"A virágnak megtiltani nem lehet", énekelte Petőfi dalát Prielle Kornélia - és ennyi elég volt ahhoz, hogy majdnem a felesége legyen...

Az eset Debrecenben történt, ahol a kis komédiásnő - miután meglátta Petőfit - az eredeti dalbetét helyett inkább a költő dalát énekelte el, hogy kifejezze az iránta való tiszteletét. A ravasz húzás célba ért: Petőfi olyannyira el volt ragadtatva, hogy másnap már meg is kérte a lány kezét.

Na, de sem a katolikus, sem a református pap nem adta össze őket keresztlevél és szülői beleegyezés hiányában. Így aztán Kornélia - bár még négy levelet kapott a férfitól - nem lett a költő hitvese. Később, amikor újra találkoztak, Petőfi pont az esküvőjére készült, és - ha már ő nem vehette el a lányt - "kijelölte" az utódját a számára: "Higgye el, megátkozom, ha az nem poéta vagy legalább nem művészgyerek lesz."

Kornélia szófogadónak bizonyult, hiszen végül egy magas, jó kiállású színész, Szerdahelyi Kálmán rabolta el a szívét. Petőfivel pedig a csatába indulása előtt találkozott utoljára...

Na, de ki volt ez a nő?

Kornélia művelt asszony volt, aki sokat érintkezett az irodalom vezető személyiségeivel. Róla írták az első életrajzot, mely magyar színészről megjelent. Ha hihetünk a korabeli vallomásoknak, akkor a következőképpen kell magunk elé képzelni őt: "Ábrándokkal teljes, naiv kedélyű kedves teremtés... csupa szív az egész lény, önfeláldozó szív, akinek még az árnyéka is fényes. Színészek között éltem, sohasem mondott róla senki egy gúnyolódó példálózást sem." (Jókai Mór)

Hogy ez mennyire igaz volt, bizonyítja az az eset is, amikor a Nemzetiben nem fogadta el a számára felajánlott állást, mert megtudta, hogy így kollégája, Egressy Gábor számára nem lett volna hely.

Közismert volt nagylelkűségéről: nemcsak hadirokkant édesapját tartotta el, de idős rokonoknak, nevelt lányoknak, kiöregedett színésznőknek is otthont adott. Benne tisztelhetjük azt a személyt is, akit a Nemzeti Színház első örökös tagjává is megválasztottak.

A színésztársak szerint első - és egyben harmadik! - férjével, Szerdahelyi Kálmánnal verhetetlen párost alkottak, a színpadon és a magánéletben egyaránt. A szabadságharc és egy huszártiszt azonban elválasztotta őket egymástól. Második férje Hidassy Elek földbirtokos huszártiszt lett, de a férfi hűtlenkedése és pazarlása miatt ennek a házasságnak is válás lett a vége. Ezek után pedig ismét egymásra találtak Szerdahelyivel...

Erzsébet, a "magyarok királynéja" is látni akarta

Mivel hírneve egészen Bécsig eljutott, magyarországi tartózkodása alatt még maga Erzsébet királyné is szerette volna látni a játékát. A színház Sisi kívánságára vitte műsorra a Gauthier Margitot, melyben Kornélia a címszerepet alakította. Vérbeli színésznő volt: bár a fellépés napján elviselhetetlen fejfájás gyötörte, mégis úgy játszotta el a szerepet, hogy semmit sem vettek észre az állapotából. Őfelsége pedig a páholyából kihajolva csodálta a játékát - sőt, ő maga kezdte el a tapsot...

A szerelmet élete alkonyán sem tudta nélkülözni. Közel nyolcvan évesen - jóval Szerdahelyi halála után - egy nála negyven évvel fiatalabb férfihoz, Rozsnyay Kálmánhoz ment feleségül. Egyesek szerint ekkorra már megbomlott az elméje. Ő maga azonban nem törődött a rossz nyelvekkel: "Bánom is én, akármit fecsegnek rólunk. Sok boldogtalanság és rosszul végződő házasság után ismét boldog vagyok." Sajnos ekkor már nem sokáig élvezhette a házasság örömeit: 80 évesen, többnapos haláltusa után a mennyei színpadra lépett, hogy ott játsszon tovább.

Nyitókép: Wikipedia