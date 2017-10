Mulandó szépségideálok: a diszkótól a romkocsmákig - befejező rész

A szépség egyáltalán nem objektív dolog. Rengeteg tényezőtől függ, hogy egy adott helyen vagy földrajzi területen mi számít szépnek.

És mi csak állunk, nézzük azt a képet arról a világszépnek kikiáltott hajdani díváról, és nem értjük, hogy mit ettek rajta az emberek. Pedig csak pár apró részletet, dátumot és eseményt kell megismernünk ahhoz, hogy megértsük, hogy akkor és ott miért épp egy ilyen külső varázsolta el az embereket...

Az előző részeket, melyben Anna a múlt század első felének nőideáljairól mesélt, ITT és ITT és ITT olvashatjátok!

A '70-es és a '80-as évek - Glamazonok

A glam rock évtizedeinek arculatát erőteljesen befolyásolta az újonnan születő zenei stílusok tömkelege. Az új szubkultúrák - punk, disco, hard rock - és a hippik folyamatos térhódítása változatos képet teremtett a divatban. Az erőteljes, vad virágminták az LSD élményt tükrözték. A rojtok és etnikai motívumok lazaságot és természetességet üzentek, míg a hosszú, földig érő műselyem estélyik táncra perdítettek!

A diszkó korszak legnevesebb bulizóhelye a New York-i Studio 54 volt, ahol olyan sztárok fordultak meg, mint Michael Jackson, David Bowie, Mick Jagger és Diana Ross. Az egyik szilveszteri party során 4 tonna (!!!) glitter borította a táncparkettet.

A harsány környezet különleges arcokat követelt. Divatos volt az afro frizura, a színes, csillámos sminkeket pedig Biba festékekkel készítették el. Barbara Hulanicki ruhamárkája a kifutók fényűzését a hétköznapokba csempészte, és sikereinek köszönhetően 1970-től már kozmetikumokat is árult.

1981-ben elindult az MTV, amely az egész világgal megismertette a popsztárok stílusát. A tévé diadalának köszönhetően sokkal gyorsabban változtak a trendek és az irányzatok. Divatba jött a fitnesz és ezzel együtt a sportruházat: a tervezők elkezdtek eddig sosem látott anyagokkal kísérletezni.

Először alakította a női test a ruhák formáját, nem pedig fordítva.

A kisportolt, nőiesen izmos test a modellvilágot is nagyban megváltoztatta. A magas, tökéletes testarányokkal rendelkező ideál erőt és magabiztosságot sugárzott. Ebben az időszakban került egyre több nő olyan pozícióba, amit korábban kizárólag csak férfiak tölthettek be: a nadrágkosztümök bekerültek a dolgozó nő ruhatárába is.

Életérzés: Stílusikonok: Debbie Harry, Farrah Fawcett, Siouxsie Sioux, Cher, Gia Carangi, Madonna, Grace Jones, Brooke Shields Ajánlott filmek: Annie Hall (1977), Star Wars: Egy új remény (1977), Szombat esti láz (1977), A kék lagúna (1980), Flashdance (1983), Nulladik óra (1985), 54 (1998)

A '90-es és a 2000-es évek - Grunge és glamour

A szupermodell őrület a '90-es években tetőzött igazán: valódi uralkodók voltak, akiket nem csupán tökéletes külsejükért, de markáns személyiségükért is imádtak. 1990-ben Linda Evangelista ezt nyilatkozta a Vogue-nak: "Napi tízezer dollárnál kevesebbért ki sem kelünk az ágyból."

A zene stílusra gyakorolt hatása nem csökkent: 1991-ben megjelent a Nirvana "Nevermind" albuma, amely erősen befolyásolta a grunge mozgalmat. A "heroin chic" szépségideálja csontos, világos bőrű, és elkeni a szemfestékét. Ez a lerobbant stílus nem illett a szupermodellek fényűző világához, így kénytelenek voltak teret engedni az újfajta kinézetnek. Mark Wahlberg és Kate Moss hírhedt Calvin Klein reklámjában jól kivehető az az ellenállhatatlan törékenység, amely a szupermodellek "egészséges" szépségével szemben született.

A kétezres évekre a divat egy globális, hatalmas erejű iparággá vált. A márkák rengeteg pénzt fektetnek reklámozásba, divatbemutatókba és fényes partykba. A kifutókon egyre többször hívják fel a figyelmünket a környezettudatosságra vagy más társadalmi problémákra. A divat önkifejezési eszközzé vált, és elvetette a mainstreamet: egyszerre trendi a minimalizmus és a csillogás is.

A celebek évtizedében elindultak a reality show-k is, ahol teljes körű bepillantást nyerhetünk a luxuskörülmények között élő emberek életébe. Ha van elég pénze hozzá, szinte bárki irányíthatja a trendeket: Paris Hilton féktelen fiatalkorát ezrek állították maguk elé példaképként.

Életérzés: Stílusikonok: Kate Moss, Tyra Banks, Naomi Campbell, Sharon Stone, Paris Hilton, Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Simpson Ajánlott filmek: Micsoda nő! (1990), Keserű méz (1992), Spinédzserek (1995), Hetedik (1995), Vanília égbolt (2001), Amélie csodálatos élete (2001), Bajos csajok (2004)

