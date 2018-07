Frida Kahlo festményei manapság csillagászati árakon kelnek el, a festőnő azonban csak sok évvel a halála után, a nyolcvanas években vált igazán híressé.

Akkoriban igazi "Frida láz" tört ki, és onnantól folyamatosan emelkedett a népszerűsége. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a feminista művészettörténet mozgalmának zászlajára tűzte, és ezzel a feminizmus kultikus alakjává, ikonjává vált. Emellett képeinek ismert prominens gyűjtői - mint például Madonna - és nem utolsó sorban izgalmas életének 2002-es hollywoodi megfilmesítése is mind-mind táplálták a mítoszát.

Kahlo művészete kiemelkedően eredeti, de véleményem szerint a mögötte álló biográfia nélkül sosem kapott volna akkora figyelmet és elismerést, mint ami manapság övezi. Hatéves korában gyermekbénulásban betegedett meg, ami fogyatékosságot hagyott maga után. A kislány magányba burkolózott, és megszülte magában a "másik Fridát", akivel beszélgetni és játszani tudott. Legnagyobb vágya, hogy orvos lehessen, talán éppen a betegségéből fakadt.

Édesapja mindent meg is tett, hogy megvalósulhasson az álom: olyan középiskolába íratta, ahonnan lehetősége nyílhatott a továbbtanulásra. Ebben az iskolában alakult ki szerelmi viszony a fiús külsejű kamasz és egyik tanárnője között.

Az első nőhöz fűződő kapcsolatát egy tragikusan súlyos baleset szakította meg. Belecsapódott egy villamos abba buszba, amin a 18 éves Frida Kahlo utazott, és nem sokkal később vérben úszva feküdt a busz mellett - halottak és sebesültek között.

Sérüléseinek mérlege:

három helyen eltört medencecsont

legalább 11 szilánkos törés a jobb lábán

a harmadik és negyedik csigolyájának törése

kificamodott váll

sebek az alhasban egy fémrúd miatt, ami a medencéjén keresztül szúródott belé, és a vagináján jött ki

A rúdat az egyik helyszínen tartózkodó férfi bátor elhatározással, és egy hirtelen mozdulattal húzta ki a testéből. Csak a csodának köszönhetően maradt életben - azonban a teste romokban hevert, és élete utolsó napjáig rengeteget szenvedett a baleset következményeitől.

36 műtétet végeztek el rajta az évek folyamán, és még így is gipsz- vagy fémfűzőket kellett hordania, hogy el tudja viselni a fájdalmait. Azonban már a betegágyán elkezdett festeni. Újabb és újabb önarcképekben próbálta megörökíteni magát, vég nélküli fájdalmát, és nem mellékesen próbálta feldolgozni a testi-lelki traumát.

Kahlo a saját korában extrémen szabadelvűnek számított.

Nyilván a megváltozott élete és a halál közelsége motiválta abban, hogy ilyen féktelenül habzsolja az életet. Politikai elkötelezettsége, szenvedélyes, imádlak-gyűlöllek szerelme az ismert mexikói festővel (a nála húsz évvel idősebb és legendásan csúf Diego Riverával), tragikus női sorsa és leszbikus kapcsolatai mind-mind legendájának részét képezték.

Frida imádott sokkolni: nemcsak a magánéletével, hanem festőként is elég bátor volt ahhoz, hogy tabu témákhoz nyúljon. Például a születéshez és a női szexualitáshoz: a Két akt az erdőben című festménye elsők között láttatott meztelen női szerelmespárt.

Bár Kahlo sosem csinált titkot a biszexualitásából, azonban Rivera meglehetősen aljas módon hozta ezt a nyilvánosságra - többek között azért, hogy a saját szexuális szabadosságának bocsánatot nyerjen. Nem véletlen, hogy Frida több képén is Júdásnak, árulónak ábrázolta a férfit. Érdekes módon felesége női kapcsolatait meg tudta bocsátani, de ha férfiakkal csalta meg, óriási patáliákra került sor.

De a festőnőnek - felrúgva minden konvenciót, és bosszút állva a férje állandó hűtlenségéért - tucatjával voltak férfi és női szeretői. Házasságuk alatt számos leszbikus kapcsolata volt, és egy futó kalandnak nem igazán nevezhető - több, mint egy évig tartó - szerelmi viszonya is, a mexikói énekesnővel, Chavela Vargas-szal.

A férfiak hosszú listáját is sorolni lehetne, a titkároktól a műkereskedőkig. Köztük Trockijjal, az orosz kommunistával is szerelmi viszonyt folytatott - mielőtt az ádáz ellenséggé vált férfit Sztálin fejbe nem verette egy jégcsákánnyal. Trockij még ma is élő unokája, Esteban Volkov ennyit fűzött csak hozzá a kettejük kapcsolatához: "A testi gyengesége és fájdalmai miatt nagyon sokat tartózkodott egyedül otthon, és számára a szex valamiféle menekülés volt a magány elől."

Nem érezte magát szeretetre méltónak!

Ez az érzés különböző testi és lelki traumákból eredeztethető. Frida Kahlo mindkettőt többször is megélte. A betegsége, a balesete, az anyja ridegsége, a férje állandó hűtlensége és a trauma, hogy a baleset következményeképpen nem lehetett gyermeke, mind táplálták a frusztrációját és szenvedését.

Talán megérthetjük, hogy miért nem nevet, de még csak nem is mosolyog ez az asszony egyetlen festményén sem... Hogy honnan jön a mindent átható tekintetének mélysége.

Frida Kahlo nagy festőnő, botrányokkal teli, nagyon nehéz élettel a háta mögött. Egy polgárpukkasztó asszony, egy sokoldalú és ellentmondásos személyiség, akinek művein keresztül sugárzik a fájdalom. Egy csodálatos művész, aki könyörtelenül elénk tárja az életét, így a képei többet mondanak minden szónál. Ezért csak ajánlani tudom a Magyar Nemzeti Galéria mostani nagyszabású Frida Kahlo kiállítását.

Nyitókép: AFPforum