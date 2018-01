Eleanor Roosevelt - egy igazán tökös first lady

Mrs. Roosevelt nem éppen könnyű időkben kapta meg Amerika első asszonyának szerepét. Férjével kihúzták az országot a gazdasági válságból, majd Európával együtt megnyerték a második világháborút.

Tették mindezt úgy, hogy Eleanor nem elégedett meg a hagyományos "kedvesen mosolygó" first lady szerepkörrel. Ugyanúgy részt vállalt a munkában, mint a sikerekben. Férje halála után is a politika világában maradt: az emberi jogok szószólója lett. Truman elnök nem véletlenül nevezte őt "a világ First Lady-jének".

Nem mindennapi gyerekkor

Eleanor élete mesebelien indult, a híres Roosevelt családba született bele. Nem kisebb ember volt a bácsikája, mint Theodore Roosevelt, az USA 26. elnöke. Könnyűnek ígérkező élete hamar megváltozott, amikor nagyon rövid időn belül elvesztette édesanyját, édesapját és egyik bátyját. Egy angliai bentlakásos iskolában nevelkedett tovább.

Alig volt 18 éves, amikor New Yorkban egy vonaton találkozott távoli rokonával és későbbi férjével, Franklin Delano Roosevelttel. Hamar egymásba szerettek, amit a férfi anyja nem nézett jó szemmel. Még egy karibi hajóútra is elküldte fiát, hátha meggondolja magát, és talál valaki mást. De a fiatalok nem tágítottak, és 1905-ben összeházasodtak.

Élet a politikában

Eleanor mindig is támogatta férje politikai karrierjét, miközben ő maga is egyre több szerepet vállalt. Támogatására leginkább akkor volt szükség, amikor férjénél járványos gyermekbénulást diagnosztizáltak, ennek következtében pedig lebénult. Franklin anyja nagyon szerette volna, ha fia visszavonul, és vidéken nyugalomban él tovább. Eleanor azonban ismét ellenszegült anyósának, és meggyőzte férjét, hogy maradjon a politikai pályán. Úgy gondolta, sok dolguk van még. Igaza volt. Meg sem álltak a Fehér Házig, ahol 12 évet töltöttek.

Az első

Felsorolni is nehéz, mi mindent tett Eleanor elsőként, mint first lady. Előtte az elnök felesége inkább csak díszletnek számított befolyásos férje mellett. Mrs. Roosevelt azonban nem elégedett meg ezzel a szereppel. Nem is volt hozzá illő. Nem szerette a drága, elegáns ruhákat. Inkább szerényebb holmikat hordott, olyanokat, amiket egy átlag háziasszony is.Ő volt az első, aki rendszeres sajtótájékoztatókat tartott. Kifejtette álláspontját a világról, napi- és hetilapokban és a rádióban pedig rendszeresen szerepelt. Ha ez mind nem lenne elég, ő volt az első first lady, aki a konvención felszólalt. A II. világháború alatt ellátogatott Angliába, hogy saját szemével lássa a pusztítást. Ezt még sok férfi politikus sem merte megtenni, nemhogy egy nő.

Élet a Fehér Ház utánFérje halála után sem vonult vissza, immáron saját jogán volt jelen a politikában. Az emberi jogok, a nők és a gyerekek érdekeiért állt ki élete végéig. Tette ezt többek között az ENSZ-ben az Egyesült Államok küldöttjeként, vagy éppen a Kennedy kormányzás alatt egy bizottságban.

Eleanor Roosevelt teljes mértékben újradefiniálta az elnök feleségének szerepkörét. Kilépett férje árnyékából, utat mutatva ezzel az utána következő first lady-knek. Sokak szerint a mai napig ő az Egyesült Államok valaha volt legjobb első asszonya.

Nyitókép: AFPforum