Húsz évvel azután, hogy Carrie Bradshaw először tipegett az utcán tütüjében, kíváncsi voltam, hogyan illeszkedik a Szex és New York napjaink kultúrájába, társadalmi trendjeibe. Egyáltalán van-e még mondanivalója?

Az HBO szériája a televíziózás aranykorában készült, sikere elsöprő volt, a szakmai kritika nem kevésbé: számos Emmy- és Golden Globe-díjat kapott. 2000-ben még a Time címlapjára is felkerült a hat évadot megélt sorozat.

Egyes kritikák azonban meglehetősen vitriolosak voltak, a fanyalgók szerint túl sok volt benne a divat, ami eltárgyiasítja a nőket. Mások sekélyesnek tartották, mert felmagasztalta a luxus életérzést, a feministák őrjöngtek, hogy egy nő nem lehet ilyen, a férfiak pedig ugyanezt gondolták - csak más szempontból.

Pedig az igazság az, hogy a Szex és New York elkapta a korszellemet. A Cosmo koktélokon, Manolo cipőkön, luxus klubokon túlmutatva új narratívát teremtett a kortárs nőknek. Volt itt minden: rossz szex, anál, abortusz, hármas bujálkodás, anyaság, álorgazmus, mellrák, válás.

A sorozat teljesen más aspektusból ábrázolta a nőiséget, női egyéni választásokat, barátságot, amiért ma is milliók hálásak. Olyan kérdéseket vetett fel, amit addig csak halkan mertek megkérdezni. A négy karakter párbeszédeiben bárki magára ismerhetett. Bizonyos részeknél Mirandának éreztem magam, aztán Carrie-nek, de voltak pillanatok, amikor kitört belőlem Samantha vagy épp Charlotte.

Igen, jogos lehet a kritika, hogy a sorozat túl fehér, túl heteró és számos ponton nem polkorrekt (homofób, rasszista), a szereplők pedig elfelejtik saját privilégiumaikat. Most azonban csupán arra fókuszálok, hogy mit adott a nőknek a Szex és New York:

nem kell szégyenkezni, ha harmincas szingli vagy,

őszintén beszélhetsz a szexről,

sikeres karrier szemléletet kaptál,

és optimista hitet a romantikában.

"Szinglinek lenni régen azt jelentette, hogy senkinek nem kellesz. Most viszont azt jelenti, hogy csinos vagy és szexi, és kihasználod az időt, hogy eldöntsd, milyen legyen az életed, és kivel szeretnéd tölteni."(Carrie Bradshaw)

Sarah Jessica Parker öltötte magára a csípős nyelvű újságíró ikonikus szerepét, amitől nem is tudott teljesen megszabadulni. Carrie karaktere - bár a végén megtalálja a Nagy Őt - elhitette a nőkkel, hogy egy szingli is képes sikeresen navigálni a kapcsolatokra épülő világban. Ma is milliók állnak helyt pár nélkül.

"Tegnap egész este egy Big Mac járt az eszemben. Végül el kellett mennem felszedni egy pofát."(Samantha Jones)

Napjainkban Samantha lenne a fluid szexualitás poszterlánya. Kim Catrall is igyekezett kibújni a vérbő, szókimondó karakter bőréből, de túl erős volt a hatás, amit gyakorolt. Helyenként vulgárisan őszinte stílusával, pikírt humorával Samantha indította el a diskurzust a szexről. A nők igenis beszéljenek arról, ha rossz, kellemetlen, ha pici vagy túl nagy, és arról is, ha orbitálisan jó!

"Élvezni akarom a sikeremet, és nem elnézést kérni miatta." (Miranda Hobbes)

Cynthia Nixon bújt a sikeres, cinikus ügyvéd bőrébe, aki nem félt bevallani, hogy imádja a munkáját. Emiatt sokan úgy vélik, Miranda karaktere ma reneszánszát éli, hiszen sokáig nem volt népszerű, ha egy nő karrierista. A #MeToo árnyékában persze sosem fordulhatna elő, hogy Miranda eltűri egy szendvicsember zaklatását.

"Igenis megtörténhet. Az emberek igenis boldogan élhetnek, amíg meg nem halnak."(Charlotte York)

A sorozatban Kristin Davis kapta a jól nevelt Charlotte szerepét, aki 2018-ban bizonyára Tinderezne. Szerencsére kétszer is rábukkant a Nagy Őre, és mindvégig töretlenül hitt abban, hogy létezik szerelem és boldog kapcsolat.

A Szex és New York egyrészt lerombolta az addig ismert romantikát, másrészt kiprovokálta a nőket érintő legfontosabb kérdéseket szexről, barátságról, karrierről, szerelemről. Mindent megkérdőjelezhetsz, és ki is mondhatod. Na, erre igyunk egy Cosmopolitant?

