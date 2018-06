Best of női bűnözők: A kalózkirálynőtől Kate mama rablóbandájáig

Legyen szó kalózokról vagy a vadnyugat fekete kalapos tehenészfiúiról, esetleg a szesztilalom idején megurasodott gengszterekről, mindegyik csapatból ki tudunk emelni egy emblematikus férfit, akit a korabeli bűnözés császáraként emlegettek. De mi a helyzet a nőkkel?

A nők mindig jámborlelkű, feddhetetlen angyalok voltak? Korántsem. De akkor miért nem hallunk nők által elkövetett gaztettekről? Talán, mert ők csak piti bűnözők voltak a nagy kaliberű férfiak mellett? Ez sem állja meg a helyét... Hogy ezt be is bizonyítsam, következzen három olyan női bűnöző története, akik fenekestül forgatták fel a kort, amelyben éltek.

A kalózkirálynő

A kalózok korában a nőknek szinte esélyük sem volt komolyabb bűnözői karriert befutni, hiszen már azt is rossz ómennek tartották, ha a fedélzeten fehérnép tartózkodott. Ezért érdemel kiemelt elismerést Anne Bonny és Mary Read,akik magukat férfinak álcázva az egyik leghíresebb kalózkapitány, John "Calico Jack" Rackham alatt szolgáltak.

Kettejük közül Anne tett szert nagyobb hírnévre - már csak azért is, mivel nem csupán a legénység tagja volt, hanem a kapitány szeretője is. Sőt, gyermeket is szült szerelmének. Ám így sem avanzsált "klasszikus családanyává" - a korabeli feljegyzések szerint pont úgy ivott, harcolt és fosztogatott, mint egy férfi.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a mondat, amit saját kapitányához intézett búcsúzóul, mielőtt kivégezték a férfit: "Sajnálom, hogy így látlak. De ha úgy harcoltál volna, mint egy férfi, most nem kéne úgy meghalnod, mint egy kutyának."

A vadnyugati feminista

A vadnyugaton is akadtak nők, akik pisztolyt ragadtak, és a törvény ellen szegültek. Közülük a legismertebb Pearl Hart, aki bűnözői pályafutását 1899-ben kezdte. Rögtön azután, hogy fegyvert vásárolt, levágatta haját, és elkezdett férfiruhákat hordani. Ja, és lepasszolta két gyermekét a szüleinek.

Esetében külön említést érdemel, hogy a legtöbb bűnözővel ellentétben szó sincs cudar gyermekkorról vagy fiatalkori traumákról, melyek a bűn útjára sodorták volna. Elmondása szerint mindene megvolt, mégis kétségbeesettnek, unottnak és elkeseredettnek érezte magát. Így főleg kalandvágyból kezdett el álmodozni a "fekete kalapos" életmódról. Pályafutása során számos nagyhírű banditával sodorta össze az élet, és az egyik leghírhedtebb postakocsi rablás is hozzá kötődik.

A történelemkönyvekbe mégis azzal a mondattal írta be magát igazán, ami 1899-ben hangzott el szájából, saját tárgyalásán: "Nem ítélkezhetnek felettem egy olyan törvény alapján, amelynek létrehozásában egyetlen nő sem vett részt."

Anyu lesz a bandavezér!

Kate (Ma) Barker a Barker-Karpis banda matriarchájaként vált hírhedté a 30-as évek elején. A kizárólag férfiakból álló bandát szó szerint ő hozta létre - hiszen négy fián kívül eleinte egyetlen külsős tagja volt, Alvin Karpis. Ő egyébként legidősebb fiának volt egy kedves ismerőse - a börtönből.

Ma igazi családanya típus volt: engedékeny, jólelkű, ugyanakkor határozott. Igazi önfeláldozó anyai szeretete járulhatott hozzá, hogy a családból egy bűnbanda jött létre: George Barker, a fiúk apja kifejezetten rossz szemmel nézte fiai kisebb-nagyobb (inkább nagyobb) "csínyeit". Ám feleségét nem vitte rá a lélek, hogy megbüntesse a fiúkat, ezért inkább beállt közéjük - és otthagyták a szigorú családapát. E lépés után pedig egyenes út vezetett a bankrablások, emberrablások és gyilkosságok végeláthatatlan sorához.

