VII. Keresztély, a király, aki inkább udvari bolond volt...

Sokszor előfordult a történelemben, hogy őrült uralkodók kerültek a trónra. Korlátlan hatalmukból adódóan nem kellett magyarázattal szolgálniuk egyetlen tettükre sem, így kifejezetten ijesztő volt, ha ehhez még elmebaj is társult.

Igaz, vannak köztük olyanok is, akiknek volt néhány vicces "baklövése". Ilyen volt VII. Keresztély is, az a dán uralkodó, aki mivel gyermekkorában nem sok szeretet kapott - sőt, volt, hogy a nevelője eszméletlenre is verte -, a kemény férfi szerepét vette fel. Felfegyverkezve járta Koppenhága utcáit, és szegecses bunkósbottal verte a járókelőket.

Ám orvosai nem emiatt, hanem megszállott maszturbálása okán aggódtak inkább. Így aztán egész fiatal korában szereztek neki feleséget - hátha egy nő majd megoldja ezt a problémát. Szegény Karolina Matilda - aki a walesi herceg lánya volt - azonban talán nemcsak ezen rökönyödhetett meg, hanem azon is, hogy Keresztély szerint túlságosan csinos a királyné, ráadásul a képét a királyi árnyékszékben akasztotta ki. Ki mond olyat a feleségére, hogy túl szép? Hát az ilyen férj csakis őrült lehet...

És bár férjeura inkább a fiatal fiúkat és a szajhákat kedvelte, még teherbe is esett tőle. A skizofrén férjet nem lehetett könnyű elviselni. Még a diplomaták is panaszkodtak, hogy tárgyalás közben minden előzmény nélkül csak úgy pofon vágta őket. Tombolásainak a város is kárát látta, hiszen a városban randalírozott barátaival, akik közé egy Anne Cathrine Benthagen nevű prostituált is tartozott. A nép úgy megelégelte ezt, hogy azt követelték, űzze el a szajhát, máskülönben búcsúzhat a trónjától. Annyira úgy tűnik, mégsem volt bolond, hogy ennek ne tegyen eleget és "Kamásli Cathrine" egy börtönben végezte.

Ő azonban ezek után sem tudott megülni a fenekén, és folytatta "játékait". Volt, hogy nekirohant fejjel a falnak, hogy férfiasságát bizonyítsa, sőt, saját húsát égette, emellett álkivégzéseket rendezett. Bakugrással ugrált az udvarba érkezők hátán, éjszaka pedig azért futkározott a palotában, hogy a többiek ne aludjanak.

De nem csupán saját népét, hanem angliai látogatásakor az udvari köröket is megbotránkoztatta. Lady Cook például visszataszítónak találta, ahogy az operában a király az orrát piszkálta. Rossz döntés volt azonban külön egoista orvosát, Johann Friedrich Struensee-t - aki egy csontváz kezében tartott két szál gyertya fényénél olvasott esténként -, kineveznie főminiszterének, hiszen a jóképű doktor a felesége kegyeibe is befurakodott.

De hogyan is várhattak volna tisztánlátást attól az embertől, aki a saját kutyáját is tanácsossá nevezte ki, és még illetményt is utaltatott neki, amiért az ugatott neki. Nem járt rosszul az a szolga sem, aki éppen a kandallót tisztította, amikor a kályhapucolót hirtelen ötlettől vezérelve Keresztély kamarásává nevezte ki.

A felszarvazott királynak közben gyermeke született, legalábbis ő ezt hitte, pedig már egész Dánia tudott orvosa és a királyné viszonyáról. De az udvar inkább a bolond királyt választotta, minthogy egy Struensee féle szóljon bele az ország ügyeibe a királyné által. Így az orvost kibelezték, Matildát pedig újszülöttjével egy kietlen várba záratták.

Bár a hercegnőt a brit nagykövet közvetítése által, III. György angol király, Matilda testvérének a fenyegetései miatt kiadták, nem sokáig lehetett szabad. Rendkívül korán, 24 évesen meghalt. És bár Keresztély még további harminc évig élt, ő sem élvezhette túlságosan az életet. Idiótaként kezelték, nem engedelmeskedtek parancsainak,így csak névlegesen uralkodott.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Wikipedia