Elvis és Priscilla - A Király és a kislány szerelme

A rock and roll királya és a gyönyörű lány története nem egy szokványos szerelmi sztori. Legyőzték a korkülönbséget, a távkapcsolat nehézségeit és a sztárság okozta feszültségeket. Sajnos azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy boldogok legyenek.

A Király és a nagyon fiatal lány

Történetük Németországban kezdődött. Elvis katonai szolgálatot teljesített ott, Priscilla pedig mostohaapja munkája miatt élt az országban. Találkozásukkor a lány még csak 14 éves volt, vagyis kiskorú. Nem is éppenhogy kiskorú... Természetesen azonnal odavolt az énekesért, aki ekkor már sztár volt. Elvis felnőttként kezelte, és tisztelettel bánt vele. Nagyon gyorsan beleszeretett Priscillába. Németországban sok időt töltöttek együtt, próbálták védeni a kapcsolatukat, legfőképp a lány fiatal kora miatt.

Semmi nem állhatott közéjük

Elvisnek vissza kellett mennie az Államokba, de továbbra is kapcsolatban maradtak. Sem a korkülönbség, sem a távolság nem törte meg a szerelmüket. Amikor Priscilla nagykorú lett, beköltözött Elvis memphisi otthonába. A lány családja nem volt túl lelkes az ötlettől, de nem tudtak mit tenni. A férfi megígérte, hogy elveszi fiatal kedvesét.

A csábítás: Ann-Margaret

Elvis sosem tartozott a hűséges férfiak közé, mindig is a művészek szabados életét élte. Turnék, forgatások és klubok váltották egymást, ahol rendszeresen keveredett rövid afférokba. Habár ezek a hírek eljutottak Memphisbe Priscillához is, a nő nem aggódott. Egészen addig a napig, amíg Elvis össze nem jött Ann-Margarettel. Mindenki tudta, hogy ez most más. Ez most nem csak egy rövid kis románc. A Szerelem Las Vegasban című filmet forgatták együtt, és szinte azonnal egymásba szerettek. Priscilla érezte, hogy most bajban van, nem olyan biztos az a megígért esküvő. Kétségbeesésében elkezdett hasonló frizurát és ruhákat hordani, mint vetélytársa. A nyomás egyre csak nőtt Elvisen, választania kellett. Végül 1967. május elsején Las Vegasban feleségül vette Priscillát.

Boldogan éltek volna...

Az esküvő után hazamentek Memphisbe, ahol azonnal hozzá is láttak a családalapításhoz. 9 hónappal Vegas után megszületett egyetlen lányuk, Lisa Marie. Mindent elértek, amit akartak, de mégsem voltak boldogok. Elvis a lányuk születése után minden testi kapcsolatot megszakított feleségével. Egyesek szerint azért, mert a fiatal lányokhoz vonzódó Király már nem találta elég tisztának feleségét. Az évek alatt fokozatosan elhidegültek egymástól. Mindketten máshol keresték a boldogságot. Elvis folytatta a flörtölést más nőkkel, ahogy addig is tette, Priscilla pedig viszonyt folytatott a karate oktatójával, Mike Stone-nal. 6 év házasság után elváltak útjaik.

Egy házasság utóélete

Habár elváltak, a kapcsolatot sosem szakították meg. A férfi 1977-ben bekövetkezett halála után Priscilla lett az Elvis hagyaték őrzője. A mai napig kitartóan dolgozik azon, hogy a Király emléke méltó módon fennmaradjon.

Nyitókép: AFPforum