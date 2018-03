Eddig úgy tartották, ha Hollywoodban valaki betöltötte a 40-et, akkor bizony leírták. Lehúzhatta magát a klotyón. Ennyi volt, köszönjük. Jöhet a következő!

Nos, lehet, hogy régen ez igaz is volt, mára azonban Los Angeles az érett és tapasztalt nők terepe lett.

Reese Witherspoon (42)

Reese a kétezres évek elején robbant be a köztudatba, mint mindenki doktor Szöszije. Fiatal volt, vicces, és nagyon cuki. Jöttek sorban a vígjátékok, meg a mozi sikerek. Az Oscar-díj után azonban történt valami, és Reese karrierje megfeneklett. Egy idő után megelégelte, hogy nem kap olyan szerepet, ami neki megfelelne, ezért úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a sorsát.

Első lépésként megfilmesítette a Vadon című regényt, aminek nemcsak a főszereplője, hanem a producere is volt. Majd jött a sorozatok világa és az HBO. Reese és Nicole Kidman voltak a producerei és főszereplői a tavalyi év egyik legnagyobb durranásának, a Hatalmas kis hazugságoknak. Minden díjátadón taroltak. Így lett a húszas éveiben kedves kislányból negyven éves korára Hollywood egyik legmenőbb producere.

Allison Janney (58)

Leszögezem, hogy elfogult vagyok Allisonnal kapcsolatban. Lassan húsz éve rajongok érte. Azóta, amikor először megláttam a C.J.-ként Az elnök embereiben. Janney eddig is nagyon sikeres sorozatszínésznő volt, azonban idén váltott. Miután megnyert minden televíziós díjat, amit lehetett (az Emmy-t hétszer), pályát cserélt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Jane Fonda ma lett 80 éves!

Úgy játszotta le a filmvászonról az egyébként szintén fantasztikus Margot Robbie-t az Én, Tonyában, hogy azt öröm volt nézni. Allison be is zsebelt minden létező díjat, élén az Oscarral. Ja, és az a piros Reem Acra ruha a vörös szőnyegen telitalálat volt.

Frances McDormand (60)

Frances McDormand egy jelenség. Egy ikon. Semmihez és senkihez nem hasonlítható. Aki látta a Három óriásplakát Ebbing határábant vagy a Fargót, az tudja, miről beszélek. De ő nemcsak a színészi játéka miatt zseniális. Hanem azért, mert vállalja azt, amilyen. Szőröstül-bőröstül. Idén a Golden Globe-ot gyakorlatilag smink nélkül vette át, ami valljuk be, 60 évesen Hollywoodban elég merész húzás. Az Oscarra jobban készült, de azért azt sem vitte túlzásba. Semmi manír. Csak színtisztán ő, kezében az aranyszoborral. És mi így szeretjük.

Helen Mirren (72)

A királynő óta Helen Mirren az egyik legkedveltebb angol színésznő. Oscar-díjas alakításával azonnal hírnevet szerzett magának Hollywoodban. Idén pedig úgy lepipált mindenkit a vörös szőnyegen, hogy csak pislogtunk. Nem volt olyan újság, blog vagy bármiféle médium, ahol ne ő lett volna az idei Oscar legjobban öltözött sztárja. Vagy legalább ne lett volna benne a legjobb ötben.

Helen Mirren márciusban megmutatta, hogyan is kell stílusosan felöltözni a vörös szőnyegen. Tette mindezt 72 évesen. Köszönjük, Helen!

Jane Fonda (80)

Azon, hogy Jane Fonda 80 évesen így néz ki, egyszer már kiakadtam. Nem tudom, hogyan csinálja, de kérem a receptet. De neki most sem elég, hogy szimplán jól néz ki. Producerkedik, sorozatban szerepel, és leiskolázza fiatal kolléganőit a vörös szőnyegen. Mondanám, hogy szeretnék én is ilyen lenni ennyi idős koromban. De az igazság az, hogy én most is szeretnék olyan lenni, mint Jane Fonda 80 évesen!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: AFPforum