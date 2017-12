Tarolnak a fantasy-k és a sci-fik. És a fantasy-kben és a sci-fikben tarolnak a nők. Végre, végre! Komolyan eddig tartott felfedezni, hogy mi, csajok, is szeretnénk néha vagány hősnek képzelni magunkat?

Tudjátok, mekkora dolog az, hogy végre felbukkantak kompetens női karakterek? Az egy dolog, hogy végre kislányok százezrei szabadulnak meg attól a szerepkényszertől, hogy az nem is lány, aki nem habos-babos hercegnőnek öltözik farsangkor. De a mozifilmek iránti rajongás mellékhatásaként a kisfiúk is olyan hősnőkben látják majd meg álmaik asszonyát, nem csak a sarokban ülve várják a megmentőt.

Szóval tisztelegjünk az alábbi sci-fi és fantasy világok megteremtői előtt, akik végre minket, nőket is egyenrangú félként ábrázoltak!

1. A Star Wars csajok

Mindhárom Star Wars trilógia erős az olyan női szereplők bemutatásában, akik nem csak biodíszletként szolgálnak.

Leia Organa egyértelműen kitör a bajba jutott hercegnő képből - például azzal is, hogy ő maga szabadítja ki szerelmét. A Lázadók Szövetségének egyik kulcsfigurájaként eltökélten harcol a Birodalom megbuktatásáért. Sőt, a győzelem után sem hisz naivan a teljes sikerben, hanem - előrelátó módon - a politizálást másokra hagyva létrehozza az Ellenállást. És milyen igaza lett!

A Lázadók Szövetségének egyik kulcsfigurájaként eltökélten harcol a Birodalom megbuktatásáért. Sőt, a győzelem után sem hisz naivan a teljes sikerben, hanem - előrelátó módon - a politizálást másokra hagyva létrehozza az Ellenállást. És milyen igaza lett! Padmé Amidala tehetséges és megfélemlíthetetlen politikus, aki sikeresen megvédi népét a Kereskedelmi Szövetség inváziójától. Milyen kár, hogy csak gyermekei apját nem sikerül megmentenie!

A legújabb trilógia Rey-éről még nem tudunk sokat, de annyi már bizonyos, hogy igazi túlélő, ügyes harcos, és mind reméljük, hogy a további részekben Jedi válik belőle. Ebben a trilógiában már a negatív oldalon is megjelenik egy magas rangú női vezető, Phasma kapitány személyében.

és mind reméljük, hogy a további részekben Jedi válik belőle. Ebben a trilógiában már a negatív oldalon is megjelenik egy magas rangú női vezető, Phasma kapitány személyében. A saját kedvencem Jyn Erso, a Zsivány Egyes központi karaktere, a Halálcsillag tervezőjének lánya. Az ő monológja adja a film egyik fénypontját: ő mutat rá, hogy a Halálcsillag létrejötte után senki sincs biztonságban, és ez az alternatíva nélküliség a legfontosabb érv a lázadás folytatásához. Jyn a végsőkig nem adja fel a reményt, majd társaival együtt feláldozza magát, hogy másoknak reményt adjon.

2. Királynők harca a Trónok Harcában

A sorozat tele van eltérő jogi helyzetben lévő erős női karakterrel. Ez azért tök érdekes, mert a történet egy középkori hűbéri rendszert ábrázol, a valóságban viszont a nők csak a 20. században kezdték jogok terén utolérni a férfiakat. Még a Vastrónért folyó harcban is felbukkan több női trónigény, az örökletes jogcímek alapján. A könyvben a dorne-iak - mivel ott a nők egyenrangúak - az elsőszülöttség elve alapján Tommen helyett nővérét, Myrcellát akarják a trónra emelni.

Később Cersei Lannister (Baratheonként) és Daenerys Targaryen, mint dinasztiájuk legidősebb tagjai követelik a trónt. A Vas-szigeteken pedig Yara (a könyvben Asha) Greyjoy indul a királyválasztáson - bár azt már nem mondhatni, hogy egyenlő esélyekkel.

3. Hermione Granger és Harry Potter megmentése

Talán ez lehetett volna az egyik regény címe. Mert szerintem a Harry Potter univerzum valódi hőse nem is Harry, hanem a barátai, akik minden esetben kihúzzák a bajból. Hermione okoskodó, osztály strébere karaktere valószínűleg csak akkor lett rögtön a kedvenced, ha te magad is az osztály strébere voltál. Viszont - ahogy a sorozat folyamán kezd egyre szimpatikusabbá válni -, afelől sem marad kétség, hogy pont az ő idegesítő szokásai segítségével sikerül a legtöbb húzós helyzetet megoldani. Bár a "Harry Potter és az elátkozott gyermek" nem lopta be magát a szívembe, figyelemre méltó, hogy Hermione magas pozícióban, mágiaügyi miniszterként tér benne vissza.

4. Ellen Ripley, az Alien-sorozat úttörője

Az Alien minden idők egyik legnépszerűbb sci-fi horrorja lett, és különösen sokat foglalkoztak vele Ripley fedélzeti tiszt karaktere miatt is. A történetben egyébként a férfiak teljesen természetesen kezelik női feljebbvalóikat. Ripley intelligens, kemény harcos, nem - az akkoriban még szokásos - passzív, kiszolgáltatott, a férfi karakterek védelmére szoruló, leginkább esztétikai-szexuális tárgyként megjelenő női szereplő. Utat tört ezzel a későbbi legendás női karaktereknek is.

Na és Macskanő, Xéna és Superwoman? Nem akarom az ő szerepüket sem elvitatni a belevaló női példaképek megteremtése során, de a sci-fi és fantasy hősnők kompetenciája nem merül ki a verekedésben. Hiszen a fantasy-k olyan összetett világokban játszódnak - ha nem hiszed, olvass utána a Fantasztikus világok https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/fantasztikus-vilagok c. könyvben -, hogy nagyon sokrétű képességekre van szüksége a hősöknek, hogy sikert érjenek el. És ezek bizony a nőkben is megvannak. ;) Nem akarom az ő szerepüket sem elvitatni a belevaló női példaképek megteremtése során, de a sci-fi és fantasy hősnők kompetenciája nem merül ki a verekedésben. Hiszen a fantasy-k olyan összetett világokban játszódnak - ha nem hiszed, olvass utána a Fantasztikus világok https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/fantasztikus-vilagok c. könyvben -, hogy nagyon sokrétű képességekre van szüksége a hősöknek, hogy sikert érjenek el. És ezek bizony a nőkben is megvannak. ;)

Nyitókép: AFPforum