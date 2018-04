Hollywood lázadó rosszfiúja 81 éves lett. Habár régóta visszavonult a filmezéstől - romló memóriájára hivatkozva -, még mindig a világ egyik legjobb színészeként tartják számon.

Jack erős nők között nőtt fel, a nővére és az édesanyja oldalán - vagyis 37 éves koráig ezt hitte. Ekkor egy újságíró nyomozta ki, hogy akit a nővérének hitt, valójában az anyja volt, akit pedig anyjának gondolt, az valójában a nagyanyja. Mire kiderült az igazság, már mindkét nő távozott az élők sorából, így Nicholson nem tudta kérdőre vonni őket. De lehet, hogy nem is akarta.

A lázadó rosszfiú image

A Szelíd motorosok sikere után, ha rosszfiú kellett a vászonra, Nicholsont hívták. Bármikor tökéletesen hozta a lázadó, minden szabályt felrúgó karaktert. Elég volt csak összehúznia a szemöldökét, megvillantani ördögi mosolyát, és már kész is volt a szerepre. A Ragyogás egyik jelenete a mai napig tökéletes mém alapanyag. Nekem azonban az Egy becsületbeli ügy Jessep ezredese a kedvenc karakterem tőle. Olyan zseniálisan hozza az arrogáns, egoista tengerészgyalogost, hogy azt tanítani kellene.

Élni tudni kell...

Nicholson sosem a visszafogott életstílusáról volt híres. Sőt! A hetvenes években egy utcában lakott Marlon Brandóval és Warren Beatty-vel a Mulholland Drive-on. Még ma sem heverte ki a környék azokat az orgiákat, amiket ott tartottak. Nem véletlenül nevezték el az utcát "Rosszfiúk utcájának". Nos, Brando már elhunyt, Beatty pedig tisztes férj lett, így Nicholson egyedül maradt.

Jack és a nők

Mindig is imádta a nőket, és a nők is őt. A pletykák szerint több száz, vagy inkább több ezer hölggyel volt viszonya. Hosszabb ideig azonban csak ketten tudták megtartani. 17 évig Anjelica Hustonnal, majd a kilencvenes években Lara Flynn Boyle színésznővel élt együtt. De pletykák keringenek Diana Keatonnal folytatott románcáról is.

A mai napig szereti a szép nők társaságát, rengeteg képet lehet találni az interneten, ahol hatalmas jachtokon sütkérezik csinos, fiatal lányokkal. De akkor sem jön zavarba, ha Hollywood legújabb üdvöskéjével találkozik: amikor Jennifer Lawrence megnyerte az Oscart, Nicholson élő adásban kezdett el flörtölni a megszeppent színésznővel.

Igazi cuki, pedig jól titkolja

A tivornyák és a nőzés mellett azonban van egy kedves arca is, habár ezt nagyon igyekszik eltitkolni. Sosem szerepel talk show-kban, és interjút sem nagyon ad már. Azonban annyit tudunk róla, hogy remek barát: mindenkihez van egy kedves szava, és mindig segíti a körülötte levőket. Állítólag rendszeresen bejár egy Los Angeles-i kórházba, hogy felvidítsa az ottani rákos betegeket.

5 gyereke született (legalábbis ennyiről tudunk), értük bármit megtenne. A családja körében gyakran látni kosárlabda meccseken, ugyanis hatalmas Lakers rajongó. Saját széke van az első sorban, sosem hagy ki egy hazai meccset sem. Ha valaki szeretné látni, akkor ott keresse! A sport mellett nagy műgyűjtő hírében áll. 100 millió dolláros gyűjteményében van Picasso, Matisse és Warhol is.

Én azért titkon reménykedem benne, hogy nem hagyott fel végleg a filmezéssel, és láthatjuk még filmvásznon. Isten éltesse, Jack Nicholson!

