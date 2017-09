A megszelídített rosszfiú: Johnny Cash és June Carter

June Carternek sikerült, amiről minden nő álmodozik: megszelídített egy igazi rosszfiút. Amikor végre beadta a derekát Johnny Cash-nek, a kábítószerektől teljesen szétcsúszott férfi új életet kezdett mellette.

Kora egyik leghíresebb country énekeseként Johnny Cashnek nem is volt lehetősége példás életet élni. 23 éves korában, a Cry, cry, cry című első lemeze megjelenésével a siker berobbant az életébe. A turnék alatt Johnny rászokott az alkoholra és az amfetamin tablettákra, de a felkínálkozó grupie-kra sem mondott nemet. Így aztán első felesége, Vivien egyszer végleg az asztalra csapott, és négy közös gyerek meg tizenkét év házasság után elhagyta Cash-t.

Bár népszerűségét nem tette tönkre - az I Walk the Line ekkoriban vezette a slágerlistákat -, Johnny személyisége teljesen szétesett a tudatmódosító szerektől. Kigyulladt traktorjától leégett a Los Padres Nemzeti Park fele, és rendőrségi ügye is volt Mexikóból hazacsempészett tabletták miatt. Ezért egy éjszakát valóban a sitten töltött - hogy egy kicsit tényleg igaz legyen az a jól megénekelt "törvényen kívüli" imázs.

Déli fenegyerek

Johnny Cash-ben ott lobogott a déli államok dekadenciája. Arkansasben született, szegény és szigorú baptista családjában már fiatalon megtanulta, mi a fizikai munka. Képzeld csak el a forró és párás gyapotföldön szüretelő ötéves J. R.-t (szüleitől ezt a nevet kapta, csak a seregben lett John R. Cash)! A tikkasztó melegben édesanyja gospel énekei jelentették a felüdülést.

11 éves korában egy brutális balesetben elvesztette a bátyját: a fiú testét egy körfűrész szelte ketté. Fájdalmában Johnny megtanulta az első akkordokat, és saját dalokat írogatott. Stílusát a gospel és a környék népdalai alakították. Énektanára azt javasolta, ne tegyen mást, csak őrizze meg természetes hangját. Ez sikerült: baritonja, hatalmas barna szemei és férfias, lehengerlő megjelenése mind hozzátartoztak az őrjítő Johnny Cash-jelenséghez.

Gyereksztár

June Carter útja a színpadig sokkal rövidebb volt, a családi zenekaruk tagjaként 10 éves korában kezdte a fellépéseket. A kislány June hangja Johnny-t már gyerekként elkápráztatta. Évekkel később, amikor turnézni kezdett a Johnny Cash and the Tennessee Two, a két zenész végre találkozott. És ez bizony szerelem volt első látásra.

June még dalt is írt érzéseiről - a Ring of Fire-t, ami később mégis Johnny előadásában futott be igazán... A lángok a dalszövegben Cash alkohol- és amfetaminfüggőségét jelképezik, ami miatt hosszú évekig nem teljesedhetett ki a kapcsolatuk.

Persze az sem segített, hogy mindketten házasok voltak. June egyébként nem csak a hangjából élt, összesen négy hangszeren játszott és humoristaként, színészként is dolgozott. Egy tehetséges és kemény nőről van tehát szó, aki nem akart szemet hunyni Cash életmódja felett.

Persze amit nem lehet, azt nem is szabad megállítani, és June Carter és Johnny Cash szerelme pont ilyen volt. Johnny a válása után - leginkább June következetes és gyengéd szeretete miatt - nemet mondott az amfetaminra. Börtönökben kezdett fellépni, két új albuma (At Folsom Prison és At San Quentin) ismét a slágerlisták éléig menetelt. June-nak hála, végre megtalálta az egyensúlyt a hivatás és a családi élet között. Stílusosan egy koncert közben, a színpadon kérte feleségül élete szerelmét. Összesen hét gyereket neveltek együtt, köztük közös fiukat, John Carter Cash-t.

Johnny vallásos nevelést kapott, és a drogok után, June mellett újra felfedezte a kereszténységet. Dalszövegeiben a sok-sok bűn és szenvedés mellett kegyelem és Isten is megjelentek. Utolsó, befejezett dala nagyon személyes lett: Johnny számot vet az életével és búcsúzni készül. Ez a híres Hurt, aminek klipjében még June-nal együtt szerepelnek. Kis idővel később az asszony elhunyt, Cash pedig négy hónapra rá követte szerelmét.

