Boleyn Annáról mindenki tudja, hogy VIII. Henrik szeretője, majd felesége volt. Azonban azt már kevesen gondolnák, hogy mennyi érdekességet rejt ennek a különleges nőnek az élete!

1. Titkos szerelem

VIII. Henrik korántsem az első szerelem volt Anna életében: találkozásukat megelőzően ugyanis már kétszer majdnem férjhez ment. Ám a feljegyzések szerint romantikus szálak csak második jegyeséhez, Henry Percy-hez fűzték, akivel titkos szerelmi viszonyt folytattak. Mikor erre fény derült, Annát egy időre ki is tiltották az Udvarból.

2. Az első feminista?

Noha abban az időben még nem létezett a "feminizmus", mint kifejezés, de a mögötte húzódó eszmék annál inkább. Anna olyan felvilágosult asszonyok udvaraiban szolgált, mint Habsburg Margit vagy Valois Margit, így nem is csodálkozhatunk azon, hogy ennyire kiemelkedő volt, és hitt a férfiak és nők egyenlőségében.

3. "Szűz Királynő" anyja

Annának nem sikerült fiúgyermekkel megajándékoznia Henriket, ám egy leánnyal igen. Ő nem más, mint I. Erzsébet angol királynő. Neki köszönhető Anglia gazdasági felemelése, ezen kívül több háborút is megnyert, és olyan művészeket támogatott, mint például Shakespeare vagy Christopher Marlowe.

4. A másik Boleyn lány

Henry híresen nagy szoknyapecér volt, nemcsak Anne-nek, de nővérének, Mary-nek is csapta a szelet - sőt, a szeretője is volt. Na, de az igazán durva az, hogy az udvari pletykák szerint a királynak a Boleyn lányok anyja, Elizabeth Howard is megvolt...

5. Az anglikán egyház anyja

Mivel a pápa nem ismerte el Henrik válását Aragóniai Katalintól, viszont a férfi mindenképp el akarta venni Annát, a király úgy döntött, hogy alapít egy saját egyházat - amelyik engedélyezi a válást. Ez vezetett az angol reformációhoz, és egyben az anglikán egyház létrejöttéhez.

6. Túlélt egy halálos kórt!

Mi sem bizonyítja jobban, hogy Anna milyen kemény csaj volt, mint az, hogy túlélte az "angol izzadást". Ez a betegség a 16. századi Angliában pusztított, tünetei az influenzára hasonlítottak. Korabeli feljegyzések szerint jó, ha százból egy ember túlélte. Ráadásul borzasztóan gyors lefolyású volt, aki délben még élvezte az életet, estére már lehet, hogy alulról szagolta az ibolyát.

7. Jótét lélek

Annától a nagylelkűség sem állt távol: évi több tízezer fontot különített el jótékony célokra. Ezen felül pedig rendszeresen vásznakat adományozott, hogy abból ruhát és ágyneműt készíthessenek a rászorulók számára.

+1 Nem volt egy szívbajos asszony...

A lefejezése előtt hallották, ahogy a hóhérjáról beszélget valakivel. Anna a következőképpen nyilatkozott róla: "Úgy hallom, elég ügyes. És nekem vékony a nyakam." Azért szerintem az, hogy a saját kivégzése előtt ilyen szinten meg tudta őrizni a humorát és a hidegvérét, egészen elképesztő teljesítmény.

Nyitókép: AFPforum