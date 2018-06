Wow! Ez meg hogy?! Nagyjából ezt a két mondatot tudtam felváltva ismételgetni, mikor először megláttam Medve Tamás képeit. Mert bizony ő olyan dolgokat tud, amiért ismételten érdemes büszkének lenni a magyarokra.

Induljunk ki az átlagemberekből: ha rá tudsz tenni egy logót egy képre, netán háttérszínt vagy betűtípust is be tudsz állítani, már pukkannak is a pezsgősüvegek, és dől rád a konfetti - mert bizony, nagy király vagy. De ha belepillantasz Tamás munkáiba, marha gyorsan lefújod az önsztároló party-t.

Ő ugyanis építész-illusztrátor révén olyan dolgokat képes megvalósítani - ráadásul 3D-ben -, amit még elképzelni is nehéz. Az épületillusztráció, mint kifejezés, számomra teljesen új értelmet nyert:

A Parkveien project eredeti fotója Norvégiában készült - abban az utcában, ahol Tamás élt, mikor a világ egyik legnagyobb kreatív stúdiójának, a MIR-nek dolgozott. Ezzel a képpel nemcsak nagy visszhangot keltett a szakmában, hanem megnyerte a "Hugh Ferriss Memorial'' díjat is, melynek Los Angelesben lesz a díjátadó rendezvénye ősszel.

Tamás elmesélése szerint a díjnyertes kép pusztán művészi önkifejezési szándékkal készült, vagyis akkor még nem tudta, hogy ilyen szép eredményt érhet el vele. Ellentétben a következő képpel, ami "summer in the city" témakörben készült egy nemzetközi pályázatra. A Caribbean tongue (karib nyelv) névre keresztelt illusztráció pedig újabb díjat hozott a konyhára 2014-ben.

Fiatal kora ellenére úgy zsebeli be a nagyobbnál nagyobb sikereket, mintha mi sem lenne ennél természetesebb - pedig nyilvánvalóan nem az.

Külföldön egyre több helyen ismerik már a nevét, hazánkban azonban nagyon kevesen tudják, hogy mennyi tehetséges és szorgalmas fiatal járja Budapest utcáit.

Nyitókép: MIR.