82 éves szexszimbólum - Robert Redford

A ma 82 éves Robert Redford nemrég bejelentette a visszavonulását. Vagyis csak félig. Ugyanis a rendezéssel nem hagy fel, csak a színészettel.

Nekem, aki imádta nézni a filmvásznon, ez azért sovány vigasz. Redford azonban mindig is sokkal, de sokkal több volt, mint egy jóképű szőke pasi igéző kék szemekkel.

A tehetséges sportoló

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a közönség lemaradjon a hetvenes évek szexszimbólumáról. Redford ugyanis tehetséges sportolóként kezdte a Colorado Egyetemet. Baseball ösztöndíjat kapott, ám mivel a kocsmákat szívesebben látogatta, mint az órákat, nagyon hamar kicsapták az intézményből. Így inkább a másik szenvedélyéhez fordult: a művészethez.

A festő

Miután kidobták az egyetemről, nyakába vette Európát. Az első választása ugyanis nem a színészet volt, hanem a festészet. Tanult Franciaországban, majd Olaszországban, ám mivel sikereket nem ért el, felhagyott a festészettel. Nagy szerencsénkre. Visszatért New Yorkba, és végre-valahára színészettel kezdett el foglalkozni. A többit pedig már tudjuk. A festészet iránti rajongása azonban megmaradt, második felesége, Sibylle Szaggars is festő.

A filmes reneszánszember

Idén ugyan visszavonul, de csak mint színész. A kamera másik oldalán továbbra is aktív marad. Redford ugyanis nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is nagyon sikeres pályát tudhat maga mögött. Olyannyira, hogy az 1980-ban elnyert Oscar-díját is egy rendezésért kapta. Ami sokszor sokkal többet jelent, mint a színészi díj. Kevin Costner, Clint Eastwood és Mel Gibson is a kamera túloldalán alkottak felejthetetlent.

A független filmesek mecénása

Sikerei mellett sosem feledkezett meg a kezdőkről sem. Ő alapította a Sundance Filmfesztivált, ami mára Amerika legnagyobb független filmes rendezvénye. Minden évben Salt Lake City-ben gyűlnek össze a fiatal és a mainstream világból kiábrándult filmesek, hogy bemutassák, mire is képesek Hollywood nélkül. Olyan neveket fedeztek itt fel, mint Quentin Tarantino és Steven Soderbergh.

A jogvédő aktivista

Napjainkban minden valamire való híresség támogat valamilyen jó ügyet, de Redford nem divatból tesz így. Már a hetvenes évek óta hívja fel a figyelmet fontos kérdésekre. Hatalmas környezetvédő, napenergia párti, és minden eszközt bevet azért, hogy megvédje a még meglévő vadont. Utóbbi védelme érdekében nem fél az aktuális elnököt is kritizálni. A Time magazin egyszer a környezet hősének is nevezte. Otthonául is a festői szépségű Utah államot választotta, nem pedig Los Angelest. De kiáll a melegek és az őshonos amerikaiak jogaiért is.

Nyitókép: Shutterstock