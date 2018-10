Jó évet zárhat a brit királyi család PR csapata: idén ünnepelte uralkodásának 65. évfordulóját Erzsébet királynő, volt két lagzi, egy keresztelő, az egyik családtag iskolába, a másik nyugdíjba ment - szóval, zajlik náluk az élet.

És már biztos, hogy jövőre is lesz forrása a cuki tartalomnak: hétfőn jelentették be, hogy Harry herceg és Meghan hercegné babát várnak. A hűvös, uralkodói stílusú Twitter-üzenetről és a hozzá csatolt mosolygós képről cikkek ezrei születtek világszerte. A hír hallatán én is elmerengtem: könnyebb, vagy inkább még nehezebb hercegnéként várandósnak lenni, mint mondjuk, nekem, az átlagos nőnek? Cserélnék, vagy nem cserélnék most Meghannel?

Az egészségügyi oldal: bebiztosítva

Ahogy előbukkant a két csík, már csengett is a telefon a királyi család orvosainál, akik mindenről gondoskodtak - miközben nem feledték a titoktartási szerződésüket sem. Hercegéknél kimaradt a kórház folyosóján téblábolás és a kiválasztott nőgyógyász lecsekkolása a neten, hiszen a baba - természetesen - a jól bejáratott St. Mary's Magánkórházban születik majd.

Egy mindenre felkészült 20 fős orvosi stáb felelős Meghanért a terhesgondozás során, és a dokiknak az utolsó három hónap alatt éjjel-nappal készültségben kell lenniük, London határain belül. (Miközben az én nőgyógyászom síelésre készül.) A hercegi sarj már biztosan túl van a legszigorúbb genetikai szűréseken, a borsos ár pedig nem okozhatott gondot a szüleinek - ahogy a szülés utáni kórházi végszámla sem fog.

Meghan és a zsírpárnák

Bármit is diktáljanak a hormonok, Meghan nem hízhat el. Egy hercegnének nem áll jól az asszonyos csípő és a szoptatást elősegítő zsírpárnácskák. Ez rossz lehet. Az viszont jó, hogy nem is fog. Mert a dietetikus csapat már össze is állította a baba-mama számára legtökéletesebb étrendet, figyelve Meghan alkatára, ízlésére és a napirendjére. Hát így könnyű! Azért kicsit sajnálom, hogy ő nem engedheti meg magának az este tíz órás, kanapén elterülős nasit, csak mert éhes. És mert terhes. Na jó, valószínűleg ezt nekem sem kéne.

Kérdések kizárva

Mivel a baba neme és neve csak a születése után lehet nyilvános, a hercegi pár idegrendszere kifejezetten jó állapotban lesz a kilenc hónap végére. Senki nem követeli rajtuk a már itthon is divatos "baba neme" bulit, és a naponta hallott "Fiú lesz vagy lány?" kérdések is elmaradnak. De amit tényleg irigylek: a millió "Hogy fogják hívni?"-t, és a válaszra érkező megjegyzéseket és szemforgatást sem kell "élvezniük". A gyerek hercegi neve meg mindenkinek tetszeni fog, és kész.

Ruházkodás

Meghan biztosan nem egy babás-mamás csoportból vagy a netről kukázva szerzi be új ruhatárát a gömbölyödő sziluettjére, hanem stylistra és varrónőre bízza magát. Oké, őt egy kicsit többen figyelik, mint engem - de ez az önbizalomnövelő szolgáltatás igenis kijárhatna minden kismamának!

Tökéletesség minden egyes másodpercben

Eddig csupa olyan dolog került szóba, amik miatt minden babavárás előtt álló nőszemély irigyelheti Harry herceg nejét. De most jöjjön a feketeleves: egy hercegnének mindig tökéletesnek kell lennie. És pont. Senki sem kaphatja rajta Meghant, ahogy zöld fejjel mered maga elé, ég a gyomra, vagy nyomja a tipikus terhességi panaszáradatot - ez utóbbi miatt a brit alattvalók szerencsésebbek, mint az én környezetem, nem is beszélve a férjemről.

És ha valami hagyomány a királyi családban, az bizony hagyomány lesz örökre: a szülés után néhány órával Meghan perfekt sminkben-hajban-ruhában integet majd a kórház lépcsőjéről - ahogyan Diana és Katalin hercegnék is tették. És oké, hogy profikra bízza majd a kinézetét, de mégis: kinek van ereje egy laza 24 órás vajúdás után bájosan integetni 150 fényképezőgép lencséjébe? Én valószínűleg a nevemre sem fogok emlékezni ilyenkor.

De úgy látszik, ezek a hercegnék ilyenek: mindent kibírnak. Lehet, ha hercegné lennék, nekem is menne?

