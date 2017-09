9 dolog, amit nőknek köszönhet a világ!

Krisztina összegyűjtött 9 dolgot, amik könnyebbé, jobbá teszik a hétköznapjainkat - és nem mellesleg hölgyek találták fel őket!

1. Arany helyett húsleves

A konyhában sok minden segítségünkre lehet, például a kukta is, aminek előfutárát egy alexandriai hölgynek köszönhetjük az 1-2. századból. Maria Prophetissát az első alkimistaként tartják számon,és az arany előállításának eljárásán kísérletezett. Ehhez különböző készülékeket készített, köztük egy duplafalú üstöt. Ezzel megszületett a kuktáink előfutára.

2. Forradalmi sajt

Camembert sajtot, ezt a mennyei finomságot nem ismernénk, ha nem lett volna francia forradalom, valamint, ha Marie Harel és férje a kis francia falucskában, Camembert-ben nem működtetett volna farmot. Egy, a francia forradalom elől menekülő fiatal abbé a házaspárnál talált menedéket. Hálából egy egészen különleges sajt elkészítésének a receptjével ajándékozta meg az asszonyt. Marie még kísérletezett vele egy kicsit, és létrehozta a ma is ismert nemespenészes sajtot.

3. Tiszta pezsgés

Ha már sajt, akkor öblítsük is le valamivel, mondjuk pezsgővel! Aminek a mai előállítási módját Barbe-Nicole Cliquot vezette be - nem mellesleg ő volt az első nő, aki pezsgőpincészetet vezetett. A 27 éves özvegyet a szükség vitte rá a rámaradt birtok működtetésére. Nagy kedvvel látott neki a munkának, és jó néhány újítást kipróbált az ital minőségének javítására. Eközben fedezte fel, hogy ha fejre állítják az üvegeket, és naponta rázogatják őket, a pezsgő nem lesz zavaros a lerakódó üledéktől.

4. Folyékony kenyér

A sört Krisztus előtt ötezer évvel Mezopotámia asszonyai kezdték készíteni, árusítani, és bizony nagy kedvvel inni is. Indokként azt hozták fel, hogy a komló nagyon jót tesz a női szervezetnek, főleg a várandós asszonyoknak.

5. A reggelek megmentője

Elképzelhetetlennek tűnik, hogy Melitta Bentz (1873–1950) előtt még senkinek nem jutott eszébe a kávéfilter ötlete. Pedig tényleg ő volt az első, akit annyira zavart a kávézacc, hogy nekiállt erre megoldást keresni. Egy rézedénybe szögekkel lyukakat fúrt, majd itatóspapírt tett bele, és ezen keresztül töltötte a kávét a kannába. A szemfüles Melitta azonnal bejelentette a berlini szabadalmi hivatalnál találmányát, és még abban az évben céget is alapított. Ami nagyon sikeres vállalkozásnak minősült, és a mai napig jólétet biztosít a családnak.

6. Házi praktikák és mérnöki diploma találkozása

Az összegyűlt szemetet ma már laza természetességgel dobjuk be a pedálos vödörbe, amit a 12 gyerekes mérnöknő, Lilian Gilberth (1878-1972) alkotott meg. Továbbá ő volt az, aki a konzervnyitót mai állapotra szerkesztette, és a hűtőszekrény ajtajában lévő polcokat is ő tervezte.

7. A legcsodásabb konyhai segítség

Egy amerikai mérnök lányának, Josephine Cochrane-nek (1839-1913) jár köszönet a mosogatógépért. A jómódú illinois-i asszony nagy társasági életet élt, és igen bosszantotta, hogy a személyzet a partik után rengeteg edényt eltört. Meglehetősen rövid idő alatt meg is tervezett egy eszközt, ami megoldást nyújtott erre a problémára. Drótból rekeszeket készített az edényeknek, amit hozzáerősített egy tárcsához, ezt pedig egy nagy rézüstbe helyezte, és motorral meghajtotta. A gépet szabadalmaztatta, majd a chicagói világkiállítás első díját is elnyerte. Annak idején Cochrane vállalata csak éttermeknek szállított a monstrum méretű gépekből. Mai változatát a hatvanas évektől kezdve élvezhetjük.

8. Pelenka megváltás

Azok az anyák, akik még textil pelenkával rakták tisztába a gyerekeiket, tudják igazán, hogy micsoda változást hozott Marion Donovan (1917-1998) felfedezése: az eldobható pelenka. Az amerikai építésznő második lánya születése után, az ötvenes években készítette el a vízálló pelenkát - aminek a legelső modelljét a zuhanyfüggönyből varrta meg. Ezután az eldobható pelenkával kísérletezett. A papírgyárakban eleinte csak megmosolyogták, nem hittek benne, hogy ez ekkora siker lehet.

9. Tartani a tartanivalót!

Ha már az öltözködésnél tartunk, a melltartót is nő ötlötte ki. Mary Phelps Jacob (1891-1970) egy igazi szüfrazsett volt, aki a századelőn főként szexbotrányairól és ópiumfüggőségéről volt ismert. De ő volt az is, aki a bejárónőjével 1910-ben megvarrta az első kényelmes és a fűzőknél sikkesebb melltartókat, amit szabadalmaztatott is. Nem kell mondanom, hogy azonnal kasszasiker lett.

Nyitókép: iStoskphoto