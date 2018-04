A Trónok Harca rajongóknak van valami elképzelése arról, hogy milyen lehet az, ha több királynőjelölt küzd egy trónért. De hiszitek vagy sem, a történelem is tud olyan izgalmas eseteket produkálni, mint egy amerikai sorozat!

Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy I. Mária skót királynő és az angolok I. Erzsébete volt-e a világtörténelem legrosszabb unokanővér párosa, de mindenképp eséllyel indulnának a címért. Bár a történészek szerint egyikük sem rendelkezett sárkánnyal, ám a fondorlatos módszereknek nem voltak híján.

Szerencsétlen Mária kapcsolata Skóciával bonyolultan és ellentmondásosan indult. A körülötte zajló különös események meghökkentették népét, és megnehezítették, hogy a skót nemesség elfogadja. Addig szervezkedtek ellene, amíg Angliába menekült segítségért. Erzsébetnek azonban esze ágában sem volt visszasegíteni őt a skót trónra. Helyette inkább hosszú bebörtönzés után unokatestvére fejét segítette le a nyakáról. Persze nem ok nélkül: korábban Mária számos alkalommal próbált összeesküvésekkel Erzsébet életére és trónjára törni.

Pedig amúgy, ha nem politikai ellenfelekként, trónviszályok közepette találkoznak, akár még öribarik is lehettek volna. Sok volt ugyanis a közös pont az életükben:

1. Vallási ellentétek

Mindkét királynőnek alaposan kijutott a vallási viszálykodásból. Míg a protestáns Erzsébetet az angliai katolikusok, a katolikus Máriát a skót protestáns főurak próbálták folyamatosan leütni a trónról. Ilyen alattvalók mellett kinek kellenek ellenségek, ugye?

2. Rabságban töltött évek

Erzsébet a trónra lépése előtt - szintén egy trónviszály miatt - a Tower vendégszeretetét volt kénytelen élvezni az akkori angol királynő jóvoltából. Ám nagyon úgy tűnik, hogy megtetszett neki ez a módszer, mert a hozzá menekülő Máriát ő is szívélyesen elszállásolta - méghozzá 19 évre. Sőt, az összeesküvés folyamatos gyanúja miatt egyre szigorodott az őrizete: egy idő után már mindent elvettek tőle, amivel egy kicsit is szórakoztathatta volna magát.

3. A kor legszebbjei

Hófehérre mázolt arcával és lángvörös parókájával Erzsébet - a "szűz királynő" - kora legszebb asszonyának számított. Mondjuk, erre az is rásegített, hogy alattvalóitól elvárta, hogy az általa diktált szépségideálnak feleljenek meg.

De a skót királynő szépsége is éppoly legendás volt: magas alkata, bronzvörös haja és műveltsége a reneszánsz nőideált testesítette meg. Nem véletlen, hogy Mária cselszövései során nem volt rest csáberejét is bevetni.

4. Zűrös szerelmi élet

Bár Mária a protestáns skótok szemében bigott katolikusnak tűnt, valójában kicsapongó életet élt. Például, amikor kényelmetlenné vált számára második férje, a szeretőjével tetette el láb alól - akihez három hónap múlva hozzáment.

És bármilyen meglepőnek tűnhet elsőre, a "szűz királynő"-ként emlegetett Erzsébet is számos kegyencet és szeretőt tartott. Közülük is a kedvence Robert Dudley, Leicester grófja volt, akit számos uralkodói kegyben részesített szolgálataiért. Egybekelésüknek Dudley felesége volt az akadálya, aki azonban rejtélyes körülmények között nyakát törte. Mária egyszer nyilvánosan meg is jegyezte: "Anglia királynője a lovászmesterével akarja összeadatni magát, aki a frigy érdekében megölte a feleségét!"

5. Mindketten jeleskedtek ármánykodásban

Nagy kár, hogy ezt a kiváló képességüket egymás ellen használták. Pedig mit el nem érhettek volna, ha összefognak! A fondorlatok, valamint a titkosírás és kódfejtés használatában már olyan messzire mentek, hogy történetük a történelem első kém- és titkos ügynök sztorijává vált.

+1 Szomszédos sírhely

Végül az unokanővérek kaptak egy utolsó esélyt, hogy legalább a síron túl megbékélhessenek egymással: a westminsteri apátságban egymás mellett pihennek. Valószínűleg sikerülhetett nekik jó viszonyt kialakítani, hiszen tudtommal egyik szelleme sem kísérti az apátságot a másikat átkozva.



