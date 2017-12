Ma már el sem tudjuk képzelni feldíszített fenyő nélkül a karácsonyi nappalinkat. Ha azonban valaki úgy gondolja, hogy ez az idők kezdetétől így volt, az bizony téved.

A gömbökkel, gyertyákkal, szaloncukrokkal, almával és egyebekkel díszített karácsonyfa csak alig pár száz éve létezik. De honnan eredeztethetjük végülis ezt a szokást? Még a szakembereknek sem egyszerűen rekonstruálható a keletkezéstörténet.

A feldíszített fák vagy ágak már az ókori világban is elterjedtek voltak, de teljesen más jelentéssel bírtak - a karácsonyhoz semmi közük nem volt.

de teljesen más jelentéssel bírtak - a karácsonyhoz semmi közük nem volt. A középkori Németországban pedig a téli napfordulókor az udvarokat, tereket és házakat fenyővel, fagyönggyel és borókával díszítették. Mert ezeket az örök életerő szimbólumaként tisztelték, és úgy tartották, hogy megvédi az embereket a veszélytől.

és úgy tartották, hogy megvédi az embereket a veszélytől. Az első bizonyítékok az általunk ismert karácsonyfa létezésére a 16. század végéről származnak. Egy régi strasbourgi krónikában olvashatjuk a következőket: "Karácsonyra fenyőfákat készítünk, arra almát, ostyát, diót, cukrot, és színes papírból kivágott rózsákat akasztunk."

Egy régi strasbourgi krónikában olvashatjuk a következőket: "Karácsonyra fenyőfákat készítünk, arra almát, ostyát, diót, cukrot, és színes papírból kivágott rózsákat akasztunk." Szinte ugyanabban az időben találhatunk leírást egy brémai céhes krónikában, ahol, mint kiderült, a céhházban állították fel az almával, dióval, ostyával, perecekkel és papírvirágokkal díszített fenyőt. Méghozzá azért, hogy a céhtagok gyermekei karácsonykor lerázhassák és megehessék a nyalánkságokat.

Egy másik utalás Bázelből származik, ahol a szabó céh tagjai díszítették fel az örökzöldet almával és sajttal, majd körülülték, és jóízű beszélgetés közben leették róla a csemegét.

Tehát az biztos, hogy német területekről indult el a karácsonyfa feltartóztathatatlan diadalmenete, és először a jómódú polgárság körében terjedt el. Ekkor még gyertya nem szerepelt a díszek között - csak pár évtizeddel később került a fenyőfára.

A hercegi házak terjesztették el a karácsonyfát Európában.

A 17-18. században már az arisztokrácia is kedvet kapott a fenyőfa díszítéshez. Majd egész Európára kiterjedt a szokás, még a cári Oroszországra is. Az angol királyi háznál Viktória királynő férje, Albert herceg vezette be.

Magyarországra pedig olyan arisztokrata családok által jutott el, akik német és osztrák rokonaikkal szoros kapcsolatot ápoltak. Az első karácsonyfát Brunszvik Teréz grófnő hozta Pestre Tirolból 1824-ben. Az új szokás a városokban viszonylag gyorsan elterjedt. Húsz évvel később már a magyar polgár családok karácsonyához is hozzátartozott az örökzöld fenyő.

A század végére az Egyesült Államokban is felbukkantak az első karácsonyfák, méghozzá olyan sikert aratva, hogy 1891-ben már a Fehér Ház elé is állítottak egyet. A második világháború után még Latin-Amerikát is meghódította a feldíszített fenyőfa - még akkor is, ha azt távoli területekről kellett beszerezni.

Minden esetre Rómában a Szent Péter téren váratott magára a legtovább az első karácsonyfa-állítás: itt csak 1982-ben került rá sor.

Nyitókép: Shutterstock