A "majdnem hercegnék": akik nem mentek hozzá az angol hercegekhez

Állítólag a lelke mélyén minden kislány hercegnő szeretne lenni. Álmodoznak a hercegről meg a fehér lováról. Sajnos legtöbbjüknek maximum az óvodai farsangon van lehetőségük arra, hogy valóra is váljon az álmuk.

Azonban vannak olyanok, akiknek esélyük lett volna beházasodni az arisztokráciába, de jó érzékkel passzolták inkább a dolgot. Nem ugrottak bele a királyi pompába és a szabályok uralta életbe. Tudom, meglepő, de a világ leghíresebb hercegeit is kikosarazzák néha...

Harry sussexi herceg - Chelsy Davy

A zimbabwei származású lány tökéletesen illett Harry zabolátlan és botrányokkal tarkított fiatal éveihez. Évekig éltek se veled, se nélküled kapcsolatban. Állítólag az évek alatt ötször is szétmentek, bár szerintem ők maguk sem tudják, mi is a pontos mérlege a szakításoknak és kibéküléseknek. Viharos kapcsolatukat a brit média nagy örömmel nyomon is követte.

Azonban a közgazdász és jogász diplomával is rendelkező lány pár év múlva rájött, hogy nem azért koptatta az egyetemek padjait, hogy kedvesen mosolyogjon a Buckingham Palota balkonjáról.

Kapcsolatuknak végül egy csúnya szakítás vetett véget. Habár Chelsy később azt nyilatkozta, hogy nem bánta meg a szakítást a herceggel, azért az arca Harry esküvőjén nem a felhőtlen örömről árulkodott. Bár látva az elmúlt viharos hónapokat, valószínűleg tényleg nem cserélne Meghannel, akit lassan ízekre szed a média és a saját családja.

Vilmos cambridge-i herceg - Isabella Calthorpe

A pletykák szerint Isabella az egyetlen nő, akire Kate Middleton a mai napig féltékeny. Nem is csoda, a magas szőke lány és Vilmos herceg 2005-ben került közelebbi kapcsolatba, amikor a herceg éppen szakítófélben volt későbbi feleségével. Azonban Isabella nagyon hamar világossá tette, hogy köszöni szépen, de ő nem szeretne a brit monarchia tagja lenne. Helyette inkább összejött Sam Bransonnal, a milliárdos Richard Branson fiával. 2013-ban össze is házasodtak az apuka egyik luxusszállodájában, a Kruger Nemzeti Parkban.

Látva a Branson család vagyonát és azt, ahogy Kate-nek pár órával a szülése után már tökéletes mosollyal kellett London közepén állni az újszülöttel, lehet, hogy jobban járt Isabella. Cambridge hercegnéje egyszer királyné lehet, de az az aranykalitka, amiben él, nem való mindenkinek.

Károly walesi herceg – Lady Sarah Spencer

Mielőtt Károly walesi herceg elvette Dianát, és ezzel a világ egyik legismertebb nőjévé tette, az idősebb Spencer lánynak, Sarah-nak udvarolt. Károly állítólag elég komolyan vette a kapcsolatot, a 19 éves Sarah azonban nem volt annyira oda a frigyért. Hogy Károly stílusa, vagy inkább leendő uralkodói mivolta riasztotta el, nem tudni, de nagyon hamar kihátrált a kapcsolatból. Gyanítom, hogy miután végignézte, mit művelt a királyi család a húgával, nem nagyon bánta meg a döntését. Diana élete és halála intő jel marad minden hercegnéi posztra pályázó előtt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Az ál-Anasztázia hercegnő és egyéb kamu trónörökösök

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Northfoto