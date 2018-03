A #metoo kampány kirobbanása miatt a 2018-as Golden Globe-on a hölgyeknek szinte kötelező volt koromfekete ruhában megjelenve tiltakozni a nőket érő szexuális visszaélések ellen.

Ezért hatalmas botrányt kavert a BAFTA-gálán, hogy az egyik legbefolyásosabb hölgyvendég smaragdzöld estélyiben jelent meg. Nem másról van szó, mint Katalin hercegnéről. De protokoll szakértők hamar a védelmére keltek: neki szigorúan tilos feketét viselnie!

Mert bizony nem is olyan egyszerű dolog az angol királyi család tagjának lenni, hiszen rengeteg olyan protokoll szabályt kell betartaniuk, amelyek olykor viccesnek, máskor elavultnak is tűnhetnek a 21. században. Ám ezeket a szabályokat egyetlen személy változtathatná meg: a királynő. Neki pedig esze ágában sincs szakítani a hagyományokkal.

Nézzünk tehát néhány érdekes példát arra, milyen keretek között kell élniük a királyi család tagjainak:

1. A fekete ruha kérdése

Ahogy azt a felvezetőben is leírtam, a királyi ház egyetlen tagja sem viselhet fekete öltözetet - kivéve gyász idején. Akkor viszont minden körülmények között kötelező. Épp ezért bárhova is utaznak, muszáj magukkal vinniük legalább egy fekete ruhát.Ez egy kellemetlen ügy miatt került be a protokoll szabályok közé: Erzsébet épp egy utazáson vett részt, amikor apja, György király haláláról értesült. És mivel nem volt nála megfelelő öltözet, nem léphetett ki a repülőből egészen addig, amíg a palotából nem hozattak neki egy fekete ruhát.

2. Cuki rövidnadrág - hóban-fagyban

Észrevettétek már, hogy a kis György herceg csak és kizárólag rövidnadrágot visel? Pont úgy, ahogy annak idején Vilmos és Harry is tették kiskorukban. Nem véletlenül. A 16. század óta a kisfiúk kötelező jelleggel rövid-, a nagyobb fiúk pedig kizárólag hosszú nadrágot viselhetnek - függetlenül attól, hogy jeges tél van, vagy forró nyár.

3. Tilos a nyilvános vetkőzés!

Katalin hercegné rengeteg hivatalos eseményen vesz részt, melyeket fotósok hada rendszeresen dokumentál is. A protokoll szabályai azonban kerek perec megmondják, hogy tilos levenni a kabátot kamerák előtt - mivel az nyilvános vetkőzésnek számít. Így szegény Katalin kénytelen a fűtött termekbe belépve is nyakig beöltözve végigmosolyogni ezeket a rendezvényeket.

4.Táska áthelyezés = game over

Hugo Vickers angol királyi történész árulta el, hogy nagyon komoly jelentőséggel bír, hogy a királynő épp melyik karján viseli a táskáját. Ez egy titkos jelzés arra, ha őfelsége nem kíván tovább maradni egy rendezvényen, vagy nem kíván az adott személlyel tovább beszélgetni. Ilyenkor a beavatottak finoman félrevonják a megunt beszélgetőpartnert, vagy megszervezik a királynő távozását.

5. Hozzám ne érj!

Láttátok már Kate-et és Vilmost kézen fogva andalogni? Ugye, hogy nem? Hiszen az angol királyi protokoll kimondja, hogy az uralkodói család tagjai nem érintkezhetnek nyilvánosan másokkal, de még egymással sem! Ezért bírt történelmi jelentőséggel, amikor Michelle Obama a 2012-es G20-as találkozón egy nagy öleléssel köszöntötte a királynőt. Lett is belőle felháborodás!

Fun fact: A közismerten szabályszegő Harry minden további nélkül kézen ragadja Meghant, ha épp olyan kedve van.

+1 Bármit, csak a MONOPOLY-T NE!

Egy ominózus, András herceg által kirobbantott családi vita vezetett odáig, hogy őfelsége tiltólistára rakta a MONOPOLY nevű játékot. Véleménye szerint a játék kapzsiságra nevel, és versengő gondolkodásra ösztönöz, ami nem megengedett a királyi családban.

Az angol királyi ház protokoll szabályai fokozatosan alakulnak a mai korhoz, de igazán nagy változás majd csak akkor állhat be, ha egy új gondolkodású uralkodó veszi át a királynő helyét a trónon. Érdekes lesz megfigyelni, mi az, amit megtart, és mi az, amit azonnal megváltoztat a szabályrendszeren.

Nyitókép: AFPforum