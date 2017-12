A Die Hard a valaha volt legkarácsonyibb film! Simán kenterbe veri Kevint meg a betörőit. Vita nincs.

Aki mégis vitatkozna, annak itt van 5 megcáfolhatatlan érv, hogy miért nincs igaza:

1. Család, béke szeretet

Hát van annál karácsonyibb dolog, minthogy valaki a szeretteivel akarja tölteni az ünnepet? De komolyan, a mi hősünk, John McClainmég a kontinenst is átutazza azért, hogy a feleségével és a gyerekeivel lehessen. Az, hogy az asszonyt még meg is kell menteni a terroristáktól, az egyik legromantikusabb tett, amit egy férj tehet imádott nejéért. Bár azért Holly-t sem kell félteni, valljuk be.

2. Igazi Grinch feeling

Gyakorlatilag az egész film arról szól, hogyan próbálja ellopni Hans Gruber a karácsonyt. Igaz, hogy nem zöld és szőrös, cserébe viszont az egyik legszexibb főgonosz, akit valaha láttam a filmvásznon. De jön Bruce Willis, aki megmenti az ünnepet, és mindenki mehet haza pulykát enni! Na jó, nem mindenki, de ezt most inkább hagyjuk...

3. A céges karácsonyi parti varázsa

Manapság olyannyira hozzátartozik az ünnepekhez a céges buli, mint a bejgli, az adventi koszorú vagy apa anyázása fafaragás közben. Na, ebben a filmben megvan minden, ami egy igazi multinacionális cég karácsonyi buliján van. Vizezett pezsgő, hatalmas karácsonyfa, rettenetes zene és a főnök irodájában enyelgő kollégák.

4. Édes mellé kell nekem valami sós

Szenteste tájékán már annyira, de annyira telítődöm az All I Want for Christmas-szel és társaival, hogy kell valami, ami levezesse ezt a töménytelen giccsparádét. Ez a film pedig éppen jól ötvözi az akciót és a karácsonyt. Nyilván, ha lesznek gyerekeink, akkor meg fog változni a helyzet, és nem a Nakatomi toronyház ostromát fogjuk nézni.

De addig szenteste Die Hard, másnap este Die Hard 2!

5. Ó, azok a nyolcvanas évek!

Hatalmas rajongója vagyok a nyolcvanas és kilencvenes évek akciófilmjeinek, aminek egyik, ha nem a legjobb darabja a Bruce Willis klasszikusa. (Itt jegyezném meg, hogy csak az első három rész érdemel említést, a többit hagyjuk...) Az pedig, hogy összeköthetem a karácsonyt a kedvenc filmes korszakommal, tiszta haszon!

