Együtt, tűzön-vízen át: Jókai Mór és Róza szerelme

Jókai Mór és Laborfalvi Róza házassága szinte közügynek számított: mindenkinek volt véleménye róla. Általában negatív. Pedig az idő őket igazolta...

Még Petőfi Sándor is megtett mindent annak érdekében, hogy az ifjú Jókai ne vegye el a nála nyolc évvel idősebb színésznőt. Hiszen még a hirtelenszerelmű költő is úgy gondolta: egy ilyen nőt nem szabad nőül venni, és barátja a vesztébe rohan.

A terv az volt, hogy elviszik Móricot abba az intézetbe, ahol Róza leánya nevelkedik - akiről mellesleg az író nem tudott, vagy legalábbis nem akart róla tudomást venni. A barátok azt remélték, hogy a szerelmes férfi így elundorodik a nőtől a "feslett múltja" miatt.

Úgy tűnt, a csel bevált, és az ifjú író eláll házasodási szándékától. Másnap azonban mégis megszökött kedvesével, és sürgősen egybe is kelt a pár. A hír hallatán Petőfi kijelentette, hogy ezzel véget ért barátságuk, Jókai édesanyja pedig kitagadta fiát. (És ha még azt is tudta volna az édesanya, hogy az újsütetű férj bútorait már le is foglalta a művésznő szabója régi fizetetlen számlák törlesztésére...)

Az biztos, hogy a színésznő kapva kapott a jóképű, szőke, vakítóan kék szemű ifjú rajongásán, aki előtt ráadásul szép jövő állt. Szegény fiú! Zsarnok édesanyja után egy másik zsarnok asszonyt kapott. Olyannyira félt a feleségétől, hogy inkább a halált választotta volna, mint hogy az asszonyával viszályba keveredjen. Ezt bizonyítja, hogy a szabadságharc idején, amikor egy ismerős színésznő felajánlotta nekik menedékül lakását, inkább kint csatangolt egész éjjel, nehogy baj legyen az éjszakai szállás elfogadásából.

Az biztos, hogy Róza asszony kemény kézzel fogta "fiacskáját", mint ahogy azt meg is mondta: "... szépen bezárlak, fiacskám, és adok neked szép lila tintát, jó sima papirost, aztán esténkint felolvasod nekem azt, amit napközben írtál."

Róza jól választott, hiszen Móric - aki saját elmondása szerint bort nem ismert 20 éves koráig, nőt pedig míg meg nem nősült - teljes szívéből szerette az asszonyt. És odaadóan vetette alá magát felesége akaratának, és csak pozitívan nyilatkozott feleségéről és annak viselkedéséről.

Persze Jókainé fele annyira sem volt akkora rabszolgahajcsár, mint ahogy pletykálták róla. Valójában ő volt az, aki többször eltiltotta az írástól Jókait - aki ugyanis megszállottan írt. Volt, hogy egyszerre két-három regényen is dolgozott.

Az évek azonban gyorsan peregtek, és Róza felett végleg eljárt az idő. Arra a következtetésre jutott, hogy miután a természet adta szépsége már köddé vált, a férfit a gyomrán keresztül fogja megtartani. Nagyszerű háziasszony vált belőle. Polcán ott sorakoztak a saját maga által eltett befőttek, és olyan ételkölteményeket rittyentett, hogy mind a tíz ujját megnyalta az, aki azokat megkóstolta. De bármilyen gondoskodó feleség is volt, Jókai majdnem elvált tőle.

Elvállalta ugyanis egy özvegyasszony gyermekeinek gyámságát, s beleszeretett 18 éves gyámleányába, a szőke Otíliába. Ugye mindenkinek ismerős az Arany ember Noémije? Őt bizony Otíliáról mintázta az író.

Na ő az, akiért a férfi még a keménykezű Rózával is kész lett volna szembehelyezkedni. Mikor a fiatal lány megbetegedett, a tehetős író Balatonfüreden, egy villában szállásolta el szerelmét, s ő maga is ott töltötte szabadidejét. Ez volt számukra a "Senki szigete", ahol önfeledten boldogok lehettek.

De amikor véletlenül kiderült válási szándéka, Róza olyan perpatvart rendezett, ami elsodorta az amúgy is akaratgyenge férj terveit. Pontot az ügy végére Otília halála tett - tüdőbaj vitte el. De még utolsó óhajávalvisszaküldte az ő Aranyemberének a tőle kapott szerelmes leveket és a férfi fürtjét tartalmazó medalionját. A csomag Róza asszony kezében landolt - mintha tőrt döftek volna szívébe. Mégis megbocsátott.

Jókai ezek után kevesebbet járt el, és csöndes évek következtek, míg végül Rózát el nem ragadta a halál. Férje ott ült végig a betegágya mellett, és minden óhaját teljesítette. Teljesen összetörve gyászolta mindenkor hűséges feleségét.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Wikipedia