Céline és René, akiket csak a halál választhatott el

Céline Dionnak egész életében egyetlenegy szerelme volt: a férje, René Angelil. A férfi 26 évvel volt idősebb feleségénél, mégis bizton állíthatom, ennél igazibb, őszintébb szerelem kevés van a Földön.

Céline fiatalkorában nagyon sovány volt, a jegyei sem voltak valami jók, a fogai pedig össze-vissza álltak. Nem tartozott a népszerű lányok közé, barátai sem voltak igazán. Igazából az egyetlenegy ember, aki komolyan vette őt - méghozzá találkozásuk első percétől -, René volt.

Munkakapcsolatból szerelem

Céline-t a bátyja indította el a világsiker felé, ugyanis ő volt az, aki elküldte a demo kazettáját a híres managernek. Renét pedig annyira lenyűgözte a kislány hangja, és annyira hitt benne, hogy a saját házára vett fel jelzáloghitelt, hogy finanszírozni tudja az első albumát.

Első találkozásukkor Céline csak 12 éves volt, de onnantól kezdve nem létezett számára másik férfi, csak René. 6 év kellett, hogy a kiskamaszos rajongásból kapcsolat szülessen - amit eleinte titokban tartottak. Rettenetesen féltek, mit szólnak majd az emberek.René jóval idősebb volt az énekesnőnél, túl volt már nem is egy váláson, és felnőtt gyermekei voltak. A rosszmájú hitetlenkedők károgása ellenére az élet őket igazolta, 8 év együttlét után összeházasodtak.

Öröm és bánat egyszerre

Céline és René meghódították a világot, együtt bármire képesek voltak. René világsztárt faragott Dionból. Egyvalami azonban hiányzott az életükből: a gyermek. Céline-nek 13 testvére van, és mindig nagyon fontos volt számára a család. Nem is volt kérdés, hogy ő is anya szeretne lenni. Azonban ez nem volt olyan egyszerű: hosszú évekig kellett próbálkozniuk, míg Céline orvosi segítséggel végre teherbe esett, és kisfia született. Később pedig egy ikerpárnak is életet adott.

Az pedig külön tiszteletet érdemel, hogy mindig nyíltan és őszintén beszélt a megpróbáltatásokról, amiken keresztül kellett menniük ahhoz, hogy családot alapíthassanak. Sosem titkolta, ha épp egy lombikprogramban vett részt, és azt sem, ha elvetélt. És ezzel rengeteg nőt bátorított, hogy sose adják fel a reményt.

Amikor minden összeomlott

Céline élete tökéletes volt. Las Vegasba költöztek, hogy nyugodt családi hátteret tudjanak biztosítani gyermekeiknek. Mindene megvolt, amire vágyott, de ez nem tarthatott sokáig. René rákja - amit egyszer már sikerült legyőzni - kiújult. Céline pedig mindent megtett, hogy mellette lehessen. Lemondta a koncertjeit, minden idejét neki szentelte. Tavaly januárban azonban René meghalt.

Nem sokkal később az énekesnő egy interjúban elmondta: sosem létezett számára másik férfi, csak a férje. Még meg sem csókolt mást, csak őt, és elképzelni sem tudja az életét egy másik férfi mellett. Habár házasságuk nem volt problémamentes, a szerelem mindig átsegítette őket a gondokon.

Céline egy hónappal René halála után már színpadon volt. Ott is elbúcsúzott a férjétől.

A jelen Azóta pedig minden egyes koncerten megemlékezik Renéről. Történjen bármi, ez sosem marad el. Így volt pár hete is, amikor életem álma vált valóra, és láthattam őt élőben. A show pont a Las Vegasban történt tragikus lövöldözés után volt. Céline nem mondta le a fellépést, az első pár percben részvétet nyilvánított, és köszönetet mondott mindenkinek, aki segített azon az éjszakán. Majd a koncert teljes bevételét felajánlotta az áldozatok családjainak. A következő 1,5 órában pedig elvarázsolt mindenkit, ahogy szokott. Mert a show-nak folytatódnia kell.

Nyitókép: Afpforum