A férfi, aki életét adta a nőkért - Semmelweis tragédiája

Én ma már sehova nem megyek úgy, hogy ne lapulna a táskámban is egy tubus kézfertőtlenítő gél. Így igen nehezen tudom elképzelni, hogy valaha a kézfertőtlenítés ötlete még az orvosok körében is nagyon radikálisnak számított, és hatalmas ellenállást váltott ki. Pedig Semmelweis Ignácnak a 19. század közepén épp ezzel kellett szembesülnie.

Halál és születés találkozása

Mindenki ismeri a történetet, ami Semmelweist az anyák megmentőjévé tette. Megfigyelte, hogy azon az osztályon, ahol orvostanhallgatók is segédkeznek a szülésnél, sokkal magasabb a gyermekágyi láz miatti halálozások száma, mint ott, ahol csak bábaképzős növendékek vannak jelen. Amikor értesült róla, hogy egy barátja és kollégája boncolás okozta vérmérgezés miatt halt meg, felismerte: a két kór ugyanaz. Mivel a bábákkal ellentétben az orvostanhallgatók végeztek boncolásokat, a kórokozók a kezükön átjutottak a szülő nők szervezetébe.

A kórokozó baktériumokat akkoriban még nem ismerte a tudomány, de Semmelweis rájött, hogy a klóros vízzel történő kézmosás eltünteti az orvosok kezéről a hullaszagot - és mint azt ma már tudjuk, a baktériumokat is. A dolog tehát úgy is működött, hogy még nem is ismerte a pontos okát.

A mai tudásunkkal úgy képzelnénk, hogy mindenki örvendett a felismerésnek, az orvosok elkezdtek klóros vízzel kezet mosni, és drasztikusan csökkent a gyermekágyi halálozás. Pedig a valóság sajnos nem ez volt. Semmelweis az életével fizetett a felfedezésért.

Koszos kézhez való jog?

A fertőzést megelőző eljárások előnyeit írásban és a gyakorlatban is vehemensen próbálta terjeszteni. Kollégáit a szülészeti osztályokra való belépés előtt, majd az egyes betegek vizsgálata között is kötelezni akarta a klórmész oldatos kézmosásra. Ám a tudományos közösség nem volt hajlandó elfogadni a kézfertőtlenítés radikális gondolatát, hevesen harcoltak a negyedórás procedúra ellen.

Az orvosi kar nem akarta elismerni, hogy ők maguk okozták betegeik halálát, így Semmelweisnek állandó rosszindulatú támadásokkal, folyamatos megaláztatással kellett szembenéznie. Ráadásul nem bírta elviselni a tudatot, hogy ismeri a halálesetek okát, de nem tehet semmit. Egyre hevesebb hangvételű leveleket küldött szülész kollégáinak, sokszor gyilkosoknak nevezve őket.

Ez a lelki állapot összeomláshoz vezetett. Egy Bécs közeli idegszanatóriumba szállították, ahol az ápolók - több forrás szerint - súlyosan bántalmazták agresszív viselkedése miatt. Két hét után elhunyt - máig tisztázatlan körülmények között. A boncmester vérmérgezést állapított meg a halál okaként, amit okozhattak a bántalmazás során szerzett sérülési is.

Az áttörés

Eközben Louis Pasteur felfedezte, hogy a rothadási folyamatokat a levegőből bejutó mikroorganizmusok okozzák, és hevítéssel a bomlási folyamatok megállíthatók. Ebből kiindulva Joseph Lister a sebészeti gyakorlatban is elkezdte felhasználni a baktériumokról meglévő ismereteket. A sors fintora, hogy ez pont 1865-ben, Semmelweis halálának évében történt.

Megdöbbentő, hogy az orvostörténelem 10 legjobb orvosának egyikét ilyen korán, mindössze 47 évesen érte a halál. Ráadásul pont az a kór végzett vele, aminek megelőzési módját - úttörő módon - felismerte.

Semmelweis születésnapja - július 1. - lett a magyar egészségügy napja.

Nyitókép: Wikipedia