadkozott már a forgatások előtt. Taylor kategorikusan kizárta annak a lehetőségét, hogy bármi is legyen közte és Burton között. A férfi pedig 2 napra lőtte be a nő meghódításának idejét. Tévedett. Állítólag 5 nap is kellett hozzá. Amit aztán úriemberhez méltóan a sminkszoba kellős közepén kürtölt szét.

Liz Taylor sajtója már az Eddie Fisherrel kötött házasságakor megromlott. Az emberek nem nézték jó szemmel, hogy a színésznő képes volt egy harmonikus és idilli családot szétrombolni. Nos, az semmi volt ahhoz képest, amit a Burtonnel való kapcsolata miatt kapott. Rómában ki sem tehette a lábát anélkül, hogy nyilvánosan meg ne alázzák. Azt már megszokta, hogy fél Hollywood és az emberek megszólják, de most még maga a pápa is elítélte a kapcsolatot. Én ennél a pontnál azért elgondolkodtam volna a helyükben.

Csapó egy: az első próbálkozás

Mit sem törődve a kétkedőkkel, a pár 1964. március 15-én összeházasodott, 9 nappal Liz válását követően. Szerelmük mindent elsöprő volt, szó szerint felégették egymást. A nő, aki a világ egyik legszebb asszonya volt, és a férfi, aki nyers volt és brutális. Burton nehezen kezelte felesége óriási sikerét, és a hírnévvel járó felhajtást. Taylor pedig féltékeny volt férje színpadi sikereire. Házasságuknak nem tett jót Richard mérhetetlen alkoholfogyasztása sem, de ezt a jó szokását legalább megosztotta feleségével is. A rossznyelvek szerint a humor és az alkohol tartotta össze őket. No meg persze az öklömnyi gyémántok, amiket Liz kapott egy-egy veszekedés után. 10 éven keresztül tartott unalmasnak cseppet sem nevezhető első házasságuk, mikor belátták: ez így nem mehet tovább, és elváltak.

Csapó kettő: a második próbálkozás

Nem meglepő módon, Elizabeth elég gyorsan talált magának új hódolót, ám amikor a színésznő kórházba került gyomorfájdalmakkal, volt férjét hívta. És a dráma folytatódott. Kicsit több, mint egy évvel a válásuk után ismét házasok voltak. Újrakezdődött az ivászat és a veszekedés. Ha együtt voltak, megőrjítették egymást. Ha külön voltak, mintha létezni sem tudtak volna a másik nélkül. Ez a házasság azonban nem tartott annyi ideig, mint az első, hála Suzy Huntnak. Richard Svájcban találkozott a fiatal nővel, aki nagy hatással volt rá. Amikor Liz szemtől szembe került riválisával, 6 hónapot jósolt nekik. Most a színésznő tévedett. Burton elvált Taylortól, és elvette Huntot.

A nagy szerelem utóélete

Habár a két sztár kapcsolata viharos volt, és válással végződött, mégis övék az egyik legnagyobb szerelem, ami Hollywood valaha látott. Sosem bánták meg, hogy kétszer is esélyt adtak egymásnak.

