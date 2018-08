Georgia Tann, aki elrabolt gyerekekből gazdagodott meg...

Jóságos matrónaként, az árvák megsegítőjeként, az örökbefogadás anyjaként tisztelték Georgia Tannt. A hölgyet, aki fogalommá vált a 20. század Amerikájában, mert megértette a világgal, hogy az árva gyerekek nem sérült portékák, hanem szerető családra vágyó, ártatlan lelkek.

Azt meg nem kötötte a világ orrára, hogy ezek a szomorú szemű, magukra maradt kisdedek sok esetben cseppet sem voltak árvák. Pusztán aljas és végtelenül fondorlatos módszerekkel megkaparintotta őket, hogy aztán jó pénzért továbbadjon rajtuk.

Mindenesetre a szerepét olyan hitelesen alakította, hogy még Eleanor Roosevelt is konzultált vele gyermeksegélyezés kérdésében. Georgia gazdag emberként halt meg, ám kár azt gondolni, hogy a vagyonát tisztességes munkával szedte össze. Hiszen a szociális munka már abban az időben sem számított jövedelmező szakmának. De Georgia Tann az árvák megsegítésének álcája mögött kiszagolta az évszázad bizniszét. Az eszközökben pedig nem válogatott.

Közel három évtizedig működött az árvaháza, ahol különös kegyetlenséggel bántak a kicsikkel. Máig rejtély, hogy milyen módon vette rá alkalmazottait a gyerekek bántalmazására - ahogy az is évtizedekig titokban maradt, hogy miképpen kerültek a gyerekek a tennessee-i gyermekotthonba. A köztiszteletnek örvendő asszony intézményét sok esetben gazdag és ismert családok népszerűsítették. Ezért az asszony áldozatos munkája országszerte híressé vált.

Pedig a valóságban semmi ilyesmiről nem volt szó. Ugyanis a gyerekeket gyakorlatilag elrabolták a családjuktól, hogy árvaként adhassák el őket. Például azt hazudták az orvosok az anyukának, hogy a kisbabája halva született. Hiszen a kedves matróna olyan beavatott orvosokkal és ápolókkal dolgozott, akik némi kenőpénz fejében "jobb sorsot" biztosítottak a kicsiknek. De más módszereik is voltak: elrabolták a babakocsiban szunyókáló babát, iskolába igyekvő gyermeket vagy a verandán játszó testvérpárt is.

Nem számított a hogyan, csak az, hogy ügyfeleik igényeit kielégítsék. Georgia kizárólag tehetős családokkal üzletelt, hiszen ők borsos árat tudtak fizetni leendő gyermekeikért.

És mivel az eljárás során megváltoztatták a csemeték összes személyes adatát, így a tehetős, gyermekre vágyó házaspárok mit sem sejtve örökbe fogadták őket. Ezek fényében még azt feltételezhetnénk, hogy az intézményben odaadással óvták és gondozták a piszkos módszerekkel megszerzett gyerekeket. De sajnos nem. Egy pillanatig sem érdekelte sem az intézet vezetőjét, sem az ott dolgozókat a gyerekek testi-lelki épsége.

Gyógyszerekre egyáltalán nem költöttek, így közel ötszáz árva vesztette életét különböző betegségekben. A testi fenyítés is a mindennapok szerves része volt, ahogy az abúzus is. Az életben maradt áldozatok vallomásai alapján Georgia maga is pedofil volt. Sőt, bizonyos információk szerint a csecsemőkre valamiért különösen haragudott, mert még a vizet is megvonta tőlük. Kitették őket a napra, és hagyták, hogy egyszerűen kiszáradjanak.

A különös kegyetlenséggel bíró asszonyt bíróság elé állították, de nem a gyerekeken elkövetett borzalmak miatt - hiszen erről akkor még senkinek nem volt tudomása. Inkább az évek alatt felhalmozott vagyona keltett gyanút. 1950-ben az otthont is bezárták, ekkor derült fény a bűncselekményekre, ám Georgia ekkor már halott volt, így nem tudták felelősségre vonni.

Az eset - egy rövid időre - reményt adott az elvesztett gyermeküket gyászoló családoknak, ám sajnos az egykori tehetős ügyfelek nyomására a felderítés megszakadt, az adatokat pedig zárolták.

Az árvaház nyilvántartását csak 1995-ben tették hozzáférhetővé az áldozatok számára, ami sokaknak már bőven későn érkezett. Az összesített adatok szerint a memphisi árvaház igazgatónője több, mint ötezer gyermeket rabolt el az évek alatt a családjától.

Georgia Tann végtelenül elborzasztó tevékenységét sokan és sokféleképpen feldolgozták már világszerte: köztük Lisa Wingate olvasmányos és történelmileg hű, Elrabolt életek című regényében.

