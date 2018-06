Kokain és bor - Az eredeti Coca-Cola recept

Komoly sikerre utal, ha egy terméket a gyártó cég nevén is meg tudod nevezni. Mert elég ezt kimondanod, és mindenki tudja, miről van szó. Senki sem mondja azt, hogy építőkockázik vagy babázik, hanem egyszerűen legózik vagy barbizik. És igen, hasonlóan van ez a kóla esetében is.

A Coca-Cola elődjét 1885-ben egy John Stith Pemberton nevű atlantai gyógyszerész állította elő. A polgárháború alatt szerzett sérüléseire állandóan fájdalomcsillapítót szedett, így szeretett volna készíteni egy olyan italt, amely enyhít morfinizmusán. A Pemberton's French Coca Wine néven futó ital nagyrészt borból és kokainból állt.

Az inspirációt feltehetőleg a kor egyik legnépszerűbb itala, a Vin Mariani adta. Ez a francia energiaital literenként több, mint 200 mg kokaint tartalmazott, és olyan hírességek is előszeretettel fogyasztották, mint Leó pápa és Émile Zola. Így érthető, hogy a frissítő híre még Amerikába is eljutott.

De az alkoholtilalom miatt változtatni kellett a keveréken. A ma is ismert, mentes változat John könyvelőjének köszönheti a nevét és a híres, piros logóját is. És a mai napig az ő kézírásával találkozhatunk az üvegeken! Az új italt 1886. május 8-án árusították először egy atlantai gyógyszertárban. A patikába egy sűrű szirup érkezett, amit a helyszínen szódával hígítva, poharanként öt centért árultak.

Akkoriban úgy hitték, a szénsav jótékony hatással van az emberi szervezetre. A fő összetevők az édes ízt adó kóladió és az élénkítő kokacserje voltak. Az első nyolc hónapban naponta átlagosan kilenc pohár ital fogyott. Lassan, de biztosan megkezdte térhódítását a Coca-Cola.

A betegeskedő Pemberton több vállalkozónak is elárulta receptjét, míg ezzel egy időben alkoholista fia, Charles is nekilátott a gyártásnak, ezért kénytelen volt rövid időn belül eladni cégét. Az alku szerint kizárólag fia használhatja a Coca-Cola nevet, két további tulajdonos pedig a receptet.

A legtalpraesettebb vállalkozó, Asa Griggs Candler viszont mindenkit kivásárolt a bizniszből, és megalapította a The Coca-Cola Company-t. A befektetőnek nagy tervei voltak: szerette volna Atlantán túl is, sőt, az egész világ számára elérhetővé tenni a frissítő italt. Ehhez az első lépés a palackozás megkezdése volt. 1899-től már hazavihető formában is lehetett kólát vásárolni, ám ekkor még a klasszikus, Hutchinson stílusú üvegben volt elérhető, akár a többi üdítőital. A népszerűségének fokozatos növekedésével viszont egyre gyakoribbá vált, hogy hamisítani próbálták a gyógyhatású italt.

Ezért a cég versenyt írt ki a palackozó üzemek között egy olyan formájú üveg megtervezésére, amit egy ember még a teljes sötétben, tapintás alapján is fel tud ismerni, és még ha el is törik, akkor is egy pillantás alatt meg lehet mondani, milyen üvegpalack volt.

Az indianai Root Glass Company ötletgazdái a természetből szerettek volna inspirálódni. Könyvtárba látogattak, hogy több információt gyűjtsenek a kokalevélről és a kóladióról - a két fő alapanyagról. A "coca" szó helyett viszont csak a "cocoa"-t találták: bár a társaság tudta, hogy semmi kakaót nem tartalmaz az ital, a kakaóbab hüvelyének izgalmas bordázata megihlette az egyik dizájnert.Earl R. Dean gyorsan készített is egy vázlatot, amit visszaküldött a palackozó üzem főnökének, aki egyből rábólintott az ötletre. Reggelre elkészültek a pontos tervek és az öntőformák is. Az eredeti terv szerint az üveg jóval szélesebb volt, de sajnos instabil is. Néhány apró módosítás után kialakult a mai, jóval vékonyabb, elnyújtottabb formája.

A Coca-Cola fejlesztette ki a hatrekeszes italtartót, amivel arra ösztönözte vásárlóit, hogy gyakrabban vásároljanak otthonra az üdítőből. A második világháború során a cég elnöke elrendelte, hogy bármibe is kerüljön a vállalatnak, biztosítani kell, hogy 5 centért minden katona hozzájuthasson az üdítőhöz. A béke beköszöntével a Coca-Cola a nemzetek közötti barátság szimbólumává vált, a világ minden tájáról örökös vásárlókat szerzett.

A Coca-Cola volt az első, a háború után Magyarországon előállított amerikai termék.

