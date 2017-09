Ez nem sztriptíz, hanem művészet!- Dita von Teese

Az ember lánya azt hinné, hogy ha van nő, akit nem csalnak meg, akkor az Dita von Teese. Hiszen ő egy személyben a divat nagyasszonya, a sztriptíz királynője, sikeres üzletasszony és nem mellesleg gyönyörű nő. Marilyn Manson mégis félrelépett - ami egyszerűen felfoghatatlan.

Dita, eredeti nevén Heather Renée Sweet cuki, de átlagos szőke kislány volt. Egy alkalommal a szülei elvitték őt és két nővérét egy fotós stúdiójába. A kis Heather már akkor is nagyon szeretett öltözködni, és mikor meglátta a fényképészt, rögtön pózolni kezdett. Erre egy mellettük álló hölgy megjegyezte: "De szép kislányok!" A kis Heather nagyon örült - egy darabig, ugyanis a nő hozzátette: "A két szélső. " Ő pedig középen állt. A kislány teljesen összetört, de ugyanakkor, tizenegy évesen eldöntötte, hogy tökéletesen megtanul sminkelni és frizurát készíteni magának, majd szépen elbűvöli az egész világot.

Nos, ez sikerült is neki: burlesque számaival 1992 óta varázsolja el a nagyérdeműt. A sztriptízt 19 éves korában kezdte el, miután egy ízben ellátogatott egy night klubba. Itt szerinte minden ötperces szám ugyanolyan dög unalmas volt - és ennek hangot is adott, majd hozzátette, hogy ő biztosan sokkal fantáziadúsabb számokat tudna összeállítani. Ezt történetesen a klub tulajával közölte, így a következő héten már kezdhetett is.

Azóta mondhatni, tökélyre fejlesztette a műfajt: megjelenése mindig kifogástalan, vetkőzik, de sosem teljesen (szerintem többek között ez teszi igazán erotikussá és izgalmassá), műsorainak témái pedig változatosak és igényesek.

Dita szépségtippjei

Mindig tartsd észben, hogy az ápolt kéz- és lábkörmök elengedhetetlenek!

Olyan nincs, hogy egy "egyszerű nő". Mindenkiben van valami vonzó, hangsúlyozd ki azt, ami a legszebb rajtad!

A parfüm a mágikus titok, ami egy szép hölgyet képes egyenesen elragadóvá varázsolni. Ha megfelelően használod, könnyen romantikus és titokzatos aurát teremthetsz magadnak.

A botrányhős rocksztár Marilyn Mansonnal 2001-ben találkozott. A férfi ugyanis látta egy fellépését, és szerette volna, hogy Dita szerepeljen egy videóklipjében. Ez nem jött össze, de azért Dita úgy gondolta, nekik van miről beszélgetniük, így beállított Mansonhoz a férfi születésnapján egy üveg abszinttal. Saját bevallásuk szerint azon az estén lettek egy pár. A börleszk hercegnő a későbbiekben Marilyn több klipjében szerepelt, például a Mobscene-ben.

Dita szerint házasságkötésük olyan volt, mint a halál csókja... A frigy nem is tartott sokáig, ugyanis a feleség egy éven belül lelépett, és beadta a válókeresetet. Nem is csoda, ki nézné jó szemmel férje állandó féktelen bulizását és félrelépéseit?

Mansonnal ennek ellenére jó barátságot ápolnak, és Dita járja a saját útját. Több hosszabb-rövidebb kapcsolat után úgy tűnik, hogy John Rajcevich dizájner mellett megtalálta a boldogságot.

A burlesque mellett Dita igazi stílusikon: világszerte a legjobban öltözött sztárok között tartják számon. És nemcsak maga tervezi a ruháit és fotóbeállításait, hanem rajongóit is megörvendeztette saját tervezési fehérnemű-, majd smink kollekciójával, de van parfümmárkája is.

5 dolog, amit nem tudtál Ditáról 1. Nevét Dita Parlo - némafilm színésznő - iránti tiszteletből választotta. 2. 13 éves koráig balerinának tanult. 3. A 2005-ös Beverly Hills-i Filmfesztiválon elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat Gála Dalí megformálásáért a Salvador Dalí halála című rövidfilmben. 4. Nemcsak Marilyn Manson klipjeiben szerepelt, hanem többek között a Monarchy és a Die Antwoord videóiban is. 5. A CSI filmsorozat egy részében is feltűnt.

Nyitókép: AFPforum