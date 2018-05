Hírességek, akik 40 felett építettek karriert

Karrierváltás 40 felett? Tudom, félelmetesnek hangzik, pedig egyáltalán nem irreális vállalkozás. Sőt, egy több szempontból átgondolt, jól megtervezett váltás akár komoly sikereket is hozhat magával.

Ezt tapasztalom az ügyfeleimnél is. Én magam is elmúltam 30, mire megtaláltam a hivatásomat, és most másoknak segítek ebben. De nem egy híresség is a negyedik X után futott be - pusztán azáltal, hogy mertek az önmegvalósítás útjára lépni.

Henry Ford

Eleinte mérnökként, majd főmérnökként dolgozott, ebből kezdte finanszírozni a saját fejlesztéseit. 40 éves volt, amikor megalapította a Ford Motor Company-t, és 45, amikor megépítette a híres T-modellt.

Ray Kroc

Zongoristaként dolgozott, papírpoharakat is árult, majd sokáig turmixgépeket értékesített. Már 52 éves volt, mikor megismerte a McDonald testvéreket. És ő volt az, aki meglátta gyorséttermükben a lehetőséget, így végül a világ legsikeresebb gyorsétteremláncát hozta létre - annak ellenére, hogy a McDonald testvérek csak kisszámú éttermet szerettek volna üzemeltetni. Életéből nemrég készítettek filmet, Az alapító címmel.

Harland Sanders

Talán a nevét nem mindenki, de az arcát és az általa létrehozott franchise hálózatot annál többen ismerik: ő a KFC (Kentucky Fried Chicken) alapítója. A mai napig az ő arcát lehet látni a cég emblémáján. 62 éves volt, amikor megnyitotta az első éttermét. Előtte dolgozott biztosítási ügynökként, tűzoltóként és benzinkutasként is. A nagy gazdasági világválság idején azonban meglátta a potenciált az étteremben, és le is csapott a lehetőségre.

John Pemberton

Amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola feltalálója: 55 évesen alkotta meg a receptet, és alapította meg a The Coca-Cola Company-t. Eredetileg azért találta ki a híres receptet, mert mellkasi sérülése miatt morfiumfüggővé vált, és ennek megszüntetésére fájdalomcsillapítókkal kezdett el kísérletezni. Ezért Coca-Cola először alkoholos verzióban készült, és csak később lett belőle alkoholmentes üdítő.

Vera Wang

A híres divattervező, aki elsősorban esküvői ruháiról híres, már 40 éves volt, mikor megnyitotta első szalonját. Méghozzá azért, mert akkor ment férjhez, és hiába keresett megfelelő ruhát, elégedetlen volt a kínálattal. Ezért inkább tervezett egyet magának. Ez adta meg a kezdő lökést karrierjének.

Julia Child

Eleinte gépíróként, újságíróként, kutatóként dolgozott. Férje munkája miatt Párizsba költöztek, ahol beleszeretett a francia szakácsművészetbe. Később főzőiskolát nyitott, recepteket kísérletezett ki, majd szakácskönyvet írt. 51 éves korától pedig híres, saját televíziós főzőműsora is lett. Ha kíváncsi vagy a történetére, Julie&Julia címmel film is készült belőle.

Mary Robertson Moses, vagyis Moses nagyi

Ez az egyik kedvenc történetem: Gyermekkora óta szeretett volna festeni, de a szülei drágának találták a taníttatását. Pláne, hogy a festegetést eleve felesleges hobbinak tartották: "Ezzel úgysem lehet pénzt keresni, biztos szegénység vár rá, ha belevág."

Így Mary férjhez ment egy helyi farmerhez, gyerekeik születtek, és a farmon dolgozott idős koráig. 75 éves korában az orvos megmondta neki, hogy túl idős már a tanyasi munkához. És mivel a férje meghalt, a gyermekei pedig kirepültek, ezért végre nekilátott megvalósítani gyermekkori álmát, és minden idejét a festésnek szentelte.

Az első alkotását 78 évesen fejezte be, a tájképei hamarosan nagyon népszerűek lettek. Több festménye is 100.000 dollár feletti áron kelt el. Egyetlen esztendő alatt nagyobb bevételre tett szert, mint amit a férjével együtt egy élet munkájával kerestek a farmon. 101 éves koráig élt, 1961-ben hunyt el, és addig közel 1600 festményt festett. Szakértők szerint igazi őstehetség volt, aki ha fiatalon kezdett volna el festeni, a 20. század legjelentősebb festői közé tartozhatott volna.

Ne hagyd magad! Szóval, ahogy korábban is mondtam, és most is mondom: sosem késő! Ne add fel! Ha van egy álmod, ne engedd el csak azért, mert túl öregnek érzed magad! Vagy, mert mások le akarnak beszélni róla, esetleg, mert te magad nem gondolod elég nagy dobásnak. Ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben, nagyon fontos, hogy olyan munkád legyen, amit szeretsz. Amibe bele tudsz feledkezni, amivel azt érzed, hogy hozzáteszel a világhoz. És nem csak azért végzed, mert "dolgozni muszáj", vagy, mert "a számlákat fizetni kell". Az élet ennél jóval több! Add meg a lehetőséget magadnak!

