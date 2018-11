A házasságok elég nagy része válással végződik, ám amíg a szomszéd Gizi tönkrement kapcsolatán csak egy utca csámcsog, addig a hírességekén a fél világ.

Ez bizony a sztárság egyik nem túl vonzó velejárója. De legalább láthatjuk, hogy ha kenyértörésre kerül sor, ők is pont ugyanúgy civakodnak, mint bárki más, sőt...

Mindennek a legalja: Brad Pitt és Angelina Jolie

Amikor az ember azt hitte, hogy már minden aljasságot látott, akkor jött a Pitt-Jolie páros, és bebizonyította, hogy bizony, mindig van lejjebb. Válásuk a mai napig nem fejeződött be, szerintem most is csak tűzszünetet tartanak. Volt itt minden: Jolie gyermekbántalmazással vádolta Pittet, aztán azzal, hogy nem fizet gyerektartást, és alkoholizmussal is - az utolsó speciel még igaz is volt.

A válóper egy ponton eljutott odáig, hogy Jolie kirúgta az ügyvédjét, aki - állítólag - figyelmeztetni merte a színésznőt, hogy ennyire azért ne menjen messzire. A nő egyébként Hollywood leghíresebb és legkegyetlenebb válóperes ügyvédje, de Angelina még neki is sok volt. Kíváncsian várom a következő felvonást.

A Guinness-rekordra gyúrók: Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

A republikánus Terminátor és a demokrata Kennedy-családból jövő újságíró házassága a politikai ellentéteket még túlélte, de a megcsalást már nem. Amikor kiderült, hogy az exkormányzónak nemcsak Mariától, hanem a házvezetőjüktől is van egy fia, az asszony gyorsan beadta a válópert. Elválni azonban a mai napig nem sikerült, 7 éve húzzák-halasztják a dolgot.

A gyerekeik már felnőttek, igazából semmi sem köti össze őket - leszámítva a pénzt. A rossznyelvek szerint ugyanis a színész nem igazán akarja elosztani a több száz millió dollárra rúgó közös vagyont. Szép is, amikor a párokat már nem a házassági eskü, hanem a pénz köti össze...

Másodszorra talán jobb lesz: Elizabeth Taylor és Richard Burton

Hát ha valakinek, akkor Elizabeth Taylornak elég nagy tapasztalata van válások terén. Ezért is furcsa, hogy mégis azt gondolta: jó ötlet még egyszer összeházasodni azzal a Richard Burtonnel, akivel elsőre is megőrjítették egymást. A híres színésznő valószínűleg nem tudta, hogy felmelegítve csak a káposzta jó... Nem meglepő módon, a második körnek is válás lett a vége. De legalább Liz ékszergyűjteménye gyarapodott néhány csecsebecsével.

Már az esküvő is érdekes volt: Axl Rose és Erin Everly

Most komolyan, mi mást várhattunk volna Axl Rose-tól!? Már a Las Vegas-i esküvőre is úgy rángatta el Erint, hogy közölte vele: vagy hozzámegy, vagy megöli magát. Azt hiszem, a boldog házasságok nem éppen így kezdődnek... A frigy nem egészen egy hónapig tartott. Ez is szép teljesítmény, Axl!

A válás után azért még zaklatta szegény lányt, aki végül beperelte az énekest családon belüli erőszakért. A kapcsolatnak hála, legalább megszületett a világ egyik legjobb gitárszólójával kezdődő száma, a Sweet Child o' Mine. Azért ez is valami!

A bezzeg pár: Chris Pratt és Anna Faris

A legfrissebb válás Hollywood ügyeletes dínómentője, Chris Pratt, és komika exneje, Anna Faris nevéhez fűződik. Éveken át ők voltak a legcukibb pár a vörös szőnyegen, hiszen humorosak, szépek és boldogok voltak. Ám sajnos csak múlt időben. Tavaly ugyanis beadták a válókeresetet, és olyan gyorsan és botránymentesen váltak el, hogy csak pislogott a világ. Ezt így is lehet!? Igen, lehet. Hangos szó, pocskondiázás és rosszindulatú pletykák terjesztése nélkül... Végig a fiukra, Jackre koncentráltak. Köszi Chris és Anna, hogy követendő példáként szolgáltok!

