Ha a szüleid sikeresek és híresek, tárva-nyitva állnak majd előtted az élet nagy lehetőségei - csak be kell mondanod a vezetéknevedet.

Kapcsolati és anyagi tőkéből sosem lesz hiányod, és már fiatalon annyira befolyásos leszel, amiért másoknak egy életen át küzdeniük kell. Igazából neked csak megszületni volt nehéz, a többi már magától jön. Ez a sztereotípia a híres emberek gyerekeivel kapcsolatban. Azonban a pénz, a kapcsolatok vagy a csillogás néha semmit sem ér. Sőt! Sokszor pont ezért jut a sztárok csemetéinek nehezebb élet, mint a hétköznapi embereknek.

Liza Minnelli - aki Óz csodás birodalmában is élhetett volna

Liza igazi hollywoodi gyerek volt. Apja Vincent Minnelli rendező, anyja pedig nem más, mint Judy Garland, az Óz, a csodák csodája Dorothy-ja. Szóval, minden adott volt egy mesés gyerekkorhoz és egy még mesésebb élethez.

Azonban, mint mindig, ez csak a látszat volt. Anyja, Judy depresszióban szenvedett, valamint gyógyszer- és alkoholfüggő volt. Nem bírta elviselni a sztársággal és a rengeteg munkával járó stresszt, így hát kompenzált. Lánya pedig már kicsi korától azt leste, anyja mikor kísérel meg egy újabb öngyilkosságot - miközben a színpadon mosolyogva együtt léptek fel...

Nem meglepő módon Liza is belecsúszott egy pontosan ugyanilyen életbe. Gyógyszer-, alkohol- és drogproblémái végigísérték az életét.

Carrie Fisher - mindenki Leia hercegnője

Élete tökéletesen indult, Beverly Hills-ben született, Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds gyermekeként. De csupán 2 éves koráig tartott az idilli családi élet, ugyanis ekkorElisabeth Taylor egy nem túl elegáns húzással elcsábította apját, így szülei elváltak. Azért azt is érdemes megjegyezni, hogy Debbie és Elisabeth ekkoriban kebelbarátnők voltak.

Ám Carrie-nek kisebb gondja is nagyobb volt, mint a szülei válása. Bipoláris zavarai miatt nagyon gyorsan alkohol- és drogproblémái lettek, amit a Star Wars hozta népszerűség is tovább rontott. Többször megpróbált leszokni a drogokról, és évekig úgy tűnt, sikerrel is járt.

Halála után azonban három különböző kábítószert (kokaint, heroint és ecstasy-t) találtak a szervezetében. Szívrohamban halt meg 60 évesen. Egy nappal később pedig imádott édesanyja is követte őt.

Bobbi Kristina Brown - Whitney Houston lánya

Talán Whitney lányának a története a legszörnyűbb. Gyermekkora azzal telt, hogy végignézte anyja testi és lelki hanyatlását és küzdelmét a drogokkal, miközben zűrös apja folyamatosan összeütközésbe keveredett a hatóságokkal. Nem meglepő módon Bobbi is súlyosan drogfüggővé vált már nagyon fiatal korában.

Miután anyját holtan találták 2012-ben egy fürdőkádban, Bobbi változtatni akart az életén, és elvonóra ment. Sajnos nem járt sikerrel. Whitney Houston lányát ugyanúgy egy kádban találták eszméletlenül 2015-ben, mint az anyját. Fél év kóma után Bobbi egy kórházban hunyt el.

Jane Fonda - és a híres-hírhedt Fonda család

Jane Fonda a tökéletes példája annak, hogy a siker nem jár együtt a boldogsággal. Apja a kétszeres Oscar-díjas Henry Fonda nem volt igazán mintaapa. Sem mintaférj. Házassági válságuk rányomta a bélyegét Jane gyerekkorára is. Egészen addig, míg a színésznő édesanyja öngyilkos nem lett, mivel nem bírta elviselni férje hűtlenségét és a sok megaláztatást. Jane ekkor 12 éves volt. Itt azonban nem értek véget a gyerekkori traumák. Még apja hírneve sem tudta megvédeni attól, hogy fiatalon szexuális erőszak áldozatává váljon.

Mindezek ellenére Fonda ma még mindig aktív, kétszeres Oscar-díjas színésznő, sikeres üzletasszony és polgárjogi aktivista.

Nyitókép: AFPforum