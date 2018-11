Sztárok, akik úgy házasodtak össze-vissza, mint a gyerekek...

Gyorsan változó érzelmeiknek köszönhetően a hírességek időnként szinte bohócot csinálnak magukból - persze ez az átlagemberekkel is megesik, csak a róluk szóló hírekért egyetlen pletykalap sem fizet.

A sztárpárok viselt dolgai viszont annál inkább érdeklik a szenzációra éhes olvasókat, ők pedig bőven szolgálnak érdekességekkel - például, amikor "csikicsuki" játéknak tekintik az esküvőt...

Elon Musk - a szoknyabolond zseni

Musk sikeres üzletember, feltaláló és popkulturális ikon - ráadásul nem egy aszkéta típus. Öt fia van, akiket első feleségével megosztva nevel, miközben színész- és énekesnőkkel randizgat. Pár éve feleségül vette a brit színésznőt, Talulah Riley-t - hamarosan azonban megunta a házasélet szépségeit, és a következő nyálas Twitter-üzenetben(!) szakított a nővel: "Csodálatos négy év volt. Örökké szeretni foglak.Egyszer valakit nagyon boldoggá teszel majd."

Azt gondolhatnánk, nincs az a nő, aki egy ilyen húzás után hajlandó kibékülni a pasijával, Riley azonban rácáfolt erre: másfél év múlva újra anyakönyvvezető elé állt a férfival. Újabb másfél év után viszont ismét felbontották a frigyet - ezúttal végleg. Ki tudja, egyszer talán Musk is lecsillapodik majd - bár ez valószínűleg a Marsra szállással lesz egyidőben...

Richard Pryor - aki duplán duplázott

Az afroamerikai Pryor gyerekévei egy bordélyházban teltek. 10 éves volt, amikor az anyja elhagyta, és 14, mikor a középiskolából eltanácsolták - kivételes tehetségének köszönhetően mégis a filmipar csúcsáig küzdötte fel magát. A 60-70-es évek egyik legismertebb komikusa lett, jeleneteiben pedig saját életének nehézségeit is feldolgozta: a szeretethiányos első éveket, a függőségeit és híresen lobbanékony természetét.

Utóbbiból a feleségeinek is kijutott: először Jennifer Lee-vel mondta ki a "holtodiglan-holtomiglan"-t, de aztán elvált tőle, és kétszer is elvette Flynn Belaine-t. Miután másodszor is elvált Flynn-től, a súlyosan beteg komikust az első felesége ápolta. Természetesen újra össze is házasodtak - így Pryor 2005-ös halálával Jennifer első feleségből utolsóvá vált...

Frida Kahlo - mindent vagy semmit

"Mintha egy galamb és egy varangy házasodna" - foglalta össze a látványt Frida édesanyja a festőnő és Diego Rivera első esküvőjén - nem ok nélkül. Az idősebb, elhízott, nőcsábász férfi minden lányos anya számára rémálom lett volna. Még csak nem is a tehetsége, hanem inkább a kommunista ideológia iránti elhivatottsága miatt vált sikeres művésszé.

Fridát ezzel szemben valóban a tehetsége tette naggyá, hiszen szenvedésekkel teli életét különleges módon festette meg. Házasságkötésük után gyötrelmei jelentős részét Riverának köszönhette... Hiába váltak el, egy év múlva újra összekötötték az életüket. A botrányok, a kölcsönös hűtlenkedés és a gyermektelenség szomorúsága végleg összekapcsolta őket.

Elizabeth Taylor - egy férfi mind felett

A végzet asszonya volt, a vásznon és az életben egyaránt. Két dolgot gyűjtött: gyémántokat és exférjeket. Összesen nyolcszor kötött házasságot, ebből kétszer Richard Burton színésszel. A Kleopátra forgatásán találkoztak: Burton csak azért is rányomult, Liz csak azért is ellenállt - aztán mégis felrúgták egymásért az akkori házasságukat mindketten.

Míg Taylor többi frigye egy és öt év között véget ért, Burtonnel első nekifutásra több mint tíz évig voltak házasok. Ez mindkettőjük részéről érzelmi maratonnak számított, de mégsem volt elég: második házasságuk során ráhúztak még kilenc hónapot ráadásként. Kései visszaemlékezésében Taylor azt mondta Burtonről: "Életem leghelyesebb döntése mindkétszer az volt, hogy esélyt adtam magunknak."

Nyitókép: AFPforum