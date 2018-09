Modigliani 1917-ben a Café de la Rotonde-ban ismerte meg a csodaszép, akkoriban

még csak 19 éves, fiatal festőnövendéket, Jeanne Hébuterne-t. Azonnal halálosan egymásba szerettek.

A férfi imádta a nála 14 évvel fiatalabb szépséget, Jeanne pedig hihetetlen gyorsan eljutott mellette a teljes önfeladásig. Alig egy-két év alatt a lány szinte teljesen megszűnt létezni, mint önálló emberi lény: minden lépése, minden mozdulata, minden gondolata a festő körül forgott, és teljes mértékig igazodott a férfi önromboló életéhez.

Márpedig Modigliani tényleg magas fokon űzte az önpusztítást: annak ellenére, hogy gyerekkora óta betegeskedett, fittyet hányt az aggódó figyelmeztetésekre, és mindent megtett, hogy rontson az amúgy is labilis állapotán. Jöhetett hasis, brandy, abszint vagy bármi, amire éppen tellett, és ártott - ráadásul mértéktelenül habzsolta ezeket. A folyamatos éhezés, a rendszertelen alvás, a kávéházakban vagy az utcán kóborolva töltött éjszakák mind aláásták az egyébként is gyenge lábon álló egészségét.

Jeanne polgári családból származott, apja könyvelőként kereste a kenyerét, és ha

nem is gazdagon, de kiegyensúlyozott jómódban éltek. A szülők felismerték lányuk tehetségét a festészethez, és támogatták minden elképzelését. Sőt, még azt is lehetővé tették számára, hogy egy magániskolában tökéletesíthesse tudását. Egy korabeli fotó is - ahol a fiatal lány kihívó és eltökélt tekintettel néz ránk - sejteti, hogy a felszín alatt erős akarat rejtőzött.

De a sors kegyetlen fintora folytán Jeanne rátalált erre az istenadta tehetségű és kiemelkedő műveltségű művészre, aki nemcsak magát, hanem őt is felemésztette. A szerelmes lány felhagyott a festészettel, és már csak a férfi művészetének élt.

De a függés kölcsönös volt: ő pedig Modigliani számára volt nélkülözhetetlen, hiszen egy személyben volt a szerelme, szolgálója, rajongója, modellje és múzsája. A barátok beszámolói alapján, amikor a férfi felismerte, hogy ilyen erősen függ az asszonytól, kétségbe esett, dührohamokat kapott, és rajta töltötte ki frusztrációját. Ütötte, verte, tépte, ahol érte, majd amikor lecsillapodott, olthatatlan szerelmét bizonygatta.

A fiatal lány családja természetesen nem nézte jó szemmel a kapcsolatukat. Hiszen a szemükben Modigliani a megtestesült romlottság volt, akinek a képeit a kutya sem vette meg - így nyomorban és kegyelemkenyéren tengette életét. Az Hébuterne család nyilván nem ilyen társat képzelt el a feltűnően szép lány mellé. Jeanne azonban a férfi durvasága és kicsapongásai ellenére sem tudott elszakadni tőle.

A szülők számára az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor Jeanne várandós lett. A törvénytelen gyermek gondolatát már nem bírták elfogadni - úgy sem, hogy Modigliani írásba adta, hogy feleségül fogja venni a gyermeke édesanyját. A szülők - örökre megbánva, hogy támogatták művészi pályáját - kitagadták lányukat.

Amikor Jeanne második gyermeküket hordta a szíve alatt, Modigliani eljegyezte szerelmét, de az esküvőt már nem tarthatták meg, mert a férfi elkapta a kor pestisét: az akkor még gyógyíthatatlan tuberkulózist. A sok kicsapongás, a mértéktelen ivászat és a drogok hatása nem múlt el nyomtalanul, és legyengült szervezete nem volt képes ellenállni a betegségnek. Úgy hírlik, hogy a haldokló művész utolsó szavaival arra bíztatta szerelmét, hogy kövesse őt a halálba, hiszen neki nagy szüksége van rá, és a túlvilágon is meg akarja festeni.

Jeanne a szeretett férfi halála után néhány nappal kiégve, a fájdalomtól megtörten kézen fogta kislányát, és visszament a szülői házba. Nem talált otthon senkit, így felment a lányszobájába, majd kétségbeesésében kivetette magát az ötödik emeleti ablakból, és szörnyet halt.

22 évet élt, ebből valamivel több, mint két évet a legvadabb, legszenvedélyesebb szerelemben, ami csak létezhet. Elképzelhetetlen volt számára az élet Modigliani nélkül. Tudta, hogy képtelen magáért és a gyerekeiért küzdeni. Minden ereje elhagyta a tehetséges, csodaszép, fiatal festőnőt, aki két évvel korábban még elég bátor volt ahhoz, hogy felrúgjon mindent a szerelemért. Felvállalva kirekesztést, megvetést, gúnyt és magányt - majd a halált is. A kislánya Modigliani testvérénél nőtt fel Firenzében.

Ha megnézzük Modigliani lenyűgöző és lélegzetelállító róla készített portréit, az embert nem hagyja nyugodni a kérdés, hogy vajon mi történt volna, ha ők ketten nem találkoznak...

Későn érkező siker A világhírű festőnek, aki életében egyetlenegy képét sem tudta eladni, ma

csillagászati árakon kelnek el művei. A 2018. május 14-i Sotheby's aukción egy fekvő aktot ábrázoló képét 157 millió dollárért árverezték el. De nem ez a legmagasabb összeg, amit valaha egy festményéért fizettek: 2015-ben 170 millió dollárért vették meg egy másik aktját.

